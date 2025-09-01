Változás a rajt előtt Audi ETO-nál: új csapatkapitánnyal kezdik az idényt a győriek

A Győri Audi ETO KC sikerrel zárta az alapozást, a nyári felkészülési mérkőzéseken sem talált legyőzőre. A játékosokat nem kerülték el a sérülések, Tjasa Stanko a szurkolói ankéton begipszelt kézzel jelent meg, Szemerey Zsófi - akit a strasbourgi tornán ért fejütés - pedig nem is tudott ott lenni a találkozón.

Az Audi ETO csapatkapitánya az új idénytől Anna Lagerquist

Forrás: Facebook/Győri Audi ETO KC

Az éles pontvadászat előtti főpróbán, a DAC elleni mérkőzésen többen pihenőt kaptak, így Kristine Breistöl, Helena Elver, Estelle Nze Minko, Bruna de Paula, Tjasa Stanko és Szemerey Zsófi sem lépett pályára.

Új kapitány az Audi ETO élén

A klub egy nappal a bajnoki rajt előtt a közösségi oldalán jelentettebe: a továbbiakban Kari Brattset Dale rangidős csapatkapitányként segíti tapasztalataival a játékosokat, a csapatkapitányi szerepet pedig Anna Lagerquist veszi át. Őt Fodor Csenge helyettesíti.

Per Johansson motiváltan tért vissza

A csapatot irányító Per Johansson úgy tapasztalta: az új játékosok gyorsan beilleszkedtek.

„Úgy gondolom, az ETO nemcsak a világ legjobb játékosait tudja megtalálni, hanem azokat a megfelelő személyiségeket is, akik illeszkednek ebbe a közegbe. Ez itt egy nagyszerű, egészséges közeg, ahol nemcsak alázatos játékosként kell jelen lenni, hanem példaképként is a szurkolók és a város felé. Ez egy történelmi klub, amelynek ismerni kell a múltját. Úgy vélem, alapvetően mind a játékosok, mind pedig az edzők megváltoznak, amikor az ETO-hoz kerülnek, mert tudják, hogy itt magasabb szintű viselkedés az elvárás – sőt, ez egy követelmény. Szerintem az újaknak ez néhány hét alatt tökéletesen sikerült"

- nyilatkozta a klub hivatalos oldalán a tréner.

A svéd szakember egyértelmű célokat fogalmazott meg az évadra vonatkozóan: minden sorozatban győzelmet szeretne elérni. A játékosok okkal kaptak az elmúlt évekhez képest hosszabb szünetet.

„Azt kell mondanom, hogy helyesen döntöttünk, amikor a játékosoknak közel hét hetes szabadságot adtunk. Természetesen a felkészülésüket kimagaslóan végezték el, és ezt az eredmények is igazolják. Úgy érzem, végre kipihenten, jó állapotban tértek vissza, készen álltak a munkára. Két év nagyon kemény munka után szükség is volt erre a szünetre – különösen mentálisan, de fizikailag is fontos volt „kiengedni a fáradt gőzt” –, így csak pozitívumként tudom értékelni"