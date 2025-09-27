szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

54 perce

Elveszett a kapukulcs, de simán nyert az ETO a gyengélkedő Buducnost ellen

Címkék#kapus#Buducnost#montenegró#Per Johansson#ETO#Bajnokok Ligája

A Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában, szép számú győri közönség előtt lépett pályára Per Johansson együttese. Az Audi ETO magabiztosan uralta a mérkőzést és megérdemelten győzött.

Venesz Klaudia

A Győri Audi ETO KC szurkolói némi közjáték után jutottak be a podgoricai arénába: a rendezők hosszasan keresték a vendégszektorhoz vezető bejárat kapujának kulcsát. A zöld-fehér drukkerek végül a helyükről tudták buzdítani kedvenc csapatukat.

Audi ETO
Kiváló formában az Audi ETO, a Buducnost sem tudta megtörni a sikerszériát.
Fotó: Győri Audi ETO KC

A két együttes közös története során talán a leggyengébb Buducnost lépett pályára a podgoricai Moraca Sportcentrumban. Az Audi ETO-val legutóbb szoros, döntetlennel végződő mérkőzést játszott a balkáni együttes, ám a szombati játéknapon a győrieknél volt a fizikális és a mentális fölény is. A vendéglátóknál épp a forduló előtt történt jelentős változás: a klub menesztette Bojana Popovicot. A korábbi világklasszis utódja Zoran Abramovic, aki az ETO elleni mérkőzésen debütált a montenegrói kispadon.

OTP Group Buducnost - Győri Audi ETO KC 20-36 (6-18)

Montenegró, Bajnokok Ligája csoportkör, 3. forduló. V.: Ozren Backovic, Mirko Palackovic (szlovénok)

Buducnost: Skerovic - Bulatovic, Ivanovic, Grbic, Godec 4, Radevic 4, Nocun 2. Cs.: Attingre (kapus) Vukcevic 4/1, Mitrovic, Markovic 2, N'diaye, Radivojevic 4, Kadovic, Grbic. Vezetőedző: Zoran Abramovic

Audi ETO: SZEMEREY - Hovden 1, Kristiansen 3, Blohm 4, DE PAULA 5, JÖRGENSEN 5, FODOR 6. Cs.: Breistöl, Housheer 2/2, ELVER 5, Lagerquist, Hagman 3, Dulfer, van Wetering 2. Vezetőedző: Per Johansson

Hétméteresek: 4/1, ill. 2/2. Kiállítások: 2, ill. 10 perc

A mérkőzés elején nagy lendülettel kezdett az Audi ETO, amely villámgyorsan négy gólt szerzett, míg a hazaiak első találatára egészen a 7. percig kellett várni. A montenegrói együttes támadásban jóval veszélytelenebbnek bizonyult, és bár egy rövidebb győri holtpont – technikai hibákkal és egy kimaradt üres kapus lehetőséggel – megakadályozta a korai fölény kialakítását, Per Johansson együttese hamar ritmust váltott, és fokozatosan növelte előnyét.

A Buducnost vezetőedzője a kapusok cseréjével és a mezőny rotációjával próbált új lendületet adni csapatának, ám nem talált fogást a győriek játékán. Az ETO a félidő hajrájára tizenkét gólosra növelte a különbséget, miközben a hazaiak támadásait több pontatlanság, eladott labda és erőtlen kísérlet jellemezte. A zöld-fehérek cseréi jól szálltak be a találkozóba, a kapuban pedig Szemerey Zsófi több bravúrral is hozzájárult a fölény kialakításához. A győriek összeszedett csapatjátékkal és gyors labdajáratással domináltak, a szünetben 18–6-os vendégvezetést mutatott az eredményjelző.

A fordulást követően valamelyest összeszedte magát a montenegrói gárda, amely az első tíz percben ötször volt eredményes, szemben a győriek két találatával. Per Johansson időkérése után azonban az ETO újabb 3–0-ás sorozatot produkált, visszaállítva a jelentős különbséget. A házigazdák lendülete gyorsan megtört, a győriek védelme stabilan zárt, támadásban pedig ismét hatékonyabbá váltak. Szemerey újabb védései és a mezőnyjátékosok kimagasló egyéni teljesítményei végképp eldöntötték a mérkőzést.

Az Audi ETO magabiztos, 36–20-as győzelmet aratott, amely a játék minden elemében megmutatta a két csapat közötti különbséget. 

A győriek legközelebb október 1-jén, szerdán 18 órakor lépnek pályára, a Vác együttesét fogadják az Audi Arénában a K&H Liga 4. fordulójában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu