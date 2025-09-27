Elveszett a kapukulcs, de simán nyert az ETO a gyengélkedő Buducnost ellen

A Győri Audi ETO KC szurkolói némi közjáték után jutottak be a podgoricai arénába: a rendezők hosszasan keresték a vendégszektorhoz vezető bejárat kapujának kulcsát. A zöld-fehér drukkerek végül a helyükről tudták buzdítani kedvenc csapatukat.

Kiváló formában az Audi ETO, a Buducnost sem tudta megtörni a sikerszériát.

Fotó: Győri Audi ETO KC

A két együttes közös története során talán a leggyengébb Buducnost lépett pályára a podgoricai Moraca Sportcentrumban. Az Audi ETO-val legutóbb szoros, döntetlennel végződő mérkőzést játszott a balkáni együttes, ám a szombati játéknapon a győrieknél volt a fizikális és a mentális fölény is. A vendéglátóknál épp a forduló előtt történt jelentős változás: a klub menesztette Bojana Popovicot. A korábbi világklasszis utódja Zoran Abramovic, aki az ETO elleni mérkőzésen debütált a montenegrói kispadon.

OTP Group Buducnost - Győri Audi ETO KC 20-36 (6-18) Montenegró, Bajnokok Ligája csoportkör, 3. forduló. V.: Ozren Backovic, Mirko Palackovic (szlovénok) Buducnost: Skerovic - Bulatovic, Ivanovic, Grbic, Godec 4, Radevic 4, Nocun 2. Cs.: Attingre (kapus) Vukcevic 4/1, Mitrovic, Markovic 2, N'diaye, Radivojevic 4, Kadovic, Grbic. Vezetőedző: Zoran Abramovic Audi ETO: SZEMEREY - Hovden 1, Kristiansen 3, Blohm 4, DE PAULA 5, JÖRGENSEN 5, FODOR 6. Cs.: Breistöl, Housheer 2/2, ELVER 5, Lagerquist, Hagman 3, Dulfer, van Wetering 2. Vezetőedző: Per Johansson Hétméteresek: 4/1, ill. 2/2. Kiállítások: 2, ill. 10 perc

A mérkőzés elején nagy lendülettel kezdett az Audi ETO, amely villámgyorsan négy gólt szerzett, míg a hazaiak első találatára egészen a 7. percig kellett várni. A montenegrói együttes támadásban jóval veszélytelenebbnek bizonyult, és bár egy rövidebb győri holtpont – technikai hibákkal és egy kimaradt üres kapus lehetőséggel – megakadályozta a korai fölény kialakítását, Per Johansson együttese hamar ritmust váltott, és fokozatosan növelte előnyét.

A Buducnost vezetőedzője a kapusok cseréjével és a mezőny rotációjával próbált új lendületet adni csapatának, ám nem talált fogást a győriek játékán. Az ETO a félidő hajrájára tizenkét gólosra növelte a különbséget, miközben a hazaiak támadásait több pontatlanság, eladott labda és erőtlen kísérlet jellemezte. A zöld-fehérek cseréi jól szálltak be a találkozóba, a kapuban pedig Szemerey Zsófi több bravúrral is hozzájárult a fölény kialakításához. A győriek összeszedett csapatjátékkal és gyors labdajáratással domináltak, a szünetben 18–6-os vendégvezetést mutatott az eredményjelző.