Hétvégi sportműsor 2 órája

Audi ETO a BL-ben, rali Győrben - plusz rengeteg foci, kézi-, kosár- és vízilabda is a hétvégi programban

Lesz miből válogatni, az Audi ETO otthon játszik Bajnokok Ligája-mérkőzést, Győrben és környékén rendezik a III. WHB Győr Rallyt, fordulót rendezek a futall Magyar Kupában, pályára lép az ETO férfi kézilabdacsapata, de lesznek még vízilabda- Sopronban pedig kosárlabda-mérkőzések is Győr-Moson-Sopronban a hétvégén.

PÉNTEK Kézilabda, K&H férfiliga, NB I: ETO University Handball Team–NEKA. Győr, Magvassy-csarnok, 18 óra.

Vízilabda. Benu Női Magyar Kupa, A csoport, kvalifikáció, UNI-Győr GYVSE–Szentes, Győr, Aqua Sportközpont, 13 óra. III. Kerületi TVE–UNI-Győr GYVSE, Győr, Aqua Sportközpont, 18 óra.

Autósport: III. WHB Győr Rally, prológ, Győr, belváros, 16 órától. SZOMBAT Labdarúgás, MOL Magyar Kupa: Gyirmót FC Győr–Csákvár. Gyirmót, Alcufer Stadion, 18 óra.

Vármegyei I. osztály: Bácsa–Gyirmót II, 15.30 óra. Fertőszentmiklós–Credobus Tehetségközpont, Csorna–Koroncó, Kapuvár–Győrújfalu, 17 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Győrasszonyfa–Tét, 13 óra. Felpéc–Börcs, Vámosszabadi–Bácsa II, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Hegyeshalom–Mosonszentmiklós, 17 óra. Soproni csoport: Veszkény–Nagycenk, SVSE–Farád, SFAC–Petőháza, Lövő–Szany, 17 óra.

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport: Rábaszentmihály–Bágyogszovát, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Mecsér–Dunaszeg, Darnózseli–MITE II, Dunasziget–Mosonszolnok, Károlyháza–Bezenye, Hotel Lajta Park–Halászi, Püski–Győrladamér, Mosonszentmiklós II–Győrzámoly, 17 óra.

Kézilabda, női Bajnokok Ligája: Audi ETO–Esbjerg. Győr, Audi-aréna, 18 óra.

Kosárlabda, Krasznai-kupa: Sopron KC–KTE, Sopron, Novomatic-aréna, 17 óra.

Autósport: III. WHB Győr Rally, gyorsasági szakasz, Bakonybél–Kőris-hegy, 8.13 óra. Kisgyónbánya–Csőszpuszta, 8.18 óra Tés–Olaszfalu, 8.56 óra.

Teke, Tapétagyár Szuperliga, női: Rába ETO Győr SE–Tatabánya. Győr, Kristyán Zsuzsa Tekecsarnok, 9.30 óra. NB I, Nyugat: Rába ETO Győr SE–Ajka Kristály. Győr, Kristyán Zsuzsa Tekecsarnok, 14 óra. NB II, Nyugat: S. Sörgurítók–Halogy SE. Sopron, Győri úti pálya, 14 óra. Területi bajnokság: Jobb Dáma–Pribránszki Kft.-Mosonszolnok, Hánta, 13 óra. VASÁRNAP Labdarúgás, MOL Magyar Kupa: Mezőörs–Komárom, 15 óra.

Vármegyei I. osztály: Gönyű–Vitnyéd, Ménfőcsanak–Abda, 17 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Nyúl–Táp, DAC-UP–Pannonhalma, Bőny–Kajárpéc, 17 óra. Győrújfalu II–Győrszentiván, 18 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Levél–Jánossomorja, Lébény–Kimle, Hédervár–Lipót, Máriakálnok–Ásványráró, Dunakiliti–MITE, 17 óra. Soproni csoport: Rábaszentandrás–Rábatamási, Répcementi–Beled, 17 óra.

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport: Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló, 14 óra. Tényő–Csikvánd, Töltéstava–Gyömöre, Sokorópátka–Pér, 17 óra. Győri B csoport: Győrság–Abda II, Bajcs–Rábapatona, Börcs II–Enese, 14 óra. Győrújbarát II–Győrsövényház, Győr Sharks–DAC 1912, Nagyszentjános–Pázmándfalu, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Dunaszentpál–Öttevény, 17 óra. Soproni A csoport: Osli–Vág, 16 óra. Csapod–Kisfalud, Egyházasfalu–Fertőrákos, Jobaháza–Egyed, Mihályi–Markotabödöge, 17 óra. Soproni B csoport: Nagylózs–Hegykő, Fertőendréd–Rábakecöl, Répcevis–Balf, 14 óra. Sopronhorpács–Zsira, Babót–Pusztacsalád, Fertőszentmiklós II–Fertőd, Harka–Himod, 17 óra.

Kosárlabda, Krasznai-kupa: Sopron KC–Nyitra, Sopron, Novomatic-aréna, 18 óra.

Autósport: III. WHB Győr Rally, gyorsasági szakasz, Rábaring, 8 óra. Ravazd–Tényő, 8.28 óra.

Teke, NB I, Nyugat: Mosonszentmiklós–Nagymizdó SE Győr, Kristyán Zsuzsa Tekecsarnok, 10 óra.



