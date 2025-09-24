szeptember 24., szerda

Kézilabda

1 órája

Átgázolt a Mosonmagyaróvár a Kozármislenyen

Címkék#Motherson-Mosonmagyaróvári KC#Fodor#Bernhardt

Átgázolt a Mosonmagyaróvár a Kozármislenyen

Kozármisleny- Motherson MKC 21 (9) –40 (20)

K&H Női Liga, NB I-es női mérkőzés, 350 néző.Vezette: Bóna, Földesi.

Kozármisleny: Wichmann – KECSKÉS 5, Brettner, Lengyel L., Jávorka-Hornyák 2, Scheffer 3, Csökmei. Csere: Mohari (k), Kelemen 2, Hónig, Fodor 2/1, Bernhardt 4, Friedszám 1, Ostorics 2, Rácz P., Bursac. Edző: Kovács Tamás.
MKC: ARENHART – Falusi-Udvardi 1, Tóth G. 4, Quist 2, TATAR 6, Wolfs 2, Kazai 3. Csere: Csatlós (k), HÁFRA N. 5, Kukely 2, DZAFEROVIC 7, Tyiskov-Helembai 2, Tóth E. 2, Molnár D. 3, Stranigg 1/1. Edző: Dragan Adzic.
Kiállítások: 0/4 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 2/1.

Az MKC kemény védekezéssel, és lendületes támadással nyitott, amivel pillanatok alatt törte át a mislenyi védelmet, s már 6–0-ra vezetett, amikor a 7. percben Jávorka-Hornyák végre megtörte a jeget. A fiatal hazaiak ezt követően sem tudtak felzárkózni, se tartani a különbséget.
Kovács Tamás: – Ez nem magyar élvonalbeli sebesség, hanem nemzetközi tempó volt. Nekünk ehhez még sokat kell fejlődnünk. Köszönjük a vendégeknek, hogy megtiszteltek minket a játékukkal.
Dragan Adzic: – Nagyon fontos motiváció volt számunkra, hogy megszerezzük az első idei győzelmünket, ami sikerült is. Már a következő fordulóra készülünk, és a nemzetközi kupa felé tekintünk.

