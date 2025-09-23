Elérzékenyülve vette át az Aranylabdát a PSG játékosa – videó

A díjat 1956-ban alapította a France Football, a szaklap listáján szereplő labdarúgókra európai újságírók szavazhatnak. Hazánkat ebben az évben Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője és Berkesi Judit, korábbi élvonalbeli labdarúgó, az M4 Sport műsorvezetője képviselte az Aranylabda szavazáson.

Dembélé átveszi Ronaldinhotól az Aranylabdát

Fotó: Instagram/ballondorofficial

A France Football már délután elkezdte csepegtetni az információkat: a legkevesebb szavazatot begyűjtő focistától haladtak előre, az viszont, hogy kik kapták az elismeréseket, csak az esti gálán derült ki.

Bár a futballrajongók az egyéni férfi díjra koncentrálnak, a gálán 12 további kategóriában osztanak ki elismeréseket, úgy, mint az év női és férfi klubja, vagy a Kopa-díj, amit a fiatal tehetségek elismerése. Utóbbit ez évben az Aranylabdára is esélyesnek tartott Lamine Yamal, az FC Barcelona labdarúgója kapta. A spanyol számított arra számított, hogy az eddigi legfiatalabbként veheti át hétfőn este a Ballon d'Or-t, emiatt népes rokonságot hívott össze a gálára.

Csalódnia kellett, hiszen Ousmane Dembélé kapta a díjat. Az előző idényben 53 tétmeccsen 35 gólig jutó csatárt Ronaldihno szólította színpadra. A brazil legenda nem készült hosszú beszéddel, a mikrofonhoz hajolva csak ennyit mondott: Dembélé.

Nem jutok szóhoz, nézzék el nekem, nem könnyű most nekem. Ez az egyik legjobb dolog, amit elértem az eddigi karrierem során. Az, hogy Ronaldinhotól, a labdarúgás legendájától vehetem át a díjat, valami egészen elképesztő

- kezdte beszédét a friss aranylabdás, majd köszönettel fordult csapatához és édesanyjához.

A rajongók egy része csalódott az Aranylabda miatt

Az elismerésről szóló posztok alatt rögtön megjelentek a gratuláló kommentek és persze azok a megjegyzések is, amelyek kifogásolják a másik esélyesnek tartott Raphinha hátra sorolását. Többen értetlenkedve fogadták, hogy a brazil csak az ötödik a rangsorban.

Az Aranylabda szavazásának eredményei férfi kategóriában:

Ousmané Dembélé (PSG) Lamine Yamal (FC Barcelona) Vitinha (PSG) Mohamed Szalah (Liverpool FC) Raphinha (FC Barcelona)

A női labdarúgók közül Aitana Bonmatí kapta az Aranylabdát, a spanyol focista a Barcelona színeiben játszik.