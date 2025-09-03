Újabb volt Audi ETO-klasszis igazolhat a szerb bajnokhoz

Újabb nagy fogást jelenthet be a Crvena zvezda női kézilabdacsapat. Azok után, hogy a szerb együtteshez igazolt a norvég Katrine Lunde, a szerb Andrea Lekic is a szerb bajnoknál köthet ki.

Andrea Lekic lehet a szerb bajnok újabb nagy fogása.

Andrea Lekic pikáns párharc részese lehet

A hír már csak azért is érdekes, mert az Európa Ligában – amennyiben a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles együttesén túljut – az Esztergom vár a Crvena zvezdára. Mindenképpen pikáns lehet a két volt Győri Audi ETO-klasszissal megerősített játékossal felálló szerbek összecsapása az újoncként bronzérmes Esztergom ellen. Ráadásul Lekic attól a Ferencvárostól távozott a nyáron, melynek hosszú évekig Elek Gábor volt az edzője, aki most az esztergomiakat irányítja.