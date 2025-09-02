A világbajnok átrohant az SKC légiósával felálló brit gárdán

A végig nagy fölényben játszó német válogatott igazolta, hogy megérdemelten mondhatja magát a világbajnoki cím védőjének. Németország minden negyedet simán megnyerve 120-57-re verte a briteket.

A Sopron KC hátvédje bő félidőt, több, mint 22 percet a pályán töltve 7/3 ponttal és csapata messze legjobb előkészítő játékosaként 7 gólpasszal zárta a végig egyoldalú összecsapást.