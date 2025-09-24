Hetvenkedik a soproniak egykori kedvence

A közelmúltban ünnepelte 70. születésnapját Varga István, az SKSE és az SSE apró termetű, villámgyors csatára.– Valójában a Szigetköz szívében, Ásványrárón születtem 1955-ben – kezdte Varga István. – Ötéves koromban édesanyámmal Budapestre költöztünk, és talán ezért gondolták sokan, hogy fővárosi születésű vagyok.

– A labdarúgást melyik egyesületben kezdte?

– A BVSC-ben kezdtem Törőcsik és Fekete társaságában, fantasztikusan jó közegben. Jó alapokat kaptam, már tizenkét évesen a Margitszigeten játszottam a Budapest-válogatottban tévés mérkőzésen.

– Hogyan folytatódott a pá- lyafutása?

– A BVSC után a Budapesti Spartacusban folytattam, majd a katonaság alatt kerültem az akkor összevont Soproni Közlekedési SE-hez, ahol Bányai Nándor és Galgóczi Ottó szak- avatott kezei közt fejlődtem. A leszerelést követően visszahívtak a Spartacushoz, ahonnan Mészöly Kálmán hívó szavára 1978-ban a patinás Vasashoz igazoltam. Nagy nevek játszottak akkor a piros-kékeknél, én sajnos kevés játéklehetőséget kaptam, mindössze tizenegy alkalommal léptem pályára az első osztályban.

– A szíve visszahúzta Sopronba?

– Igen, Bokor István elnök hívására 1979. július elsejével a Soproni SE játékosa lettem. A közönség hamar a szívébe zárt, valószínűleg látták rajtam a küzdőszellemet és az állandó győzni akarást. Az SSE színeiben három év alatt 44 gólt lőttem, Mathesz Imre, Mihalecz Boldizsár és Gyurátz László edzők kihozták belőlem a maximumot.

– Az NB I-es szint motiválta, ezért távozott mégis?

– Valóban vágytam az NB I- re, éreztem magamban annyi erőt, hogy megfeleljek a követelményeknek. A Zalaegerszeg hívó szavára igent mondtam. Közben csatárból védőt faragtak belőlem, és hétéves zalai tartózkodásom alatt ezen a poszton maradtam. 128 mérkőzést játszottam kék-fehérben, összesen pedig 139 találkozóm van az élvonalban. Befejezésül még öt évet Ausztriában játszottam, 38 évesen vonultam vissza a labdarúgásból.

– Maradt a pályafutását illetően hiányérzete?

– Igen, nagy szívfájdalmam, hogy szülőfalumban, Ásványrárón egyszer sem léphettem pályára. Az edzői pályába is belekóstoltam, de végül pár év után beláttam, az egy másik kávéház – a „langyos vizet” nem szerettem. A végállomás Sopron maradt, ide köt a családom, és a hűség városa lett az otthonom.





