szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

16°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

46 perce

A Nyúl „megette” a Tápot - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei

Címkék#megyei foci#amatőr bajnokság#labdarúgás

Lébényben kiszakadt a gólzsák, a Győrasszonyfa és a Rábaszentadrás nyerték a másodosztály rangadóit. Rengeteg gól született, huszonkettőt lőtt a DAC 1912. Tíz találatig jutott a Bakonyszentlászló, a Dunaszentpál nyolcig, a Csikvánd, a Győrúbarát II és a Répcevis pedig hétig. Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrasszonyfa–Téti Sokoró 2–1 (0–1). Gsz.: Sáfrány, Kiss P., ill. Molnár G.
Felpéc–Robo-Tech-Börcs 1–2 (1–1). Gsz.: Gerencsér, ill. Németh L., Oláh.
Vámosszabadi–Üstökös FC Bácsa II 5–1 (4–0). Gsz.: Tóth M. (2), Horváth B. (2), Tóth A., ill. Kollár.
Nyúl–Táp 8–2 (5–2). Gsz.: Varga Zs. (4), Kovács B., Ábrahám, Sebestyén, Volner, ill. Vaszari, Kovács B. (öngól).
DAC-UP–Pannonhalma-Horn 1–3 (0–0). Gsz.: Barlovics, ill. Kállai (3).
Bőny–Kajárpéc-Herold Trans 1–1 (1–1). Gsz.: Szabó P., ill. Stenczel.
Győrújfalu II–Győrszentiván 7–2 (2–0). Gsz.: Dittrich (2), Vingler, Farkas, Simay, Papp D., Komjáthy, ill. Stefanits, Káposzta.. 

A bajnokság állása:  

1.Győrasszonyfa64208 - 414
2.Győrújfalu II641120 - 813
3.Pannonhalma641112 - 313
4.Tét640213 - 412
5.Kajárpéc632114 - 611
6.Táp630313 - 179
7.Győrszentiván623117 - 169
8.Nyúl521219 - 127
9.Vámosszabadi62138 - 137
10.Börcs*522111 - 54
11.Bőny51229 - 135
12.DAC-UP51133 - 134
13.Felpéc60068 - 200
14.Bácsa II60062 - 230

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Duvenbeck Hegyeshalom–Mosonszentmiklós 1–0 (1–0). Gsz.: Glaser.
Elektromoson-Levél–Jánossomorja 1–2 (1–1). Gsz.: Domonkos, ill. Tóth K., Varga R.
Lébény–Kimle 12–1 (5–1). Gsz.: Kreicz (5), Detrik (4), Limp, Visy, Nagy K., ill. Földi.
Foldana-Hédervár–Lipót Pékség 4–1 (3–0). Gsz.: Dániel (4), ill. Béli.
Máriakálnok–Hincsics Color-Ásványráró 8–1 (5–1). Gsz.: Tamás (3), Borsodi, Bertalan Szigeti, Kárpáti, Béli (öngól), ill. Szombathelyi.
Dunakiliti–MITE 3–1 (1–0). Gsz.: Wurm, Svarda, Horváth K. (öngól), ill. Darázs.
A Rajka–Kunsziget mérkőzést november 9-én rendezik. 

A bajnokság állása:

1.Lébény651032 - 616
2.Dunakiliti541019 - 713
3.Jánossomorja641112 - 613
4.Máriakálnok540128 - 1012
5.Hegyeshalom540114 - 112
6.Hédervár630316 - 129
7.MITE63039 - 99
8.Rajka52039 - 166
9.Ásványráró52037 - 216
10.Lipót51138 - 134
11.M.-szentmiklós610514 - 113
12.Kunsziget51044 - 133
13.Levél51048 - 233
14.Kimle61058 - 403

 

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Nagycenk 4–1 (2–0). Gsz.: Nyerges G. (3), Lukácsi, ill. Füzi.
SVSE-GYSEV–Farád 3–1 (2–0). Gsz.: Nyerges, Kámán, Tóth J., ill. Németh B.
SFAC 1900–Petőháza 2–2 (1–2). Gsz.: Rigó, Artner, ill. Horváth B., Nagy M.
Lövő–Szany 0–2 (0–1). Gsz.: Kövecses, Németh B.
Rábaszentandrás–Rábatamási 1–0 (0–0). Gsz.: Kajtár.
Répcementi–Beled 1–1 (0–0). Gsz.: Szűcs, ill. Kiss R.

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás651014 - 516
2.Rábatamási631210 - 810
3.Veszkény630315 - 119
4.Répcementi523013 - 109
5.Beled622213 - 118
6.Petőháza62228 - 88
7.Nagycenk622213 - 168
8.SFAC62139 - 107
9.Szany62137 - 107
10.Lövő620413 - 166
11.Farád62048 - 126
12.SVSE51135 - 114

 

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló 0–10 (0–4). Gsz.: Nyári O. (4), Proceller (2), Horváth D., Nyári D., Nyári Á., Puzsoma. 
Tényő–Csikvánd 1–7 (0–4). Gsz.: Győri, ill. Poós (3), Schauer (2), Dóka, Maros (öngól).
Töltéstava–Gyömöre 4–0 (2–0). Gsz.:  Tari (2), Göstl, Reizinger.
Sokorópátka–Pér 3–0 (2–0). Gsz.: Szabó Marcell, Szabó Máté, Kalmár.

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló550026 - 315
2.Sokorópátka650121 - 915
3.Csikvánd631218 - 1010
4.Tényő630321 - 209
5.Töltéstava630317 - 199
6.Pér620419 - 226
7.Gyömöre51043 - 133
8.V.-varsány601516 - 451

 

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Rábaszentmihály–Bágyogszovát 1–3 (1–1). Gsz.: Kovács L., ill. Terdik, Kovács R., Szabó Zs.
Győrság–Abda II-Dom-King 2–5 (2–3). Gsz.: Torma, Róth, ill. Herczeg (3), Angyal, Busa.
Bajcs–Rábapatona 3–1 (2–0). Gsz.: Czank (2), Csongor, ill. Varga M.
Győrújbarát II–Győrsövényház 7–5 (4–3). Gsz.: Tóth M. (4), Fejes (2), Sulyok, ill. Juhász E. (3), Petrovai, Stróbli.
Győr Sharks–DAC 1912 0–22 (0–13). Gsz.: Rózsavölgyi (8), Markovics (4), Lengyel (4), Perfetto (2), Madarász, Szilvágyi, Lengyel, Bendekovics.
Nagyszentjános–Pázmándfalu 1–3 (1–2). Gsz.: Fodor, ill. Ács (2), Herczeg.
A Börcs II–Enese mérkőzés félbeszakadt.

A bajnokság állása:

1.DAC 1912550076 - 415
2.Bágyogszovát550052 - 615
3.Enese550024 - 315
4.Abda II540126 - 612
5.Győrsövényház640226 - 1512
6.Győrújbarát II431020 - 710
7.R.-szentmihály631215 - 810
8.Rábapatona530216 - 69
9.Kóny530214 - 109
10.Győrság61055 - 233
11.Bajcs61059 - 343
12.Pázmándfalu61054 - 393
13.Győr Sharks51045 - 513
14.Nagyszentjános60068 - 410
15.Börcs II50052 - 490

 

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Solar CT-Mecsér–Dunaszeg 5–2 (2–1). Gsz.: Csaplár B. (2), Forgács, Csaplár P., Szabó V., ill. Hermán (2).
Lajtaszig-Darnó-Zseli–MITE II 1–1 (1–1). Gsz.: Komlósi, ill. Tasnádi.
Dunasziget–Bódi Trans-Mosonszolnok 1–0 (0–0). Gsz.: Projkó.
Károlyháza–Bezenye 2–2 (1–0). Gsz.: Barna, Angyal, ill. Hirtl, Schveiger.
Hotel Lajta Park–Halászi 2–2 (0–2). Gsz.: Pekelniczki, Kalinkó, ill. Neuberger M., Neuberger G.
Püski–Győrladamér 5–1 (0–1). Gsz.: Ásványi (3), Markó, Szüts, ill. Závecz.
Mosonszentmiklós II–Győrzámoly 2–2 (1–0). Gsz.: Lakatos, Finta, ill. Paár, Beraxa.
Dunaszentpál–Öttevény 8–1 (4–0). Gsz.: Gajdos (3), Bali (3), Szigethy, Vida, ill. Sallai..

A bajnokság állása: 

1.Győrzámoly651027 - 716
2.Püski650138 - 815
3.Mecsér650121 - 1115
4.Dunasziget650118 - 1215
5.Dunaszentpál640221 - 712
6.Dunaszeg640219 - 1512
7.Hotel Lajta P.631228 - 1410
8.Halászi631224 - 1310
9.M.-miklós II631220 - 1610
10.Károlyháza522116 - 118
11.Győrladamér620410 - 296
12.M.-szolnok61057 - 223
13.Darnó-Zseli50147 - 151
14.Bezenye60158 - 291
15.Öttevény60157 - 421
16.MITE II*60156 - 260

*A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Osli–Vág 4–3 (2–0). Gsz.: Vörös (3), Mészáros N., ill. Balázs A. (2), Balás K.
Csapod–Kisfalud 2–0 (1–0). Gsz.: Horváth T., Benczúr.
Egyházasfalu–Fertőrákos 1–3 (1–1). Gsz.: Mészáros M., ill. Vörös P. (3).
Jobaháza–Egyed 3–2 (1–1). Gsz.: Gálik (2), Kránicz, ill. Zsirai (2).
Mihályi–Markotabödöge 1–2 (0–1). Gsz.: Pintér, ill. Céh, Demeter. 

A bajnokság állása:

1.Osli660028 - 1118
2.Csapod540113 - 612
3.Jobaháza631214 - 810
4.Vág531112 - 810
5.Fertőrákos531113 - 1110
6.M.-bödöge430112 - 79
7.Mihályi51135 - 54
8.Egyházasfalu511315 - 174
9.Egyed510410 - 173
10.Ágfalva40136 - 161
11.Kisfalud60064 - 260

 

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Nagylózs–FIT Fertőpart-Hegykő 1–6 (0–2). Gsz.: Németh P., ill. Kóczán (2), Reseterics, Hipságh, Szalay, Bendes.
Tercia-Fertőendréd–Rábakecöl 2–1 (1–0). Gsz.: Heiszenberger, Dunajski, ill. Horváth.
Répcevis–Balf 7–2 (1–0). Gsz.: Lukács M. (3), Toto (3), Wágner, ill. Kunos, Nagy D.
Sopronhorpács–Zsira 5–1 (2–0). Gsz.: Kiss T. (3), Szép, Kincse (öngól), ill. Marton.
Babót–Pusztacsalád 3–2 (2–2). Gsz.: Ács P. (2), Horváth Á., ill. Nagy I., Mucskó.
Fertőszentmiklós II–Fertőd 4–3 (2–2). Gsz.: Fodróczy (2), Tar, Vágusz, ill. Németh Á., Németh M., Vastag.
Harka–Himod 1–5 (0–2). Gsz.: Vecsei, ill. Milkovics, Tóth B., Wellner, Paár, Horváth Sz. 

A bajnokság állása:

1.Hegykő550023 - 515
2.Nagylózs640220 - 1212
3.S.-horpács540116 - 812
4.Fertőendréd540120 - 1312
5.Babót531111 - 1010
6.Himod320116 - 86
7.Újkér32019 - 106
8.Balf42028 - 106
9.Répcevis520316 - 206
10.F.-miklós II520310 - 146
11.Rábakecöl51048 - 103
12.Harka410311 - 153
13.Pusztacsalád51049 - 183
14.Zsira50145 - 181
15.Fertőd30034 - 150

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu