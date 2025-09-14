46 perce
A Nyúl „megette” a Tápot - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei
Lébényben kiszakadt a gólzsák, a Győrasszonyfa és a Rábaszentadrás nyerték a másodosztály rangadóit. Rengeteg gól született, huszonkettőt lőtt a DAC 1912. Tíz találatig jutott a Bakonyszentlászló, a Dunaszentpál nyolcig, a Csikvánd, a Győrúbarát II és a Répcevis pedig hétig. Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Győrasszonyfa–Téti Sokoró 2–1 (0–1). Gsz.: Sáfrány, Kiss P., ill. Molnár G.
Felpéc–Robo-Tech-Börcs 1–2 (1–1). Gsz.: Gerencsér, ill. Németh L., Oláh.
Vámosszabadi–Üstökös FC Bácsa II 5–1 (4–0). Gsz.: Tóth M. (2), Horváth B. (2), Tóth A., ill. Kollár.
Nyúl–Táp 8–2 (5–2). Gsz.: Varga Zs. (4), Kovács B., Ábrahám, Sebestyén, Volner, ill. Vaszari, Kovács B. (öngól).
DAC-UP–Pannonhalma-Horn 1–3 (0–0). Gsz.: Barlovics, ill. Kállai (3).
Bőny–Kajárpéc-Herold Trans 1–1 (1–1). Gsz.: Szabó P., ill. Stenczel.
Győrújfalu II–Győrszentiván 7–2 (2–0). Gsz.: Dittrich (2), Vingler, Farkas, Simay, Papp D., Komjáthy, ill. Stefanits, Káposzta..
A bajnokság állása:
|1.
|Győrasszonyfa
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Győrújfalu II
|6
|4
|1
|1
|20 - 8
|13
|3.
|Pannonhalma
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Tét
|6
|4
|0
|2
|13 - 4
|12
|5.
|Kajárpéc
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|6.
|Táp
|6
|3
|0
|3
|13 - 17
|9
|7.
|Győrszentiván
|6
|2
|3
|1
|17 - 16
|9
|8.
|Nyúl
|5
|2
|1
|2
|19 - 12
|7
|9.
|Vámosszabadi
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Börcs*
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|4
|11.
|Bőny
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|12.
|DAC-UP
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Felpéc
|6
|0
|0
|6
|8 - 20
|0
|14.
|Bácsa II
|6
|0
|0
|6
|2 - 23
|0
*A Börcstől 4 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Duvenbeck Hegyeshalom–Mosonszentmiklós 1–0 (1–0). Gsz.: Glaser.
Elektromoson-Levél–Jánossomorja 1–2 (1–1). Gsz.: Domonkos, ill. Tóth K., Varga R.
Lébény–Kimle 12–1 (5–1). Gsz.: Kreicz (5), Detrik (4), Limp, Visy, Nagy K., ill. Földi.
Foldana-Hédervár–Lipót Pékség 4–1 (3–0). Gsz.: Dániel (4), ill. Béli.
Máriakálnok–Hincsics Color-Ásványráró 8–1 (5–1). Gsz.: Tamás (3), Borsodi, Bertalan Szigeti, Kárpáti, Béli (öngól), ill. Szombathelyi.
Dunakiliti–MITE 3–1 (1–0). Gsz.: Wurm, Svarda, Horváth K. (öngól), ill. Darázs.
A Rajka–Kunsziget mérkőzést november 9-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|6
|5
|1
|0
|32 - 6
|16
|2.
|Dunakiliti
|5
|4
|1
|0
|19 - 7
|13
|3.
|Jánossomorja
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Máriakálnok
|5
|4
|0
|1
|28 - 10
|12
|5.
|Hegyeshalom
|5
|4
|0
|1
|14 - 1
|12
|6.
|Hédervár
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|7.
|MITE
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Rajka
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|9.
|Ásványráró
|5
|2
|0
|3
|7 - 21
|6
|10.
|Lipót
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|11.
|M.-szentmiklós
|6
|1
|0
|5
|14 - 11
|3
|12.
|Kunsziget
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|13.
|Levél
|5
|1
|0
|4
|8 - 23
|3
|14.
|Kimle
|6
|1
|0
|5
|8 - 40
|3
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
MET-NA-Veszkény–Nagycenk 4–1 (2–0). Gsz.: Nyerges G. (3), Lukácsi, ill. Füzi.
SVSE-GYSEV–Farád 3–1 (2–0). Gsz.: Nyerges, Kámán, Tóth J., ill. Németh B.
SFAC 1900–Petőháza 2–2 (1–2). Gsz.: Rigó, Artner, ill. Horváth B., Nagy M.
Lövő–Szany 0–2 (0–1). Gsz.: Kövecses, Németh B.
Rábaszentandrás–Rábatamási 1–0 (0–0). Gsz.: Kajtár.
Répcementi–Beled 1–1 (0–0). Gsz.: Szűcs, ill. Kiss R.
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Rábatamási
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|Veszkény
|6
|3
|0
|3
|15 - 11
|9
|4.
|Répcementi
|5
|2
|3
|0
|13 - 10
|9
|5.
|Beled
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|6.
|Petőháza
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Nagycenk
|6
|2
|2
|2
|13 - 16
|8
|8.
|SFAC
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|Szany
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Lövő
|6
|2
|0
|4
|13 - 16
|6
|11.
|Farád
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|SVSE
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló 0–10 (0–4). Gsz.: Nyári O. (4), Proceller (2), Horváth D., Nyári D., Nyári Á., Puzsoma.
Tényő–Csikvánd 1–7 (0–4). Gsz.: Győri, ill. Poós (3), Schauer (2), Dóka, Maros (öngól).
Töltéstava–Gyömöre 4–0 (2–0). Gsz.: Tari (2), Göstl, Reizinger.
Sokorópátka–Pér 3–0 (2–0). Gsz.: Szabó Marcell, Szabó Máté, Kalmár.
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|5
|5
|0
|0
|26 - 3
|15
|2.
|Sokorópátka
|6
|5
|0
|1
|21 - 9
|15
|3.
|Csikvánd
|6
|3
|1
|2
|18 - 10
|10
|4.
|Tényő
|6
|3
|0
|3
|21 - 20
|9
|5.
|Töltéstava
|6
|3
|0
|3
|17 - 19
|9
|6.
|Pér
|6
|2
|0
|4
|19 - 22
|6
|7.
|Gyömöre
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|8.
|V.-varsány
|6
|0
|1
|5
|16 - 45
|1
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Rábaszentmihály–Bágyogszovát 1–3 (1–1). Gsz.: Kovács L., ill. Terdik, Kovács R., Szabó Zs.
Győrság–Abda II-Dom-King 2–5 (2–3). Gsz.: Torma, Róth, ill. Herczeg (3), Angyal, Busa.
Bajcs–Rábapatona 3–1 (2–0). Gsz.: Czank (2), Csongor, ill. Varga M.
Győrújbarát II–Győrsövényház 7–5 (4–3). Gsz.: Tóth M. (4), Fejes (2), Sulyok, ill. Juhász E. (3), Petrovai, Stróbli.
Győr Sharks–DAC 1912 0–22 (0–13). Gsz.: Rózsavölgyi (8), Markovics (4), Lengyel (4), Perfetto (2), Madarász, Szilvágyi, Lengyel, Bendekovics.
Nagyszentjános–Pázmándfalu 1–3 (1–2). Gsz.: Fodor, ill. Ács (2), Herczeg.
A Börcs II–Enese mérkőzés félbeszakadt.
A bajnokság állása:
|1.
|DAC 1912
|5
|5
|0
|0
|76 - 4
|15
|2.
|Bágyogszovát
|5
|5
|0
|0
|52 - 6
|15
|3.
|Enese
|5
|5
|0
|0
|24 - 3
|15
|4.
|Abda II
|5
|4
|0
|1
|26 - 6
|12
|5.
|Győrsövényház
|6
|4
|0
|2
|26 - 15
|12
|6.
|Győrújbarát II
|4
|3
|1
|0
|20 - 7
|10
|7.
|R.-szentmihály
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|8.
|Rábapatona
|5
|3
|0
|2
|16 - 6
|9
|9.
|Kóny
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|10.
|Győrság
|6
|1
|0
|5
|5 - 23
|3
|11.
|Bajcs
|6
|1
|0
|5
|9 - 34
|3
|12.
|Pázmándfalu
|6
|1
|0
|5
|4 - 39
|3
|13.
|Győr Sharks
|5
|1
|0
|4
|5 - 51
|3
|14.
|Nagyszentjános
|6
|0
|0
|6
|8 - 41
|0
|15.
|Börcs II
|5
|0
|0
|5
|2 - 49
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Solar CT-Mecsér–Dunaszeg 5–2 (2–1). Gsz.: Csaplár B. (2), Forgács, Csaplár P., Szabó V., ill. Hermán (2).
Lajtaszig-Darnó-Zseli–MITE II 1–1 (1–1). Gsz.: Komlósi, ill. Tasnádi.
Dunasziget–Bódi Trans-Mosonszolnok 1–0 (0–0). Gsz.: Projkó.
Károlyháza–Bezenye 2–2 (1–0). Gsz.: Barna, Angyal, ill. Hirtl, Schveiger.
Hotel Lajta Park–Halászi 2–2 (0–2). Gsz.: Pekelniczki, Kalinkó, ill. Neuberger M., Neuberger G.
Püski–Győrladamér 5–1 (0–1). Gsz.: Ásványi (3), Markó, Szüts, ill. Závecz.
Mosonszentmiklós II–Győrzámoly 2–2 (1–0). Gsz.: Lakatos, Finta, ill. Paár, Beraxa.
Dunaszentpál–Öttevény 8–1 (4–0). Gsz.: Gajdos (3), Bali (3), Szigethy, Vida, ill. Sallai..
A bajnokság állása:
|1.
|Győrzámoly
|6
|5
|1
|0
|27 - 7
|16
|2.
|Püski
|6
|5
|0
|1
|38 - 8
|15
|3.
|Mecsér
|6
|5
|0
|1
|21 - 11
|15
|4.
|Dunasziget
|6
|5
|0
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Dunaszentpál
|6
|4
|0
|2
|21 - 7
|12
|6.
|Dunaszeg
|6
|4
|0
|2
|19 - 15
|12
|7.
|Hotel Lajta P.
|6
|3
|1
|2
|28 - 14
|10
|8.
|Halászi
|6
|3
|1
|2
|24 - 13
|10
|9.
|M.-miklós II
|6
|3
|1
|2
|20 - 16
|10
|10.
|Károlyháza
|5
|2
|2
|1
|16 - 11
|8
|11.
|Győrladamér
|6
|2
|0
|4
|10 - 29
|6
|12.
|M.-szolnok
|6
|1
|0
|5
|7 - 22
|3
|13.
|Darnó-Zseli
|5
|0
|1
|4
|7 - 15
|1
|14.
|Bezenye
|6
|0
|1
|5
|8 - 29
|1
|15.
|Öttevény
|6
|0
|1
|5
|7 - 42
|1
|16.
|MITE II*
|6
|0
|1
|5
|6 - 26
|0
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Osli–Vág 4–3 (2–0). Gsz.: Vörös (3), Mészáros N., ill. Balázs A. (2), Balás K.
Csapod–Kisfalud 2–0 (1–0). Gsz.: Horváth T., Benczúr.
Egyházasfalu–Fertőrákos 1–3 (1–1). Gsz.: Mészáros M., ill. Vörös P. (3).
Jobaháza–Egyed 3–2 (1–1). Gsz.: Gálik (2), Kránicz, ill. Zsirai (2).
Mihályi–Markotabödöge 1–2 (0–1). Gsz.: Pintér, ill. Céh, Demeter.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|6
|6
|0
|0
|28 - 11
|18
|2.
|Csapod
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Jobaháza
|6
|3
|1
|2
|14 - 8
|10
|4.
|Vág
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|Fertőrákos
|5
|3
|1
|1
|13 - 11
|10
|6.
|M.-bödöge
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|7.
|Mihályi
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|8.
|Egyházasfalu
|5
|1
|1
|3
|15 - 17
|4
|9.
|Egyed
|5
|1
|0
|4
|10 - 17
|3
|10.
|Ágfalva
|4
|0
|1
|3
|6 - 16
|1
|11.
|Kisfalud
|6
|0
|0
|6
|4 - 26
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Nagylózs–FIT Fertőpart-Hegykő 1–6 (0–2). Gsz.: Németh P., ill. Kóczán (2), Reseterics, Hipságh, Szalay, Bendes.
Tercia-Fertőendréd–Rábakecöl 2–1 (1–0). Gsz.: Heiszenberger, Dunajski, ill. Horváth.
Répcevis–Balf 7–2 (1–0). Gsz.: Lukács M. (3), Toto (3), Wágner, ill. Kunos, Nagy D.
Sopronhorpács–Zsira 5–1 (2–0). Gsz.: Kiss T. (3), Szép, Kincse (öngól), ill. Marton.
Babót–Pusztacsalád 3–2 (2–2). Gsz.: Ács P. (2), Horváth Á., ill. Nagy I., Mucskó.
Fertőszentmiklós II–Fertőd 4–3 (2–2). Gsz.: Fodróczy (2), Tar, Vágusz, ill. Németh Á., Németh M., Vastag.
Harka–Himod 1–5 (0–2). Gsz.: Vecsei, ill. Milkovics, Tóth B., Wellner, Paár, Horváth Sz.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|5
|5
|0
|0
|23 - 5
|15
|2.
|Nagylózs
|6
|4
|0
|2
|20 - 12
|12
|3.
|S.-horpács
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|4.
|Fertőendréd
|5
|4
|0
|1
|20 - 13
|12
|5.
|Babót
|5
|3
|1
|1
|11 - 10
|10
|6.
|Himod
|3
|2
|0
|1
|16 - 8
|6
|7.
|Újkér
|3
|2
|0
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Balf
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|9.
|Répcevis
|5
|2
|0
|3
|16 - 20
|6
|10.
|F.-miklós II
|5
|2
|0
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Rábakecöl
|5
|1
|0
|4
|8 - 10
|3
|12.
|Harka
|4
|1
|0
|3
|11 - 15
|3
|13.
|Pusztacsalád
|5
|1
|0
|4
|9 - 18
|3
|14.
|Zsira
|5
|0
|1
|4
|5 - 18
|1
|15.
|Fertőd
|3
|0
|0
|3
|4 - 15
|0