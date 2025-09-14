A Nyúl „megette” a Tápot - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Győrasszonyfa–Téti Sokoró 2–1 (0–1). Gsz.: Sáfrány, Kiss P., ill. Molnár G.

Felpéc–Robo-Tech-Börcs 1–2 (1–1). Gsz.: Gerencsér, ill. Németh L., Oláh.

Vámosszabadi–Üstökös FC Bácsa II 5–1 (4–0). Gsz.: Tóth M. (2), Horváth B. (2), Tóth A., ill. Kollár.

Nyúl–Táp 8–2 (5–2). Gsz.: Varga Zs. (4), Kovács B., Ábrahám, Sebestyén, Volner, ill. Vaszari, Kovács B. (öngól).

DAC-UP–Pannonhalma-Horn 1–3 (0–0). Gsz.: Barlovics, ill. Kállai (3).

Bőny–Kajárpéc-Herold Trans 1–1 (1–1). Gsz.: Szabó P., ill. Stenczel.

Győrújfalu II–Győrszentiván 7–2 (2–0). Gsz.: Dittrich (2), Vingler, Farkas, Simay, Papp D., Komjáthy, ill. Stefanits, Káposzta..

A bajnokság állása:

1. Győrasszonyfa 6 4 2 0 8 - 4 14 2. Győrújfalu II 6 4 1 1 20 - 8 13 3. Pannonhalma 6 4 1 1 12 - 3 13 4. Tét 6 4 0 2 13 - 4 12 5. Kajárpéc 6 3 2 1 14 - 6 11 6. Táp 6 3 0 3 13 - 17 9 7. Győrszentiván 6 2 3 1 17 - 16 9 8. Nyúl 5 2 1 2 19 - 12 7 9. Vámosszabadi 6 2 1 3 8 - 13 7 10. Börcs* 5 2 2 1 11 - 5 4 11. Bőny 5 1 2 2 9 - 13 5 12. DAC-UP 5 1 1 3 3 - 13 4 13. Felpéc 6 0 0 6 8 - 20 0 14. Bácsa II 6 0 0 6 2 - 23 0

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Duvenbeck Hegyeshalom–Mosonszentmiklós 1–0 (1–0). Gsz.: Glaser.

Elektromoson-Levél–Jánossomorja 1–2 (1–1). Gsz.: Domonkos, ill. Tóth K., Varga R.

Lébény–Kimle 12–1 (5–1). Gsz.: Kreicz (5), Detrik (4), Limp, Visy, Nagy K., ill. Földi.

Foldana-Hédervár–Lipót Pékség 4–1 (3–0). Gsz.: Dániel (4), ill. Béli.

Máriakálnok–Hincsics Color-Ásványráró 8–1 (5–1). Gsz.: Tamás (3), Borsodi, Bertalan Szigeti, Kárpáti, Béli (öngól), ill. Szombathelyi.

Dunakiliti–MITE 3–1 (1–0). Gsz.: Wurm, Svarda, Horváth K. (öngól), ill. Darázs.

A Rajka–Kunsziget mérkőzést november 9-én rendezik.

A bajnokság állása:

1. Lébény 6 5 1 0 32 - 6 16 2. Dunakiliti 5 4 1 0 19 - 7 13 3. Jánossomorja 6 4 1 1 12 - 6 13 4. Máriakálnok 5 4 0 1 28 - 10 12 5. Hegyeshalom 5 4 0 1 14 - 1 12 6. Hédervár 6 3 0 3 16 - 12 9 7. MITE 6 3 0 3 9 - 9 9 8. Rajka 5 2 0 3 9 - 16 6 9. Ásványráró 5 2 0 3 7 - 21 6 10. Lipót 5 1 1 3 8 - 13 4 11. M.-szentmiklós 6 1 0 5 14 - 11 3 12. Kunsziget 5 1 0 4 4 - 13 3 13. Levél 5 1 0 4 8 - 23 3 14. Kimle 6 1 0 5 8 - 40 3

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Nagycenk 4–1 (2–0). Gsz.: Nyerges G. (3), Lukácsi, ill. Füzi.

SVSE-GYSEV–Farád 3–1 (2–0). Gsz.: Nyerges, Kámán, Tóth J., ill. Németh B.

SFAC 1900–Petőháza 2–2 (1–2). Gsz.: Rigó, Artner, ill. Horváth B., Nagy M.

Lövő–Szany 0–2 (0–1). Gsz.: Kövecses, Németh B.

Rábaszentandrás–Rábatamási 1–0 (0–0). Gsz.: Kajtár.

Répcementi–Beled 1–1 (0–0). Gsz.: Szűcs, ill. Kiss R.

A bajnokság állása:

1. R.-szentandrás 6 5 1 0 14 - 5 16 2. Rábatamási 6 3 1 2 10 - 8 10 3. Veszkény 6 3 0 3 15 - 11 9 4. Répcementi 5 2 3 0 13 - 10 9 5. Beled 6 2 2 2 13 - 11 8 6. Petőháza 6 2 2 2 8 - 8 8 7. Nagycenk 6 2 2 2 13 - 16 8 8. SFAC 6 2 1 3 9 - 10 7 9. Szany 6 2 1 3 7 - 10 7 10. Lövő 6 2 0 4 13 - 16 6 11. Farád 6 2 0 4 8 - 12 6 12. SVSE 5 1 1 3 5 - 11 4

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló 0–10 (0–4). Gsz.: Nyári O. (4), Proceller (2), Horváth D., Nyári D., Nyári Á., Puzsoma.

Tényő–Csikvánd 1–7 (0–4). Gsz.: Győri, ill. Poós (3), Schauer (2), Dóka, Maros (öngól).

Töltéstava–Gyömöre 4–0 (2–0). Gsz.: Tari (2), Göstl, Reizinger.

Sokorópátka–Pér 3–0 (2–0). Gsz.: Szabó Marcell, Szabó Máté, Kalmár.