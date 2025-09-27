A Mezőörs nyerte a forduló rangadóját, továbbra is hibátlan a kis Gyirmót - galériával

Credobus Tehetségközpont–Gyirmót FC Győr II 0–4 (0–2)

Részletek később!

Üstökös FC Bácsa–Vitnyéd 5–1 (2–0)

Győr, 250 néző. V.: Baán.

Bácsa: Ács – Bakus, Pasztendorf (Gelencsér), Szabó Z., Rigó (Horváth B.), Kalmár B. (Dobai), Serfőző, Horváth N., Szabó K. (Bauer G.), Bauer M., Ferenczi (Reizinger). Edző: Korsós György.

Vitnyéd: Kóczán Barnabás – Szalai András, Kóczán Bertalan, Simon, Szalai Attila (Zombó), Sulyok (Kleizer), Papp R., Varga G., Halász M., Szalóky, Szakács. Edző: Csermelyi Imre.

Gsz.: Rigó (2., 58.), Serfőző (37.), Gelencsér (70.), Dobai (84.), ill. Varga G. (50.).

A jól játszó hazai csapat szép gólokkal szórakoztatta a 30. születésnapját ünneplő Bácsa FC volt játékosait, szurkolóit.

Jók: Bakus, Szabó Z., Horváth N., Serfőző, Rigó, Gelencsér, ill. senki.

Korsós György: – Igyekeztünk a bácsai rendezvény színvonalának megfelelő teljesítményt nyújtani. Örülünk, hogy részesei lehetünk a klub történelmének és győzelemmel ünnepelhetjük az évfordulót.

Csermelyi Imre: – Gratulálok a hazaiaknak a megérdemelt győzelmükhöz.

Alföldi Zoltán

Fertőszentmiklós–Koroncó 0–3 (0–2)

Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Mórocz Gy.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G. (Orbán B.), Németh P., Csányi, Csikai, Horváth G. (Fekete M.), Reichstetter (Lakics), Nagy M., Majoros (Maródi), Török (Fodróczy). Edző: Rozmán László.

Koroncó: Kokas (Varga R.) – Molnár M., Csete, Présinger (Bodó), Puska (Horváth D.), Bieder, Hajdu, Lampert, Zámbó (Horváth R.), Görcs, Molnár T. (Mayer). Játékos-edző: Bieder Gábor.

Gsz.: Puska (12.), Hajdu (14.), Présinger (56.).

Az első negyedórát átaludta a hazai csapat, a vendégek második gólja úgy tűnt, kezezés után született. A második félidőben mindent egylapra feltéve rohamozott a Fertőszentmiklós, de a hazaiak csak helyzetekig jutottak.

Jók: Kovács, Németh P, ill. mindenki.

Rozmán László: – A múlt heti siker után többre számítottunk, de a minden csapatrészében jobb ellenfél megérdemelten nyert.

Bieder Gábor: – Örülünk a győzelemnek, úgy gondolom megérdemelt volt. Készülünk tovább.

Tóth István