2 órája
A Mezőörs nyerte a forduló rangadóját, továbbra is hibátlan a kis Gyirmót - galériával
Öt meccset játszottak szombaton a vármegyei I. osztályú futballbajnokság 8. fordulójából. A rangadót a Mezőörs nyerte Kapuvárott, a Gyirmót II továbbra is hibátlan, a volt válogatott Priskin Tamás két gólt lőtt a születésnapján, a Bácsa szép győzelemmel ünnepelte 30. születésnapját.
Credobus Tehetségközpont–Gyirmót FC Győr II 0–4 (0–2)
Üstökös FC Bácsa–Vitnyéd 5–1 (2–0)
Győr, 250 néző. V.: Baán.
Bácsa: Ács – Bakus, Pasztendorf (Gelencsér), Szabó Z., Rigó (Horváth B.), Kalmár B. (Dobai), Serfőző, Horváth N., Szabó K. (Bauer G.), Bauer M., Ferenczi (Reizinger). Edző: Korsós György.
Vitnyéd: Kóczán Barnabás – Szalai András, Kóczán Bertalan, Simon, Szalai Attila (Zombó), Sulyok (Kleizer), Papp R., Varga G., Halász M., Szalóky, Szakács. Edző: Csermelyi Imre.
Gsz.: Rigó (2., 58.), Serfőző (37.), Gelencsér (70.), Dobai (84.), ill. Varga G. (50.).
A jól játszó hazai csapat szép gólokkal szórakoztatta a 30. születésnapját ünneplő Bácsa FC volt játékosait, szurkolóit.
Jók: Bakus, Szabó Z., Horváth N., Serfőző, Rigó, Gelencsér, ill. senki.
Korsós György: – Igyekeztünk a bácsai rendezvény színvonalának megfelelő teljesítményt nyújtani. Örülünk, hogy részesei lehetünk a klub történelmének és győzelemmel ünnepelhetjük az évfordulót.
Csermelyi Imre: – Gratulálok a hazaiaknak a megérdemelt győzelmükhöz.
Alföldi Zoltán
Fertőszentmiklós–Koroncó 0–3 (0–2)
Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Mórocz Gy.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G. (Orbán B.), Németh P., Csányi, Csikai, Horváth G. (Fekete M.), Reichstetter (Lakics), Nagy M., Majoros (Maródi), Török (Fodróczy). Edző: Rozmán László.
Koroncó: Kokas (Varga R.) – Molnár M., Csete, Présinger (Bodó), Puska (Horváth D.), Bieder, Hajdu, Lampert, Zámbó (Horváth R.), Görcs, Molnár T. (Mayer). Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Puska (12.), Hajdu (14.), Présinger (56.).
Az első negyedórát átaludta a hazai csapat, a vendégek második gólja úgy tűnt, kezezés után született. A második félidőben mindent egylapra feltéve rohamozott a Fertőszentmiklós, de a hazaiak csak helyzetekig jutottak.
Jók: Kovács, Németh P, ill. mindenki.
Rozmán László: – A múlt heti siker után többre számítottunk, de a minden csapatrészében jobb ellenfél megérdemelten nyert.
Bieder Gábor: – Örülünk a győzelemnek, úgy gondolom megérdemelt volt. Készülünk tovább.
Tóth István
Kapuvár–Mezőörs 0–2 (0–1)
Kapuvár, 400 néző. V.: Dr. Grill.
Kapuvár: Dénes – Kelemen M. (Sárándy), Kalmár D., Matetits, Varga T. (Horváth K.), Purt, Kapa Márkó, Fekete M., Schillinger D., Horváth A., Németh B. (Farkas Z.). Edző: Varga Péter.
Mezőörs: Sánta – Böröczky, Pankotai, Tóth L., Wágenhoffer, Szabó L. (Venczel), Végh T., Vörös Torma, Nagy P. (Böcskey), Vári (Nagy K.), Deákovits (Kerékgyártó Á.). Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Vörös Torma (48.), Vári (58.).
Kiállítva: Vörös Torma (88.).
A mérkőzés első 15 percében a Mezőörs birtokolta többet a labdát és irányította a játékot, de a szervezett hazai csapat ellen ez csak meddő mezőnyfölényre volt elegendő. Aztán a labdabirtoklás kiegyenlítődött, sőt a Kapuvár több szögletet is kialakított, ennek köszönhetően a 22. percben az első védést Sántának kellett bemutatnia. A hazai csapat több veszélyes támadást is ki tudott alakítani, viszont a 48. percben egy félpályáról felívelt szabadrúgás után a tizenhatos környékén lepattanó labdát Vörös Torma gurította a kapuba. 0–1. A második félidőben ott folytatták a csapatok, ahol az elsőben abbahagyták, ennek köszönhetően az 56. percben egy hosszú indítás után Vörös Torma lőtt kapura, de ezt Dénes magabiztosan hárította. Az 58. percben aztán egy szabadrúgás után Vári érkezett a hosszú oldalon és bólintott a kapuba. 0–2. A vendégcsapat nem állt le és a 64. percben Szabó Lukas találta el a kapufát. A cserék után a hazaiak ritmust váltottak, ezáltal nyíltabb lett a mérkőzés. Többször el is jutottak a kapuig, de gólt nem sikerült szerezniük. A mérkőzés vége előtt néhány perccel Vörös Torma kapta meg a második sárga lapját, de ez már a végeredményt nem befolyásolta, a Mezőörs nyerte a rangadót.
Jók: Kapa Márkó, Horváth A., Fekete M, Kalmár D., ill. Végh T., Pankotai, Tóth L., Vörös Torma.
Varga Péter: – Gratulálok az ellenfélnek. Feléjük billent a mérleg, de megdicsérem a csapatomat, mert küzdelmes, férfias rangadót játszottunk.
Germán Ferenc: – Fontos győzelmet arattunk egy jó csapat otthonában, ahol inkább a küzdelem dominált, de pontrúgásaink hatékonysága három pontot ért.
Debreczeni Csaba
Kapuvár-Mezőörs, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
Csorna–Győrújfalu 4–3 (1–2)
Csorna, 200 néző. V.: Horváth M.
Csorna: Kantó – Horváth N. (Kovács P.), Gönye, Tóth K., Németh B. (Herman), Tóth A., Ladjánszki, Németh O., Nagy K., Márton, Horváth V. Edző: Torma Tamás.
Győrújfalu: Rengel – Varga M., Fekete (Brandisz), Pusztai (Vingler), Kutich (Tóth L. 85.), Tóth H., Nagy M., Lőrincz, Mészáros, Takács. Edző: Horváth Rudolf.
Gsz.: Horváth N. (14.), Horváth V. (60.), Nagy K. (61.), Kovács P. (82.), ill. Takács J. (16.), Tóth H. (18., 66.).
Fordulatos mérkőzésen mindkét csapat vezetett, de nagy küzdelemben a csereként beálló Kovács Péter parádés találatával győzött a Csorna.
Családi János, elnök: – Küzdelmes mérkőzésen a nagyobb akarat érvényesült.
Horváth Rudolf: – Megedzettek minket az elmúlt hetek, gratulálok a csapat mostani teljesítményéhez. Ha így teljesítünk, hamarosan újra pontok fognak jönni. Rengel belépésével stabilizálódott a csapatunk.
Baracskai Adám
A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Abda-VVFK Bau, Ménfőcsanak–Győrújbarát, 16 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|8
|8
|0
|0
|32 - 3
|24
|2.
|Mezőörs
|7
|6
|0
|1
|40 - 7
|18
|3.
|Bácsa
|8
|5
|2
|1
|24 - 8
|17
|4.
|Csorna
|8
|4
|2
|2
|18 - 15
|14
|5.
|Kapuvár
|7
|4
|1
|2
|19 - 8
|13
|6.
|Győrújbarát
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|7.
|Koroncó
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|8.
|Ménfőcsanak
|7
|3
|1
|3
|15 - 17
|10
|9.
|Abda
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|10.
|M.-óvár II
|8
|2
|1
|5
|12 - 25
|7
|11.
|Gönyű
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|12.
|Vitnyéd
|7
|1
|1
|5
|10 - 32
|4
|13.
|F.-szentmiklós
|8
|1
|0
|7
|4 - 24
|3
|14.
|Győrújfalu
|8
|1
|0
|7
|9 - 41
|3