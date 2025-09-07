A BL-ben Dortmund-Audi ETO online 14 órától

A címvédő Győri Audi ETO KC vasárnap Dortmundban megkezdi szereplését a női Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben (14.00).

A legutóbbi két kiírásban diadalmaskodó ETO hét sikerével a harmadik legeredményesebb klub a női BL-ben, csupán az egykori szovjet Szpartak Kijev (13) és a Hypo Niederösterreich (8) áll előtte a rangsorban. Az osztrák együttest akár már ebben az idényben befoghatja az ETO, amely a 11 alkalomból tízszer vett részt a budapesti négyes döntőben.

A mai mérkőzés esélyese egyértelműen az Audi ETO.

