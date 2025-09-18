szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

20°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

38 perce

A bajnokesélyessel kezdenek a győriek

Címkék#győri#UNI Győr-GYVSE#FTC

Kisalföld.hu
A bajnokesélyessel kezdenek a győriek

vízilabda

munkatársunktól

Szombaton 12 órakor az újonc UNI Győr-GYVSE a női ob I-ben az FTC-Telekom együttesét fogadja az Aqua Sportközpontban.

A győriek a Magyar Kupa-selejtezővel már megkezdték a szezont, és jól is indították az évet, hiszen továbbjutottak. A negyeddöntő sorsolása időközben elkészült, a folytatásban a Dunaújváros vár a GYVSE-re. Október 10-én Győrben, 11-én Dunaújvárosban lesznek a meccsek, melyeken lehet döntetlen is, a két találkozó összesített gólkülönbsége dönt a Final Fourba jutásról. Addig azonban még a bajnokságban vár feladat a csapatra, a Fradi ellen az esélytelenek nyugalmával szerepelhetnek Petrovai Márton tanítványai.

Petrovai Márton így várja a bajnoki rajtot: – Véleményem szerint az FTC most az egyik legerősebb csapat Európában. Fiatal együttesünknek nagy lehetőség ilyen szintű játékosokkal megmérkőzni. Rengeteget tanulhatunk belőle. Bátor játékot várok mindenkitől. Szeretnénk fejlődni minden szinten.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu