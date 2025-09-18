A bajnokesélyessel kezdenek a győriek

vízilabda

munkatársunktól

Szombaton 12 órakor az újonc UNI Győr-GYVSE a női ob I-ben az FTC-Telekom együttesét fogadja az Aqua Sportközpontban.

A győriek a Magyar Kupa-selejtezővel már megkezdték a szezont, és jól is indították az évet, hiszen továbbjutottak. A negyeddöntő sorsolása időközben elkészült, a folytatásban a Dunaújváros vár a GYVSE-re. Október 10-én Győrben, 11-én Dunaújvárosban lesznek a meccsek, melyeken lehet döntetlen is, a két találkozó összesített gólkülönbsége dönt a Final Fourba jutásról. Addig azonban még a bajnokságban vár feladat a csapatra, a Fradi ellen az esélytelenek nyugalmával szerepelhetnek Petrovai Márton tanítványai.

Petrovai Márton így várja a bajnoki rajtot: – Véleményem szerint az FTC most az egyik legerősebb csapat Európában. Fiatal együttesünknek nagy lehetőség ilyen szintű játékosokkal megmérkőzni. Rengeteget tanulhatunk belőle. Bátor játékot várok mindenkitől. Szeretnénk fejlődni minden szinten.