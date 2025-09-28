szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó, NB III, Északnyugati csoport

1 órája

A bajnokesélyes továbbra is százszázalékos

Címkék#Madarász#Papp Zs#Gyirmót FC Győr

Kisalföld.hu
A bajnokesélyes továbbra is százszázalékos

Gyirmót FC Győr – Bicskei TC  3-2   (2-2)
Gyirmót, Alcufer Stadion, 500 néző. V.: Sipos T.            
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Vincze Á., Kiss N., Madarász (Katona, 83.), Miknyóczki (Iván, 73.), Kovács D. (Hudák M., 73.), Kicsun, Tömösvári (Nagy K., 83.). Edző: Weitner Ádám.
Bicske: Varasdi – Major M., Molnár S., Minárcsik, Savanya, Harmat, Knolmár (Grünfelder, 80.), Nemes (Herczeg Z., 80.), Varga M., Mohai (Pócs, 80.), Fehér B. Edző: Csordás Csaba.
Gsz.: Kicsun (22.), Tömösvári (25.), Miknyócki (60.),  ill. Mlinárcsik (42.), Savanya (45.).
22. perc: Kicsun 12 méterrő jobbal a kapu bal oldalába lőtt (1-0). 25. perc: Tömösvári 3 méterről jobbal a kapu bal oldalába lőtt (2-0). 42. perc: Mlinárcsik 10 méterről jobbal a kapu jobb oldalába helyeztet (2-1). 45. perc: Savanya lőtt 18 méterről laposan, a labda Hajdú lábán megpattanva a jobb alsó sarokban kötött ki (2-2). 60. perc: Miknyóczki elé pattant a labda, ő pedig az átvételt követően jobbal 4 méterről a kapu közepébe lőtt (3-2).
Weitner Ádám: - Kiváló meccs volt, ami után kilenc győzelemmel a tarsolyunkban utazhatunk a Dorog elleni rangadóra.
Csordás Csaba: - Nagyon jó meccset játszottunk egy bajnokjelölt otthonában.
                     

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu