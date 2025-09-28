A bajnokesélyes továbbra is százszázalékos

Gyirmót FC Győr – Bicskei TC 3-2 (2-2)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 500 néző. V.: Sipos T.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Vincze Á., Kiss N., Madarász (Katona, 83.), Miknyóczki (Iván, 73.), Kovács D. (Hudák M., 73.), Kicsun, Tömösvári (Nagy K., 83.). Edző: Weitner Ádám.

Bicske: Varasdi – Major M., Molnár S., Minárcsik, Savanya, Harmat, Knolmár (Grünfelder, 80.), Nemes (Herczeg Z., 80.), Varga M., Mohai (Pócs, 80.), Fehér B. Edző: Csordás Csaba.

Gsz.: Kicsun (22.), Tömösvári (25.), Miknyócki (60.), ill. Mlinárcsik (42.), Savanya (45.).

22. perc: Kicsun 12 méterrő jobbal a kapu bal oldalába lőtt (1-0). 25. perc: Tömösvári 3 méterről jobbal a kapu bal oldalába lőtt (2-0). 42. perc: Mlinárcsik 10 méterről jobbal a kapu jobb oldalába helyeztet (2-1). 45. perc: Savanya lőtt 18 méterről laposan, a labda Hajdú lábán megpattanva a jobb alsó sarokban kötött ki (2-2). 60. perc: Miknyóczki elé pattant a labda, ő pedig az átvételt követően jobbal 4 méterről a kapu közepébe lőtt (3-2).

Weitner Ádám: - Kiváló meccs volt, ami után kilenc győzelemmel a tarsolyunkban utazhatunk a Dorog elleni rangadóra.

Csordás Csaba: - Nagyon jó meccset játszottunk egy bajnokjelölt otthonában.

