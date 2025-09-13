A 93. percben kapott góllal esett ki a Gyirmót a kupából

Gyirmót FC Győr–Aqvital FC Csákvár 0–1 (0–0)

Gyirmót, Alcufer Stadion, MOL Magyar Kupa, 3. forduló, 600 néző. V.: Gaál.

Gyirmót: Rusák – Nagy T., Lányi B., Hajdú, Vincze Á. (Szegi, 74.), Madarász, Kiss N., Miknyóczki, Rácz, Kicsun (Tömösvári, 71.), Szarka. Edző: Weitner Ádám.

Csákvár: Perczel – Szalai P., Lorentz, Denczinger, Tifán-Péter, Radics M. (Farkas A., 74.), Somfalvi, Ominger B. (Simon A., 80.), Szakály D. (Bányai, 64.), Fejős (Szabó B., 64.), Baracskai D. (Magyar Zs., 74.). Edző: Tóth Balázs.

Gsz.: Farkas A. (93.).

Nagy csatában győzte le a Csákvár a Gyirmótot a Magyar Kupában.

Fotó: gyirmotfc.hu

93. p: Szabó B. jobb oldali szöglete után Farkas A., Nagy Tamást „lebirkózva”, 10 méterről a kapu bal oldalába lőtt. 0–1.

Igazi kupacsatára volt kilátás, hiszen NB III-as éllovasként az NB II második helyezettjét látta vendégül a Gyirmót.

Az első igazi gólszerzési lehetőség a hazaiak előtt adódott, amikor bő negyedórai puhatolózó játék után a jobb oldalon felfutó Nagy T. centerezett középre, a rövidsaroknál érkező Kicsun 5 méterről belepörgetett a labdába, de Perczel hárított. Újabb néhány perc elteltével Miknyóczki indult meg erőszakosan a jobb oldalról, majd balról középre adott, Szarka azonban 6 méterről a jobb kapufa mellé fejelt, ezután az előző előkészítő Miknyóczki lőtt a bal kapufa mellé, ordító helyzetből. A Csákvár támadói is eljutottak néha a gyirmóti kapu előteréig, de a hazai védelem jól zárt.

Jó iramú, lüktető, férfias párharcokkal is tűzdelt első játékrészt láthattak a szurkoló, amelyen belül Szarka, majd Miknyóczki helyzete révén a gyirmót közelebb állt a vezető gól megszerzéséhez, de végül egyik csapat támadói sem tudták bevenni a másik kapuját.

Szünet után Rácz villant a baloldalon, de ballábas lövése után a rövidsarkot záró Perczel védeni tudott. Bő egy óra után egy kipattanó lövést követően Somfalvi lőtt 18 méterről középről, a labda útjába Lorentz tette bele a lábát, ami így a jobb kapufa mellé szállt. Továbbra is lendületes maradt a játék, de a kapuk ritkábban forogtak veszélyben. Az utolsó pillanatokban Kiss N. szöglet utáni fejese, majd Szarka balról leadott lapos lövése jelentett veszélyt, míg a másik oldalon Somfalvi célozta meg a bal alsó sarkot, de Kiss N. a gólvonalról menteni tudott. Egy kecsegtető jobb oldali hazai támadásnál Nagy T. becsúszva egyértelműen a labdát szerezte meg, de mielőtt beadhatta volna azt, a játékvezető sokak megdöbbenésére, lefújta az akciót, majd kifelé ítélt szabadrúgást. A hosszabbítás utolsó pillanataiban egy jobb oldali szöglet után, egy kétes szituációt követően, Farkas lövése után a labda utat talált hazai kapu bal oldalába, ami után, a mérkőzésen jónéhány érdekes ítéletet hozó játékvezető, le is fújta a találkozót, így a vendégek jutottak a negyedik fordulóba.

Weitner Ádám: – Jól játszott és szervezett volt csapatunk, az első harminc percben kétszer is közel álltunk a vezető gólhoz, de nem sikerült betalálni. Szünet után is próbáltunk kezdeményezni, de ekkor már kevesebb lehetőségünk volt. Egy szerencsétlen, utolsó utáni perces találattal megszerezte a győzelmet ellenfelünk, amihez csak gratulálni tudunk. Erre a mentalitásra, szenvedélyre, agresszivitásra és a futballunkra tudunk alapozni a jövőben.

Tóth Balázs: – Nagyon jól felépített csapatot sikerült legyőznünk, amely nem abba az osztályba való, ahol most van. Több helyzetet is kialakított ellenünk, időszakonként szerencsénk is volt. Több olyan játékosunknak szavaztam ma bizalmat, akik korábban kevesebbet szerepeltek. Sikerült a második félidőre rendezni sorainkat, amit jól is kezeltek a fiúk. A cseréink is hozzá tudtak tenni a játékunkhoz, deinkább a küzdelem dominált. Remélem, ez a hozzáállás a jövőben is kitart.

Lapincs Attila