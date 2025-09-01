60 éves lenne Simon Tibi, a Matáv FC Sopron egykori edzője

"Nagy közhely, de igaz: felfogni is nehéz, mennyire rohan az idő. Simon Tibor szeptember 1-jén a hatvanadik születésnapját ünnepelhetné, akár együtt is bulizhatnánk a sörözőjében, de nincs már meg a söröző, és ami még szörnyűbb, nincsen már Simon Tibor sem" - írja a Magyar Nemzet.

1965. szeptember 1-jén született Simon Tibor, az FTC legendás középpályása, aki játékosként és edzőként is a magyar labdarúgás meghatározó alakja volt.

Aktív karrierje után sem fordított hátat a labdarúgásnak. Edzőként Sopronban a Matáv FC-nél kapott lehetőséget, ahol vezetőedzőként dolgozott.

Rövid idő alatt megszerették őt a helyi szurkolók: közvetlen stílusával, őszinte szókimondásával és lelkes munkájával a soproni futball egyik letétemenyése lett.

2002 áprilisában azonban tragikus fordulatot vett az élete. Egy budapesti szórakozóhelyen kialakult konfliktus során súlyosan bántalmazták, és olyan sérüléseket szenvedett, amelyekbe néhány nappal később, mindössze 37 évesen belehalt.

Simon Tibor a hátsó sorban balról az ötödik a Sopron csapatában.



