Us Open

1 órája

6-0 után kaptak ki - Babos ideges volt a kiesés után

Címkék#tenisz#US Open#Babos Tímea

Babos Tímea ideges és csalódott amiért a brazil Luisa Stefanival párosban kedd este kiestek az amerikai nyílt teniszbajnokság negyeddöntőjében.

6-0 után kaptak ki - Babos ideges volt a kiesés után

Fotó: Eurosport

Az első szett után nagyon lent volt az ellenfelünk, Routliffe biztosan sírt is, de aztán elkezdtek jobban játszani, nekünk pedig hiába volt a második játszma elején is rengeteg sanszunk, nem sikerült kihasználni, egy rossz játék pedig teljesen megfordította a mérkőzést”  – értékelt a találkozó után a magyar szövetség közösségi oldalán Babos.
A 11. helyen kiemelt magyar, brazil páros 6:0-ra nyerte meg a nyitófelvonást a harmadikként rangsorolt kanadai Gabriela Dabrowski és az új-zélandi Erin Routliffe ellen, majd a másodikban 3:2-nél két bréklabdája is volt, ezekkel azonban nem tudott élni, az ellenfél pedig fordított és 0:6, 6:4, 6:4-re győzött.

Az első szettben gyakorlatilag százszázalékot játszottunk, én úgy érzem, végig a tudásom legalább kilencven százalékát adtam, ezért is vagyok ideges és csalódott, hogy nem sikerült nyerni. Le kell vonni a tanulságokat, csak egy ilyen hosszú karrier után, az év utolsó Grand Slam-tornáján már kicsit elegem van ebből, mert én újra nyerni szeretnék. Elúszott egy elődöntő, meg még ki tudja, mi, ez most sokáig fájdalmas lesz

– nyilatkozta a négyszeres páros GS-bajnok Babos.
Hozzátette, úgy érezte, hogy amikor a második szettben, 4:4-nél volt egy rossz adogatójátékuk, Luisa 15 percre kikapcsolt a meccsről” , ez pedig végzetesnek bizonyult.
Babosék búcsújával minden magyar kiesett a US Openen.

 

