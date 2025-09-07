szeptember 7., vasárnap

Kézilabda BL

39 perce

43-szor zörgött a háló - Sok gólt szereztünk, mondta az Audi ETO átlövője - videóval

Címkék#kézilabda#Kristine Breistöl#Audi ETO KC#kézilabda Bajnokok Ligája

A Győri Audi ETO 43 gólt lőve, magabiztos győzelemmel kezdte meg szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében Dortmundban. Az eredménnyel a csapat norvég balátlövője is elégedett volt.

Sok gólt szereztünk, sok jó megoldást találtunk ezen a meccsen. A harminc kapott gól talán egy kicsit sok, de az elején oda-vissza estek a találatok. Aztán a hátralévő negyven percben már tényleg jól kézben tartottuk a mérkőzést, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, ahogy elkezdtük ezt a Bajnokok Ligája-évadot. Úgy érzem, mindenki jó érzésekkel távozik, nagyszerű így indítani az idényt. Most van egy jó alapunk, amire építhetünk a következő találkozókon

– nyilatkozta klubja honlapján Kristine Breistöl, a Győri Audi ETO KC balátlövője.

Nézze meg a meccs összefoglalóját:



 

 

