Hat ország úszói versenyeztek Győrben

55 perce

127 érmet szerzett UNI Győri Úszó SE

127 érmet szerzett UNI Győri Úszó SE

Sikeresen zárult az UNI GYÚSE Regionális Verseny és Úszósuli Verseny az Európai Sporthét keretében.
Látványos futamokkal, izgalmas versenyekkel és nagyszerű eredményekkel zajlott szeptember 27-én az UNI Győri Úszó SE Regionális Versenye és Úszósuli Körversenye a győri Aqua Sport Központban, ahol hat ország – Magyarország, Románia, Ausztria, Szlovákia, Csehország és Svájc – versenyzői mérték össze tudásukat.
A házigazda UNI Győri Úszó SE kiválóan szerepelt: sportolói összesen 127 érmet szereztek, köztük 53 aranyat, 40 ezüstöt és 34 bronzot, amellyel az éremtáblázat élén zárták a rangos nemzetközi viadalt.
A versenyt egy úszósuli verseny előzte meg, ahol a sportág legfiatalabb tehetségei is vízbe ugrottak. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel és kitartással teljesítették a távokat, minden résztvevő mosolygósan, élményekkel gazdagodva és egy aranyéremmel térhetett haza.
Az esemény az Európai Sporthét (EWOS 2025) programsorozat részeként valósult meg, amelyet szeptember 23. és 30. között rendeznek meg egész Európában. Az év „legaktívabb hete” célja, hogy a sport erejével mozgásra ösztönözze az embereket – kortól, nemtől és élethelyzettől függetlenül – és elősegítse a testi-lelki egészség megőrzését. Az Európai Sporthét keretében több tízezer ember kapcsolódik be a közös mozgásba Európa-szerte, miközben új közösségek alakulnak, és új ötletek születnek arra, hogyan lehet a sportot a mindennapi élet természetes részévé tenni.
 

