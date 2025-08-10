augusztus 10., vasárnap

Labdarúgó NB I

1 órája

ZTE-ETO 0-0 - ÉLŐ

A Fizz Liga 3. fordulóját rendezik meg a hétvégén. A csütörtöki kupamérkőzés után az ETO FC Zalaegerszegre látogat.

Vitális Milán góljával szépített az ETO Stockholmban. A középpályás örült, hogy betalált a svédek kapujába.

Fizz Liga labdarúgó NB I., 3. forduló

ZTE FC–ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Játékvezetők: Erdős József (Ország Péter, Nagy Viktor)
ZTE: Gundel-Takács - Nyíri, Peraza, Csóka - Dénes V., Kiss B., Szendrei N., Papp Cs. - Joao Victor, Croizet, Skribek. Vezetőedző: Nuno Campos
ETO: Petrás - Vladoiu, Abrahamsson, Boldor, Stefulj - Vingler, Ouro, Vitális - Bánáti, Piscsur, Tollár. Vezetőedző: Borbély Balázs

PERCRŐL PERCRE    

5. perc: Piscsur becsúszása lábat talál, így ő kapja a meccs első sárga lapját.

1. perc: Croizet kap egy hosszú indítást, de a győri védelemnek sikerült tisztáznia a lövés előtt.

1. perc: A mérkőzést a fehérben játszó ETO kezdi. Kék mezben a ZTE.

A hazaiak kapujában Gundel-Takács Bence, aki a 2020/21-es szezonban az ETO kapuját védte, a mezőnyben pedig ott van Kiss Bence, aki két évvel később játszott a győri csapatban. Az egerszegi cserék közül Klausz Milán a 2021/22-es szezonban az ETO játékosa volt (12 gólt is szerzett győri színekben), Csonka András fél évig járszott Gyirmóton 2021-ben, Németh Dániel pedig négy mérkőzésen szerepelt mosonmagyaróvári színekben az óváriak legutóbbi NB II-es idényében.

ETO
Az ETO egyenlítő gólját Olekszandr Piscsur szerezte az Újpest ellen.

ELŐZETES

Az ETO csütörtökön a Konferencia-ligában az AIK vendégeként 2–1-es vereséget szenvedett Stockholmban. 

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője többek között így vélekedett a lefújás után: „Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.” 
A győriek a stockholmi fellépésüket követően a bajnokságban Zalaegerszegen szerepelnek, mindkét gárda két döntetlennel rajtolt, azaz mindkét fél szeretné begyűjteni az első sikerét. Az ETO-nak elsősorban a védekezését kellene rendbe tenni a vasárnapi mérkőzésig, mert az előkészületi és a nemzetközi kupameccsekkel együtt még egyetlen kilencven percet sem sikerült befejeznie kapott gól nélkül. 

ETO: cél a három pont

A bajnokságban is ez volt a helyzet a Paks (3–3) és az Újpest ellen (1–1) is. 
Hatékonyabb védőmunkával Zalában megszerezhető lenne a három pont a ZTE ellen, amely a zöld-fehérekhez hasonlóan elöl-hátul egyaránt gólképes volt az eddigi bajnokikon (DVSC 3–3, DVTK 2–2). 
 

 

 


 

 

