ZTE-ETO 1-1

Fizz Liga labdarúgó NB I., 3. forduló

ZTE FC–ETO FC 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Játékvezetők: Erdős József (Ország Péter, Nagy Viktor)

ZTE: Gundel-Takács - Nyíri V., Peraza, Csóka D. - Dénes V. (Huszti A., 74.), Kiss B., Szendrei N., Papp Cs. - Joao Victor (Bakti, 74.), Croizet (Klausz, 91.), Skribek (Csonka, 66.). Vezetőedző: Nuno Campos

ETO: Petrás - Vladoiu, Abrahamsson (Csinger, 57.), Boldor, Stefulj - Vingler, Ouro (Benbouali, 57,), Vitális - Bánáti (Tóth R., 57.), Piscsur (Huszár M., 74.), Tollár (Zivkovic, 74.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Skribek (20.), ill. Huszár (81.)

PERCRŐL PERCRE

90+9. perc: Vége a mérkőzésnek. Harmadik mérkőzésén is döntetlent játszott az ETO (és a ZTE is). Köszönjük a figyelmüket!

90+6. perc: Győri szöglet után Stefulj beadását Csinger fejel a kapuba. Stefulj azonban lesen volt. A VAR is megnézi az esetet, és jóváhagyja a játékvezetői csapat ítéletét.

80+4. perc: Tóth R. 17 méteres lövése Szendrei lábáról pattan a háló tetejére.

90+1. perc: Croizet helyére Klausz Milán érkezik. Hét perc a meccs végén a hosszabbítás.

89. perc: Zivkovic labdát szerez a hazai kapu előterében, aztán balról érkező beadásáról centikkel marad csak le középen Huszár.

87. perc: Kiss B. lövése Vinglerről pattan kapu mellé.

84. perc: Hosszas vizsgálódás után jön a döntés: a gól érvényes!

81. perc: GÓÓÓL! Csinger felívelése után Boldor ível középre, Benbouali Huszárhoz csúsztat, aki hat méterről a kapuba lő. 1-1. A VAR még megnézi, hogy nem volt-e lesen Boldor.

80. perc: Peraza előbb görcsöt kapott, most pedig Zivkovic lőtte fejbe labdával.

79. perc: Huszár kerül helyzetbe, de nem tudja vágül kapura kotorni a labdát.

77. perc: Zivkovic rántja le Csonkát: sárga lap.

74. perc: Két-két csere mindkét oldalon. Bakti áll be Joao Victor helyére, Dénes cseréje pedig Huszti András. A győrieknél Piscsur helyére jön Huszár Marcell, Tollárt pedig Zivkovic váltja.

72. perc: Ivószünet a második félidőre is jut.

70. perc: Tóth R. lövése pontatlan 21 méterről.

66. perc: Hazai csere: Skribek helyett Csonka a pályán.