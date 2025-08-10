4 órája
ZTE-ETO 1-1
A Fizz Liga 3. fordulóját rendezik meg a hétvégén. A csütörtöki kupamérkőzés után az ETO FC Zalaegerszegre látogat.
Vitális Milán góljával szépített az ETO Stockholmban. A középpályás örült, hogy betalált a svédek kapujába.
Fizz Liga labdarúgó NB I., 3. forduló
ZTE FC–ETO FC 1-1 (1-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Játékvezetők: Erdős József (Ország Péter, Nagy Viktor)
ZTE: Gundel-Takács - Nyíri V., Peraza, Csóka D. - Dénes V. (Huszti A., 74.), Kiss B., Szendrei N., Papp Cs. - Joao Victor (Bakti, 74.), Croizet (Klausz, 91.), Skribek (Csonka, 66.). Vezetőedző: Nuno Campos
ETO: Petrás - Vladoiu, Abrahamsson (Csinger, 57.), Boldor, Stefulj - Vingler, Ouro (Benbouali, 57,), Vitális - Bánáti (Tóth R., 57.), Piscsur (Huszár M., 74.), Tollár (Zivkovic, 74.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Skribek (20.), ill. Huszár (81.)
PERCRŐL PERCRE
90+9. perc: Vége a mérkőzésnek. Harmadik mérkőzésén is döntetlent játszott az ETO (és a ZTE is). Köszönjük a figyelmüket!
90+6. perc: Győri szöglet után Stefulj beadását Csinger fejel a kapuba. Stefulj azonban lesen volt. A VAR is megnézi az esetet, és jóváhagyja a játékvezetői csapat ítéletét.
80+4. perc: Tóth R. 17 méteres lövése Szendrei lábáról pattan a háló tetejére.
90+1. perc: Croizet helyére Klausz Milán érkezik. Hét perc a meccs végén a hosszabbítás.
89. perc: Zivkovic labdát szerez a hazai kapu előterében, aztán balról érkező beadásáról centikkel marad csak le középen Huszár.
87. perc: Kiss B. lövése Vinglerről pattan kapu mellé.
84. perc: Hosszas vizsgálódás után jön a döntés: a gól érvényes!
81. perc: GÓÓÓL! Csinger felívelése után Boldor ível középre, Benbouali Huszárhoz csúsztat, aki hat méterről a kapuba lő. 1-1. A VAR még megnézi, hogy nem volt-e lesen Boldor.
80. perc: Peraza előbb görcsöt kapott, most pedig Zivkovic lőtte fejbe labdával.
79. perc: Huszár kerül helyzetbe, de nem tudja vágül kapura kotorni a labdát.
77. perc: Zivkovic rántja le Csonkát: sárga lap.
74. perc: Két-két csere mindkét oldalon. Bakti áll be Joao Victor helyére, Dénes cseréje pedig Huszti András. A győrieknél Piscsur helyére jön Huszár Marcell, Tollárt pedig Zivkovic váltja.
72. perc: Ivószünet a második félidőre is jut.
70. perc: Tóth R. lövése pontatlan 21 méterről.
66. perc: Hazai csere: Skribek helyett Csonka a pályán.
65. perc: Vingler beadását Piscsur fejeli hét méterről kapu mellé.
61. perc: Benbouali 12 méterről próbálkozik lapos lövéssel. Gundel-Takács véd.
57. perc: Győri cserék: Ouro helyére Benboulai, Bánáti helyére Tóth R., Abrahamsson helyére pedig Csinger áll be.
56. perc: Bal oldali győri szöglet után Stefulj lövi kapásból kapu mellé a labdát.
55. perc: Skribek beadása után Croizet fejel éles szögből, közelről, ám Petrás pont oda várja a labdát.
52. perc: Kiss B. 28 méteres lövése elszáll a győri kapu fölött.
46. perc: Papp Cs. gurít középre balról, a két győri védő között Joao Victor bújik ki, és kapu mellé lő hét méterről.
46. perc: Csere egyik oldalon sem volt a szünetben. Kezdődik a második félidő.
45+5. perc: Vége az első félidőnek.
45+2. perc: Piscsur visszagurítása után Ouro lő, de blokkolják a lövését a hazai védők.
45+1. perc: Négy perc a ráadás. Közben Dénest kell ápolni.
42. perc: Stefulj beadásánál Gundel-Takács bizonytalankodik, de végül nem megússza a ZTE.
39. perc: Croizet gurítja a labdát középre, Vladoiu rúgja ki szögletre.
34. perc: Dénes indul meg ismét nagy lendülettel a jobb oldalon, majd éles szögből ellövi a labdát a kapu előtt keresztben.
28. perc: Ivószünet miatt áll a játék.
27. perc: Vitális egy kényszerítő után jobbról, éles szögből lő, de ez nem okoz gondot Gundel-Takácsnak.
25. perc: Vitális esik el a tizenhatoson belül. Nincs büntető.
23. perc: Dénes egy csel után lő jobbról, éles szögből, nagy erővel kapura. Petrás véd.
22. perc: Boldor felívelése Piscsurnak hosszú, így kerül helyzetbe Ouro, de nem tudja átvenni a labdát a tizenhatoson belül.
20. perc: GÓÓÓL! Skribek a bal alsóba lövi a büntetőt. Petrás a másik oldalra vetődik. 1-0
19. perc: Boldor sárgát kap, a ZTE pedig 11-est rúghat.
17. perc: Peraza arcát éri Boldor karja a tizenhatoson belül egy felugrásnál. A VAR vizsgálódik. Tény, hogy
14. perc: Labdát szerez az ETO a hazai tizenhatosnál, aztán gyors labdajáratás végén Tollár lövését védi Gundel-Takács.
11. perc: Croizet éles szögből, nyolc méterről vágja kapu fölé a labdát.
8. perc: Piscsur kapásból teszi kapura a labdát 15 méterről, de Gundel-Takács védni a lövést.
5. perc: Piscsur becsúszása lábat talál, így ő kapja a meccs első sárga lapját.
1. perc: Croizet kap egy hosszú indítást, de a győri védelemnek sikerült tisztáznia a lövés előtt.
1. perc: A mérkőzést a fehérben játszó ETO kezdi. Kék mezben a ZTE.
A hazaiak kapujában Gundel-Takács Bence, aki a 2020/21-es szezonban az ETO kapuját védte, a mezőnyben pedig ott van Kiss Bence, aki két évvel később játszott a győri csapatban. Az egerszegi cserék közül Klausz Milán a 2021/22-es szezonban az ETO játékosa volt (12 gólt is szerzett győri színekben), Csonka András fél évig járszott Gyirmóton 2021-ben, Németh Dániel pedig négy mérkőzésen szerepelt mosonmagyaróvári színekben az óváriak legutóbbi NB II-es idényében.
ELŐZETES
Az ETO csütörtökön a Konferencia-ligában az AIK vendégeként 2–1-es vereséget szenvedett Stockholmban.
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője többek között így vélekedett a lefújás után: „Vegyes érzéseim vannak, mert nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy ne kapjunk ki, de ilyen a futball. Hazai pályán, saját közönségünk előtt kicsikarhatjuk a továbbjutást.”
A győriek a stockholmi fellépésüket követően a bajnokságban Zalaegerszegen szerepelnek, mindkét gárda két döntetlennel rajtolt, azaz mindkét fél szeretné begyűjteni az első sikerét. Az ETO-nak elsősorban a védekezését kellene rendbe tenni a vasárnapi mérkőzésig, mert az előkészületi és a nemzetközi kupameccsekkel együtt még egyetlen kilencven percet sem sikerült befejeznie kapott gól nélkül.
ETO: cél a három pont
A bajnokságban is ez volt a helyzet a Paks (3–3) és az Újpest ellen (1–1) is.
Hatékonyabb védőmunkával Zalában megszerezhető lenne a három pont a ZTE ellen, amely a zöld-fehérekhez hasonlóan elöl-hátul egyaránt gólképes volt az eddigi bajnokikon (DVSC 3–3, DVTK 2–2).