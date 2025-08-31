Záporoztak a találatok, nyolcgólos meccsen nyert a Ménfőcsanak

Wiesbauer-Gönyű–Üstökös FC Bácsa 1–1 (0–1)

Gönyű, 100 néző. V.: Péter G.

Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Koncsag, Végh P., Puter (Altrichter, Gál), Siska, Varga P., Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.

Bácsa: Klement – Horváth N., Pasztendorf (Dobai), Szabó Z., Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth Á. (Horváth B.), Szabó K., Bauer, Ferenczi. Edző: Korsós György.

Gsz.: Kovács K. (61.), ill. Szabó Z. (9.)

Lendületesen kezdtek a vendégek és gyorsan meg is szerezték a vezetést. Ezután kiegyenlítődött a játék, a hazaiak több egyenltési lehetőséget is elpuskáztak. A második félidőben mindkét oldalon több lehetőség is kimaradt, a hazaiaknak azonban egyet sikerült értékesíteniü, ezért igazságos eredmény született.

Jók: Végh P., Varga P., Kurdi, ill. Szabó Z., Kalmár.

Harcz István: – A meccs képét nézve igazságos eredmény született, az első félidőben nekünk voltak helyzeteink, a másodikban a bácsaiaknak.

Korsós György: – Érződött a srácokon a frissesség hiánya, felelőtlenül gazdálkodtunk a helyzeteinkkel.

Vígh Tibor

ESK Ménfőcsanak–Vitnyéd 5–3 (2–1)

Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Dombi O.

Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Csanaki), Simon, Németh M. (Keringer), Buruzs, Tiriák, Kovács P. (Bartal), Tóth P. Edző: Nemes Ferenc.

Vitnyéd: Szalai András (Szalai D.) – Kóczán, Szalai Attila, Papp R., Eckhardt, Kiss B., Varga G., Szalóky (Szalai B.), Halász, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző: Csermelyi Imre.

Gsz.: Simon (36.,62,), Buruzs (90., 93), Puskás (18), ill. Kovács A. (7., 76.), Kleizer (59.)

Gyászszünettel emlékeztek Dubi Zoltánra, a hazai csapat közelmúltban elhunyt pályagondnokára, mindenesére.

Támadólag lépett fel a Csanak, mégis egy kontrából Kovács révén vezetést szerzett a 7. percben a Vitnyéd. Ami nem sokáig tartott, mert Puskás hamar egyenlített. Negyedóra múlva Buruzs büntetőt hibázott, és Simon révén már a Csanak szerzett vezetést a 35. percben. Szünet után felélénkült a Vitnyéd, hamar egyenlített, de Simon ismét a Csanaknak szerzett vezetést. 3–2. A Vitnyéd továbbra sem adta fel, és Kovács A. szemfüles góllal egyenlített. 3–3. A 89. percben Buruzs 10 méterről kilőtte a hosszú sarkot, majd a hosszabbításban megismételte ezt a teljesítményt, és beállította az 5–3-as végeredményt.

Küzdelmes, gólgazdag mérkőzést játszott a két csapat, amelyen a hazaiak eredményesebb játékukkal otthon tartották a három pontot.

Jók: mindenki, ill. Szalai D., Kiss B., Kovács A.

Nemes Ferenc: – Ha lehetőségünk van arra, hogy lezárjunk egy mérkőzést, azt mindenképpen meg kell hogy tegyük. Hétről hétre bizonyítjuk, hogy számunkra most nincs elvesztett mérkőzés.

Csermelyi Imre: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Kocsis-Katona Imre