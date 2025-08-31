18 perce
Záporoztak a találatok, nyolcgólos meccsen nyert a Ménfőcsanak
Két mérkőzést játszottak vasárnap a vármegyei I. osztály 4. fordulójában.
Wiesbauer-Gönyű–Üstökös FC Bácsa 1–1 (0–1)
Gönyű, 100 néző. V.: Péter G.
Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Koncsag, Végh P., Puter (Altrichter, Gál), Siska, Varga P., Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Bácsa: Klement – Horváth N., Pasztendorf (Dobai), Szabó Z., Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth Á. (Horváth B.), Szabó K., Bauer, Ferenczi. Edző: Korsós György.
Gsz.: Kovács K. (61.), ill. Szabó Z. (9.)
Lendületesen kezdtek a vendégek és gyorsan meg is szerezték a vezetést. Ezután kiegyenlítődött a játék, a hazaiak több egyenltési lehetőséget is elpuskáztak. A második félidőben mindkét oldalon több lehetőség is kimaradt, a hazaiaknak azonban egyet sikerült értékesíteniü, ezért igazságos eredmény született.
Jók: Végh P., Varga P., Kurdi, ill. Szabó Z., Kalmár.
Harcz István: – A meccs képét nézve igazságos eredmény született, az első félidőben nekünk voltak helyzeteink, a másodikban a bácsaiaknak.
Korsós György: – Érződött a srácokon a frissesség hiánya, felelőtlenül gazdálkodtunk a helyzeteinkkel.
Vígh Tibor
ESK Ménfőcsanak–Vitnyéd 5–3 (2–1)
Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Dombi O.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Csanaki), Simon, Németh M. (Keringer), Buruzs, Tiriák, Kovács P. (Bartal), Tóth P. Edző: Nemes Ferenc.
Vitnyéd: Szalai András (Szalai D.) – Kóczán, Szalai Attila, Papp R., Eckhardt, Kiss B., Varga G., Szalóky (Szalai B.), Halász, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző: Csermelyi Imre.
Gsz.: Simon (36.,62,), Buruzs (90., 93), Puskás (18), ill. Kovács A. (7., 76.), Kleizer (59.)
Gyászszünettel emlékeztek Dubi Zoltánra, a hazai csapat közelmúltban elhunyt pályagondnokára, mindenesére.
Támadólag lépett fel a Csanak, mégis egy kontrából Kovács révén vezetést szerzett a 7. percben a Vitnyéd. Ami nem sokáig tartott, mert Puskás hamar egyenlített. Negyedóra múlva Buruzs büntetőt hibázott, és Simon révén már a Csanak szerzett vezetést a 35. percben. Szünet után felélénkült a Vitnyéd, hamar egyenlített, de Simon ismét a Csanaknak szerzett vezetést. 3–2. A Vitnyéd továbbra sem adta fel, és Kovács A. szemfüles góllal egyenlített. 3–3. A 89. percben Buruzs 10 méterről kilőtte a hosszú sarkot, majd a hosszabbításban megismételte ezt a teljesítményt, és beállította az 5–3-as végeredményt.
Küzdelmes, gólgazdag mérkőzést játszott a két csapat, amelyen a hazaiak eredményesebb játékukkal otthon tartották a három pontot.
Jók: mindenki, ill. Szalai D., Kiss B., Kovács A.
Nemes Ferenc: – Ha lehetőségünk van arra, hogy lezárjunk egy mérkőzést, azt mindenképpen meg kell hogy tegyük. Hétről hétre bizonyítjuk, hogy számunkra most nincs elvesztett mérkőzés.
Csermelyi Imre: – Gratulálok a hazai csapatnak.
Kocsis-Katona Imre
A bajnokság állása:
|1.
|Győrújbarát
|4
|3
|1
|0
|11 - 0
|10
|2.
|Mezőörs
|3
|3
|0
|0
|24 - 2
|9
|3.
|Gyirmót II
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|4.
|Csorna
|4
|3
|0
|1
|10 - 7
|9
|5.
|Bácsa
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Kapuvár
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|7.
|Ménfőcsanak
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|8.
|Gönyű
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Abda
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|10.
|Győrújfalu
|3
|1
|0
|2
|4 - 13
|3
|11.
|Koroncó
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|M.-óvár II
|4
|0
|1
|3
|5 - 17
|1
|13.
|F.-szentmiklós
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|14.
|Vitnyéd
|3
|0
|0
|3
|5 - 21
|0
