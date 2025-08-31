augusztus 31., vasárnap

Megyei foci

1 órája

Záporoztak a találatok, nyolcgólos meccsen nyert a Ménfőcsanak

Címkék#megyei foci#Labdarúgás - Megyei I. osztály#labdarúgás

Két mérkőzést játszottak vasárnap a vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Wiesbauer-Gönyű–Üstökös FC Bácsa 1–1 (0–1)
Gönyű, 100 néző. V.: Péter G.
Gönyű: Nagy G. – Kovács K., Prácser, Koncsag, Végh P., Puter (Altrichter, Gál), Siska, Varga P., Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István.
Bácsa: Klement – Horváth N., Pasztendorf (Dobai), Szabó Z., Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth Á. (Horváth B.), Szabó K., Bauer, Ferenczi. Edző: Korsós György.
Gsz.: Kovács K. (61.), ill. Szabó Z. (9.)
Lendületesen kezdtek a vendégek és gyorsan meg is szerezték a vezetést. Ezután kiegyenlítődött a játék, a hazaiak több egyenltési lehetőséget is elpuskáztak. A második félidőben mindkét oldalon több lehetőség is kimaradt, a hazaiaknak azonban egyet sikerült értékesíteniü, ezért igazságos eredmény született.
Jók: Végh P., Varga P., Kurdi, ill. Szabó Z., Kalmár.
Harcz István: – A meccs képét nézve igazságos eredmény született, az első félidőben nekünk voltak helyzeteink, a másodikban a bácsaiaknak.
Korsós György: – Érződött a srácokon a frissesség hiánya, felelőtlenül gazdálkodtunk a helyzeteinkkel.
Vígh Tibor 

ESK Ménfőcsanak–Vitnyéd 5–3 (2–1)
Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Dombi O.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás (Csanaki), Simon, Németh M. (Keringer), Buruzs, Tiriák, Kovács P. (Bartal), Tóth P. Edző: Nemes Ferenc.
Vitnyéd: Szalai András (Szalai D.) – Kóczán, Szalai Attila, Papp R., Eckhardt, Kiss B., Varga G., Szalóky (Szalai B.), Halász, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző: Csermelyi Imre.
Gsz.: Simon (36.,62,), Buruzs (90., 93), Puskás (18), ill. Kovács A. (7., 76.), Kleizer (59.)
Gyászszünettel emlékeztek Dubi Zoltánra, a hazai csapat közelmúltban elhunyt pályagondnokára, mindenesére. 
Támadólag lépett fel a Csanak, mégis egy kontrából Kovács révén vezetést szerzett a 7. percben a Vitnyéd. Ami nem sokáig tartott, mert Puskás hamar egyenlített. Negyedóra múlva Buruzs büntetőt hibázott, és Simon révén már a Csanak szerzett vezetést a 35. percben. Szünet után felélénkült a Vitnyéd, hamar egyenlített, de Simon ismét a Csanaknak szerzett vezetést. 3–2. A Vitnyéd továbbra sem adta fel, és Kovács A. szemfüles góllal egyenlített. 3–3. A 89. percben Buruzs 10 méterről kilőtte a hosszú sarkot, majd a hosszabbításban megismételte ezt a teljesítményt, és beállította az 5–3-as végeredményt.
Küzdelmes, gólgazdag mérkőzést játszott a két csapat, amelyen a hazaiak eredményesebb játékukkal otthon tartották a három pontot.
Jók: mindenki, ill. Szalai B., Kiss B., Kovács A.
Nemes Ferenc: – Ha lehetőségünk van arra, hogy lezárjunk egy mérkőzést, azt mindenképpen meg kell hogy tegyük. Hétről hétre bizonyítjuk, hogy számunkra most nincs elvesztett mérkőzés.
Csermelyi Imre: – Gratulálok a hazai csapatnak.
Kocsis-Katona Imre

A bajnokság állása:

1.Győrújbarát431011 - 010
2.Mezőörs330024 - 29
3.Gyirmót II330011 - 19
4.Csorna430110 - 79
5.Bácsa42209 - 48
6.Kapuvár32108 - 17
7.Ménfőcsanak421111 - 97
8.Gönyű41124 - 94
9.Abda41037 - 123
10.Győrújfalu31024 - 133
11.Koroncó30122 - 51
12.M.-óvár II40135 - 171
13.F.-szentmiklós40040 - 100
14.Vitnyéd30035 - 210

 

 

