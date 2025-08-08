Zalegerszegen az ETO, kosárlabda vb-előselejtező, angol Szuperkupa a hétvégi élő sportközvetítésekben

Augusztus 8., péntek

M4 Sport

16.15: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Koszovó

20.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Debrecen

Sport 1

11.00: Darts, Australia Darts Masters

16.45 és 19.15: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, elődöntő

Sport 2

12.00: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, helyosztó, Svédország-Szerbia

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Gaziantep-Galatasaray

Eurosport 1

11.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 5. szakasz

16.45: Országúti kerékpár, Tour de l'Ain, 3. szakasz

19.00: Snooker, szaúdi Masters

Eurosport 2

13.00: Snooker, szaúdi Masters

20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 2. nap

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Darmstadt

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Ipswich Town

23.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Truck Race at Watkins Glen

Augusztus 9., szombat

M4 Sport

17.45: Labdarúgás, NB I, MTK-DVTK

20.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Ferencváros

M4 Sport+

18.00: Kosárlabda, férfi világbajnoki előselejtező, Magyarország - Észak-Macedónia

Sport 1

11.00: Darts, Australia Darts Masters

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Vitória

Sport 2

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Alanyaspor

Eurosport 1

12.00: Terepfutás, Golden Trail World Series

14.15: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 6. szakasz

16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 3. szakasz

18.30: Snooker, szaúdi Masters

Eurosport 2

12.45: Triatlon, PTO Tour, London

19.30: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 3. nap

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Magdeburg

16.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, AC Milan-Leeds United

18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Bristol City

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Schalke

Match 4

13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 1. futam

16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Derby County

18.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers-Dundee

21.00: Autósport, Nascar, Mission 200 at The Glen, Xfinity Series

Augusztus 10., vasárnap

M4 Sport

17.45: Labdarúgás, NB I, ZTE-ETO FC

20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Paks

M4 Sport+

13.00: Strandröplabda, országos bajnokság, férfi és női bronzmérkőzés és döntő

17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia

Sport 1

9.30, 11.45, 14.15, 16.45, 19.15: Kézilabda, női U17-es Európa-bajnokság, helyosztók, bronzmérkőzés, döntő

Sport 2

14.00: Lósport, galopp, Kincsem Park

18.30: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, New York Liberty-Minnesota Lynx

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-Tondela

Eurosport 1

13.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 7. szakasz

16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 4. szakasz

18.30: Snooker, szaúdi Masters

Eurosport 2

15.30: Vitorlázás, The Ocean Race Europe

18.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 4. nap

Spíler 1

15.55: Labdarúgás, angol Szuperkupa, Crystal Palace-Liverpool

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Karlsruhe

20.00: Autósport, Nascar, Go Bowling at The Glen, Cup Series

Match 4

13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 2. futam

17.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Sheffield Wednesday

20.30: Küzdősport, Hexagone MMA