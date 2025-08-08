augusztus 8., péntek

Távirányítóval a kézben

25 perce

Zalegerszegen az ETO, kosárlabda vb-előselejtező, angol Szuperkupa a hétvégi élő sportközvetítésekben

Címkék#tv#Élő sportközvetítések#kosárlabda#ETO FC#labdarúgás

A sportrajongók ezúttal sem panaszkodhatnak, rengeteg élő közvetítés lesz a csatornákon. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Zalegerszegen az ETO, kosárlabda vb-előselejtező, angol Szuperkupa a hétvégi élő sportközvetítésekben

Benboualiék ezúttal Zalaegerszegen lépnek pályára.

Fotó: Molcsányi Máté

Augusztus 8., péntek

M4 Sport
16.15: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, csoportkör, Magyarország-Koszovó
20.00: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Debrecen
Sport 1
11.00: Darts, Australia Darts Masters
16.45 és 19.15: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, elődöntő
Sport 2
12.00: Kézilabda, U17-es női Európa-bajnokság, helyosztó, Svédország-Szerbia
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Gaziantep-Galatasaray
Eurosport 1
11.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 5. szakasz
16.45: Országúti kerékpár, Tour de l'Ain, 3. szakasz
19.00: Snooker, szaúdi Masters
Eurosport 2
13.00: Snooker, szaúdi Masters
20.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 2. nap
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Nürnberg-Darmstadt
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Birmingham City-Ipswich Town
23.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Truck Race at Watkins Glen

Augusztus 9., szombat

M4 Sport
17.45: Labdarúgás, NB I, MTK-DVTK
20.15: Labdarúgás, NB I, Nyíregyháza-Ferencváros
M4 Sport+
18.00: Kosárlabda, férfi világbajnoki előselejtező, Magyarország - Észak-Macedónia
Sport 1
11.00: Darts, Australia Darts Masters
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Vitória
Sport 2
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Alanyaspor
Eurosport 1
12.00: Terepfutás, Golden Trail World Series
14.15: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 6. szakasz
16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 3. szakasz
18.30: Snooker, szaúdi Masters
Eurosport 2
12.45: Triatlon, PTO Tour, London
19.30: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 3. nap
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Magdeburg
16.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, AC Milan-Leeds United
18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Bristol City
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Schalke
Match 4
13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 1. futam
16.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Derby County
18.45: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers-Dundee
21.00: Autósport, Nascar, Mission 200 at The Glen, Xfinity Series

Augusztus 10., vasárnap

M4 Sport
17.45: Labdarúgás, NB I, ZTE-ETO FC
20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Paks
M4 Sport+
13.00: Strandröplabda, országos bajnokság, férfi és női bronzmérkőzés és döntő
17.45: Labdarúgás, NB I, Kisvárda-Puskás Akadémia
Sport 1
9.30, 11.45, 14.15, 16.45, 19.15: Kézilabda, női U17-es Európa-bajnokság, helyosztók, bronzmérkőzés, döntő
Sport 2
14.00: Lósport, galopp, Kincsem Park
18.30: Kosárlabda, WNBA, alapszakasz, New York Liberty-Minnesota Lynx
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Braga-Tondela
Eurosport 1
13.30: Országúti kerékpár, lengyel körverseny, 7. szakasz
16.45: Országúti kerékpár, norvég körverseny, 4. szakasz
18.30: Snooker, szaúdi Masters
Eurosport 2
15.30: Vitorlázás, The Ocean Race Europe
18.00: Golf, PGA Tour, St. Jude Championship, 4. nap
Spíler 1
15.55: Labdarúgás, angol Szuperkupa, Crystal Palace-Liverpool
Arena 4
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Karlsruhe
20.00: Autósport, Nascar, Go Bowling at The Glen, Cup Series
Match 4
13.15: Német túraautó-bajnokság, Nürburgring, 2. futam
17.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Leicester City-Sheffield Wednesday
20.30: Küzdősport, Hexagone MMA

