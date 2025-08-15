Konferencia-liga
Vitális: Mindenki beletette az extrát
Emlékezetes marad a csütörtök számunkra - mondta többek között Vitális Milán, az ETO játékosa az AIK elleni győzelem után.
Ahogy arról beszámoltunk, Az ETO FC bravúros teljesítménnyel 2-0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott az utolsó körbe.
A magyar együttes a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel találkozik.
A győri mérkőzés után a még Svédországban fontos gólt szerző Vitális Milán nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt:
