Vitális: Mindenki beletette az extrát

Ahogy arról beszámoltunk, Az ETO FC bravúros teljesítménnyel 2-0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott az utolsó körbe.

A magyar együttes a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel találkozik.

A győri mérkőzés után a még Svédországban fontos gólt szerző Vitális Milán nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt: