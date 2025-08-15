augusztus 15., péntek

Konferencia-liga

5 órája

Vitális: Mindenki beletette az extrát

Címkék#Konferencia-liga#Vitális Milán#ETO FC#labdarúgás

Emlékezetes marad a csütörtök számunkra - mondta többek között Vitális Milán, az ETO játékosa az AIK elleni győzelem után.

Ahogy arról beszámoltunk, Az ETO FC bravúros teljesítménnyel 2-0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott az utolsó körbe.

A magyar együttes a főtáblára jutásért a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wiennel találkozik.

A győri mérkőzés után a még Svédországban fontos gólt szerző Vitális Milán nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt:

 

