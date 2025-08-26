Vitális Milán a magyar válogatott keretében

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 27 fős névsort, amelynek tagjai közül a győri Vitális Milán már korábban is tagja volt a keretnek, de pályára még nem lépett a címeres mezben.

A magyar válogatott kerete:

kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Nego Loic (Le Havre), Willi Orbán (Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (FTC)

középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Ötvös Bence (FTC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Alex (FTC), Vitális Milán (ETO FC)

támadók: Gruber Zsombor (FTC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (FTC)