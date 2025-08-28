Vincze Ottó lőtte tovább a Bágyogszovátot a Keglovich-kupában

A megyei III. osztályú Bágyogszovát Vincze Ottó új csapatában szerzett első találatával búcsúztatta a megyei II. osztályú Rábaszentandrást. További érdekesség, hogy kiesett a sorozatból a megyei I. osztályú Fertőszentmiklós, az Abda és az Üstökös FC Bácsa is.

Eredmények:

Bágyogszovát–Rábaszentandrás 1–1 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Bágyogszovát)

Vinczééknek (kékben) elég volt a döntetlen.

Fotó: Kisalföld-archív

Nagylózs–Petőháza 2–4

Balf–SVSE 8–4

Hegykő–Nagycenk 1–3

Csapod–Répcementi 0–1

Mihályi–SFAC 4–1

Jobaháza–Vitnyéd 0–6

Vág–Szany 0–0 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Vág)

Beled–Fertőszentmiklós 2–1

Markotabödöge–MITE 1–3

Rábapatona–Kajárpéc 0–4

Enese–Ásványráró 1–0

Rábaszentmihály–Veszkény 1–2

Győrzámoly–Hegyeshalom 4–6

Mecsér–Levél 4–2

Rajka–Csorna 0–4

Bakonyszentlászló–Pannonhalma 3–2

Pázmándfalu–Győrújfalu 0–16

Győrszentiván–Mosonszentmiklós 7–1

Győrasszonyfa–Győrújbarát 1–3

Tét–Jánossomorja 8–0

Vámosszabadi–Hédervár 2–6

Dunakiliti–Bácsa 0–0 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Dunakiliti)

Máriakálnok–Abda 2–2 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Máriakálnok)

A további program, szeptember 3., szerda: Kisfalud–Rábatamási, 17 óra. DAC 1912–Nyúl, 19 óra.

Erőnyerő csapatok: Bőny, Kapuvár, Mezőörs, Lébény, Koroncó, Ménfőcsanak.

A 3. forduló hivatalos játéknapja: szeptember 10., szerda, 17 óra.