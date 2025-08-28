augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

29°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

56 perce

Vincze Ottó lőtte tovább a Bágyogszovátot a Keglovich-kupában

Címkék#megyei foci#Vincze Ottó#Keglovich-kupa#labdarúgás

Szerdán két mérkőzés kivételével rendezték meg a Keglovich László Vármegyei Kupa 2. fordulóját.

A megyei III. osztályú Bágyogszovát Vincze Ottó új csapatában szerzett első találatával búcsúztatta a megyei II. osztályú Rábaszentandrást. További érdekesség, hogy kiesett a sorozatból a megyei I. osztályú Fertőszentmiklós, az Abda és az Üstökös FC Bácsa is.

Eredmények:
Bágyogszovát–Rábaszentandrás 1–1 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Bágyogszovát)

Vinczééknek (kékben) elég volt a döntetlen.
Fotó: Kisalföld-archív

Nagylózs–Petőháza 2–4
Balf–SVSE 8–4
Hegykő–Nagycenk 1–3
Csapod–Répcementi 0–1
Mihályi–SFAC 4–1
Jobaháza–Vitnyéd 0–6
Vág–Szany 0–0 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Vág)
Beled–Fertőszentmiklós 2–1
Markotabödöge–MITE 1–3
Rábapatona–Kajárpéc 0–4
Enese–Ásványráró 1–0
Rábaszentmihály–Veszkény 1–2
Győrzámoly–Hegyeshalom 4–6
Mecsér–Levél 4–2
Rajka–Csorna 0–4
Bakonyszentlászló–Pannonhalma 3–2
Pázmándfalu–Győrújfalu 0–16
Győrszentiván–Mosonszentmiklós 7–1
Győrasszonyfa–Győrújbarát 1–3
Tét–Jánossomorja 8–0
Vámosszabadi–Hédervár 2–6
Dunakiliti–Bácsa 0–0 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Dunakiliti)
Máriakálnok–Abda 2–2 (továbbjutott az alacsonyabb osztályú Máriakálnok)

A további program, szeptember 3., szerda: Kisfalud–Rábatamási, 17 óra. DAC 1912–Nyúl, 19 óra.

Erőnyerő csapatok: Bőny, Kapuvár, Mezőörs, Lébény, Koroncó, Ménfőcsanak.

A 3. forduló hivatalos játéknapja: szeptember 10., szerda, 17 óra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu