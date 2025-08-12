Világjátékokon győzött a győri úszó

Három aranyérmet nyertek hétfőn a magyar uszonyos úszók a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon: Szabó Szebasztián, a Gyúri ÚSE versenyzője és Kiss Nándor is világcsúccsal diadalmaskodott, Senánszky Petra pedig utóbbihoz hasonlóan már a második sikerét gyűjtötte be.

Szabó Szebasztián 50 méteres uszonyos úszásban 17.96 másodperces idővel nyert, közel fél másodpercet faragott a 2016-os 18.41-es világrekordból.

"Gondoltam, hogy megdönthetem a világcsúcsot, de ehhez tökéletes úszásra volt szükség, ami meg is volt" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a magyar sprinter, aki a szingapúri vizes világbajnokságon középdöntős volt 50 méter gyorson, Csengtuban pedig ez már a második érme: vasárnap 100 méteres uszonyos úszásban zárt másodikként.