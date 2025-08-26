Mérlegeli a kockázatokat a sportorvos, a gyermek érdeke a vizsgálat

Bár az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) honlapja részletes tájékoztatást ad a sportorvosi vizsgálatokkal kapcsolatban, ez a szülők figyelmét gyakran elkerüli és nem feltétlenül értik, miért kell a 16 éven aluli, versenysportoló gyerekekkel évente kétszer megjelenni az orvosi ellenőrzésen. Ez a protokoll szükséges és indokolt – tudtuk meg dr. Kiss Mariannától, az Országos Sportegészségügyi Hálózat (OSH) vezető sportorvosától.

A sportorvosi vizsgálat kulcsfontosságú a versenysportolók esetében.

Fotó: archív/kisalfold.hu



A legtöbb labdás sportág versenyszezonjának kezdete egybe esik iskolakezdéssel, ahogy a diákok visszatérnek a sportpályákra, egyre terheltebbé válnak a sportorvosi rendelők. A nagyobb egyesületek általában csoportosan kérnek időpontot a sportolóik számára, mások pedig egyénileg intézik a bejelentkezést. Érdemes azzal tisztában lenni, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendelők – különösen a győri – meglehetősen szűkös időkerettel gazdálkodnak, hosszú várakozási időre kell számítani annak ellenére, hogy az OSEI mindent megtesz az ellátás kapacitásának növelése érdekében. Kevés a sportorvos és az olyan háziorvos is, aki a saját praxisába tartozó sportolók részére vállalná a sportorvosi vizsgálatokat. Utóbbiból a vármegyéből jelenleg mindössze egy háziorvos lát el ilyen feladatot. Érdemes a sportorvosi vizsgálatokat a kevésbé forgalmas időszakokra, azaz május-június, vagy november és december hónapokra időzíteni.

A vizsgálathoz szükséges, hogy a szülő az orvossal való találkozás előtt kitöltse a sportorvosi vizsgálati kérdőívet, amelyben a személyi okmányában szereplő adatokat kell megadni. Ez egyben szülői és sportolói nyilatkozat is arra vonatkozóan, hogy nincs eltitkolt betegsége, de az adatvédelmi nyilatkozat funkcióját is ellátja, tehát a szülő vagy törvényes képviselő aláírása is szükséges.

A szenior versenyzőknek vérvétel is szükséges

A vizelet- és EKG-vizsgálat kötelező eleme a sportorvosi szűrésnek, 35 év felett pedig vérvételi eredményt is kérnek a sportolóktól. A sportágtól függően ezeket kiegészíthetik

szemészeti

ortopédiai

neurológiai

gégészeti

kardiológiai és egyéb vizsgálatokkal.

Sőt, a sportorvos is adhat beutalót akár krónikus vagy akut betegség kivizsgálására. Ezek általános beutalásként működnek, tehát a beteget nem sorolja előre. Természetesen kivételt képeznek ez alól a sürgős esetek.