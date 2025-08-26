1 órája
Mérlegeli a kockázatokat a sportorvos, a gyermek érdeke a vizsgálat
A sportorvosi vizsgálat alapvető célja a sportoló egészségének védelme. A rendszeres ellenőrzés feladata olyan betegségek, sérülések, illetve az ezekre hajlamosító kockázati tényezők kiszűrése, amelyek megléte esetén a versenyszerű sport, illetve egy adott sportág folytatása egészségkárosító hatású lehet.
Bár az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) honlapja részletes tájékoztatást ad a sportorvosi vizsgálatokkal kapcsolatban, ez a szülők figyelmét gyakran elkerüli és nem feltétlenül értik, miért kell a 16 éven aluli, versenysportoló gyerekekkel évente kétszer megjelenni az orvosi ellenőrzésen. Ez a protokoll szükséges és indokolt – tudtuk meg dr. Kiss Mariannától, az Országos Sportegészségügyi Hálózat (OSH) vezető sportorvosától.
A legtöbb labdás sportág versenyszezonjának kezdete egybe esik iskolakezdéssel, ahogy a diákok visszatérnek a sportpályákra, egyre terheltebbé válnak a sportorvosi rendelők. A nagyobb egyesületek általában csoportosan kérnek időpontot a sportolóik számára, mások pedig egyénileg intézik a bejelentkezést. Érdemes azzal tisztában lenni, hogy a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendelők – különösen a győri – meglehetősen szűkös időkerettel gazdálkodnak, hosszú várakozási időre kell számítani annak ellenére, hogy az OSEI mindent megtesz az ellátás kapacitásának növelése érdekében. Kevés a sportorvos és az olyan háziorvos is, aki a saját praxisába tartozó sportolók részére vállalná a sportorvosi vizsgálatokat. Utóbbiból a vármegyéből jelenleg mindössze egy háziorvos lát el ilyen feladatot. Érdemes a sportorvosi vizsgálatokat a kevésbé forgalmas időszakokra, azaz május-június, vagy november és december hónapokra időzíteni.
A vizsgálathoz szükséges, hogy a szülő az orvossal való találkozás előtt kitöltse a sportorvosi vizsgálati kérdőívet, amelyben a személyi okmányában szereplő adatokat kell megadni. Ez egyben szülői és sportolói nyilatkozat is arra vonatkozóan, hogy nincs eltitkolt betegsége, de az adatvédelmi nyilatkozat funkcióját is ellátja, tehát a szülő vagy törvényes képviselő aláírása is szükséges.
A szenior versenyzőknek vérvétel is szükséges
A vizelet- és EKG-vizsgálat kötelező eleme a sportorvosi szűrésnek, 35 év felett pedig vérvételi eredményt is kérnek a sportolóktól. A sportágtól függően ezeket kiegészíthetik
- szemészeti
- ortopédiai
- neurológiai
- gégészeti
- kardiológiai és egyéb vizsgálatokkal.
Sőt, a sportorvos is adhat beutalót akár krónikus vagy akut betegség kivizsgálására. Ezek általános beutalásként működnek, tehát a beteget nem sorolja előre. Természetesen kivételt képeznek ez alól a sürgős esetek.
Az új szabályozás szerint január 1-je óta 16 év felett elegendő évente egy vizsgálaton részt venni, a fiatalabb sportolók fél évre kapják meg az engedélyt. Tizenhat év felett az engedély érvényességi ideje a születésnaphoz igazodik az új rendszerben, ezzel egyenletesebbé válik az ellátóhálózat terhelése.
A 16 éven aluliak esetében is ugyanolyan fontos a szorosabb követés
A gyerekeknek a kisiskolás és serdülő életkor között olyan életszakaszaik vannak, amikor például fél-egy év alatt tíz-húsz centit is nőhetnek. Ebben az életszakaszban számos betegség első tünetei is jelentkezhetnek, emiatt érdemes félévente elvégezni a szűrést. Szerencsére nem gyakran, de előfordul, hogy találunk olyan eltérést – mozgásszervi, szív- és érrendszerrel kapcsolatos, vagy szemészeti problémát –, amit ha csak évente, vagy annál ritkábban szűrnénk, az nem lenne elég
– hangsúlyozta dr. Kiss Marianna.
Az intenzív versenysportban a sportolók heti edzésterhelése jelentős (ez akár a 22 órát is elérheti), motiváltabban vesznek részt a versenyeken, ami fokozott fizikai terhelést jelent.
„Ha olyan eltérést találunk, ami fokozott kockázatot jelent a sportoló számára a versenysportban, vagy általa kifejezetten romolhat az egészsége, esetleg a társakra nézve jelent veszélyt, akkor ideiglenes, vagy véglegesen eltiltással élhet a sportorvos. Vannak olyan betegségek, vagy állapotok, amiben bizonyos sportok nem javasoltak. Ilyen például az, ha valakinek egy veséje van, neki kifejezetten nem javasolt autó-motor sport, motorkerékpározás, vagy országúti kerékpározás, mert a hasi- és vesesérülés egyik legnagyobb kockázata a közúti baleset. Ilyen esetekben a kormány miatt sérül a hasi szerv, előfordulhat, hogy a beteg vese nélkül marad. Ilyenkor egy biztonságosabb sportágat javaslunk”
– mutatott rá a vezető sportorvos, és fontos szempontként megemlítette:
Érdemes megfogadni az orvos tanácsát
„Nem látunk a jövőbe, de mérlegelnünk kell a kockázatokat. Amikor tudjuk, hogy egy bizonyos sportban mik a jellemző sérülések – fejet ért ütés, könyöklés, fejsérülés – akkor óvjuk a sportolót az olyan egészségkárosodástól, ami súlyosan ronthatja az életkörülményeit.”
A versenysportolókhoz képest alacsonyabb létszámban ugyan, de jelentkeznek hobbisportolók is a rendelőben.
„A sportorvosi vizsgálatokra természetesen a szabadidős jellegű sportolók is bejelentkezhetnek, fogadjuk őket. Nekik a versenyen való induláshoz nem feltétel a sportorvosi engedély. A legfontosabb különbség, hogy a szabadidős sporteseményen saját felelősségre vesznek részt.”
Bár a szülőnek és a gyermeknek nehéz lehet elfogadni az addigi célokat megváltoztató iránymutatást, mindenképpen érdemes megfogadni az orvos tanácsát. A sportoló érdeke az, hogy a lehető legkevesebb kockázat mellett tudjon aktív, egészséges életet élni.