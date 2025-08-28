Vereséggel nyitott az EB-n az SKC játékosa

A Sopron KC leendő játékosa, Luke Nelson csereként lépett pályára a briteknél, és, ahogy társai többsége, ő is elég görcsösen játszott az Eb nyitó meccsén, amelyen a litvánok a 2. negyed elején 10 ponttal elhúztak, majd növelni is tudták előnyüket. A záró etap derekán még - éppen Nelson hármasával - még visszajött 12 pontra a brit csapat, de ekkor egy 11-0-lal Litvánia lezárta az összecsapást. Nelson közel 25 percet a pályán töltve 1/9-es mezőnymutatóval és 4/6-os büntetőzéssel 7/3 ponttal, valamint 3 lepattanóval, 4 gólpasszal és 2 eladott labdával zárta a mérkőzést.

Sopronban abban bíznak, hogy Nelson jó játékkal, megnövekedett önbizalommal és teljesen egészségesen zárja majd az Eb-t, és kapcsolódik be a munkába az SKC csapatánál.

A magyar férfi válogatott ugyan nem jutott ki a négy országban - Ciprus, Finnország, Lettország, Lengyelország - szerdán kezdődő kontinensviadalra, a Sopron KC szurkolóinak mégis van kiért szorítani az Európa-bajnokságon.

A soproniak hátvédje, Luke Nelson bekerült az angol, pontosabban a brit válogatott 12-es Eb-keretébe. Hogy ott lesz, nem lehetett kérdéses, hiszen a februári selejtezőkön vele a soraiban veretlen maradt az angol válogatott, ő pedig átlagban bő félidőt játszva 9 pontot és 5,7 gólpasszt átlagolt e mérkőzéseken, jelentős szerepet játszva a válogatott az Eb-re való kijutásában. Nelson a hollandok ellen 98-94-re megnyert összecsapáson remekelt, 14 pontos, 12 lepattanós dupla-duplát elérve. A csehek ellen fölényesen, 96-75-re megnyert találkozó is nagy meccse volt,, 17 perc alatt 12 ponttal és 5 gólpasszal segítette csapatát.

Az Eb előtt, a felkészülési meccseken fokozatosan lendült játékba. A franciák ellen szoros küzdelemben, 74-67-re elvesztett meccsen 17 perc alatt 6 pontot dobott. A bosnyákoktól elszenvedett 30 pontos "zakó" alkalmával nem ment neki, 9 mezőnykísérletből 6 pontot szerzett, 2 gólpassz, valamint 3 eladott labda mellett. A legjobban a belgák ellen idegenben 84-72-re elvesztett meccsen teljesített (11/3 pont, 6 gólpassz). Az SKC szakvezetője, Gasper Potocnik valamint centere, Igor Struger honfitársai, a szlovénok ellen 93-81-re elvesztett összecsapáson, Luka Doncic és társai ellen is kitett magáért (9 pont, 3 lepattanó, 5 gólpassz). Az angol válogatott utolsó, feltehetően már a csoportmérkőzések helyszíne, a finnországi Tampere felé vezető út közben lejátszott észtországi - az egyetlen megnyert (72-62) felkészülési mérkőzéséről nem találtunk statisztikát.