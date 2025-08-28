augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Vereséggel nyitott az EB-n az SKC játékosa

Címkék#Nelson#kosárlabda#Sopron KC

A papírformának megfelelően a litván válogatott nyerte a britek ellen a férfi kosárlabda Európa-bajnokság nyitó találkozóját. A balti együttes 94-70-re nyert.

A Sopron KC leendő játékosa, Luke Nelson csereként lépett pályára a briteknél, és, ahogy társai többsége, ő is elég görcsösen játszott az Eb nyitó meccsén, amelyen a litvánok a 2. negyed elején 10 ponttal elhúztak, majd növelni is tudták előnyüket. A záró etap derekán még - éppen Nelson hármasával - még visszajött 12 pontra a  brit csapat, de ekkor egy 11-0-lal Litvánia lezárta az összecsapást. Nelson közel 25 percet a pályán töltve 1/9-es mezőnymutatóval és 4/6-os büntetőzéssel 7/3 ponttal, valamint 3 lepattanóval, 4 gólpasszal és 2 eladott labdával zárta a mérkőzést. 

Sopronban abban bíznak, hogy Nelson jó játékkal, megnövekedett önbizalommal és teljesen egészségesen zárja majd az Eb-t, és kapcsolódik be a munkába az SKC csapatánál.  

A magyar férfi válogatott ugyan nem jutott ki a négy országban - Ciprus, Finnország, Lettország, Lengyelország - szerdán kezdődő kontinensviadalra, a Sopron KC szurkolóinak mégis van kiért szorítani az  Európa-bajnokságon.

A soproniak hátvédje, Luke Nelson bekerült az angol, pontosabban a  brit válogatott 12-es Eb-keretébe. Hogy ott lesz, nem lehetett kérdéses, hiszen a februári selejtezőkön vele a soraiban veretlen maradt az angol válogatott, ő pedig átlagban bő félidőt játszva 9 pontot és 5,7 gólpasszt átlagolt e mérkőzéseken, jelentős szerepet játszva a válogatott az Eb-re való kijutásában. Nelson a hollandok ellen 98-94-re megnyert összecsapáson remekelt, 14 pontos, 12 lepattanós dupla-duplát elérve. A csehek ellen fölényesen, 96-75-re megnyert találkozó is nagy meccse volt,, 17 perc alatt 12 ponttal és 5 gólpasszal segítette csapatát. 

Az Eb előtt, a felkészülési meccseken fokozatosan lendült játékba. A franciák ellen szoros küzdelemben, 74-67-re elvesztett meccsen 17 perc alatt 6 pontot dobott. A bosnyákoktól elszenvedett 30 pontos "zakó" alkalmával nem ment neki, 9 mezőnykísérletből 6 pontot szerzett, 2 gólpassz, valamint 3 eladott labda mellett. A legjobban a belgák ellen idegenben 84-72-re elvesztett meccsen teljesített (11/3 pont, 6 gólpassz). Az SKC szakvezetője, Gasper Potocnik valamint centere, Igor Struger honfitársai, a szlovénok ellen 93-81-re elvesztett összecsapáson, Luka Doncic és társai ellen is kitett magáért (9 pont, 3 lepattanó, 5 gólpassz). Az angol válogatott utolsó, feltehetően már a csoportmérkőzések helyszíne, a finnországi Tampere felé vezető út közben lejátszott észtországi - az egyetlen megnyert (72-62) felkészülési mérkőzéséről nem találtunk statisztikát. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu