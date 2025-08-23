augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Vereség az első edzőmeccsen

Címkék#ZTE#Meszlényi#Nelson#Sopron KC

Kisalföld.hu
Vereség az első edzőmeccsen

Sopron KC - ZTE 62-76    (17-21, 9-13, 16-20, 20-22)

Sopron, felkészülési mérkőzés, 300 néző. V.: Földesi Á., Földesi M., Kapusi. 

SKC: Thompson 12/3, Meszlényi 5/3, Takács 12/6, Kovács B. 7/3, Struger 10. Cs.: Csendes 3/3, FLASÁR 5, Hajdu 4, Kucsera, Keller 4. 

Jobban kezdett az SKC és a nyitó etap derekán még 3 ponttal vezetett. Ezt követően támadásban nagyon pontatlanná vált a hazai gárda, amely az angol válogatottal az Európa-bajnokságra készülő Nelson mellett a kisebb sérüléssel bajlódó bosnyák Mangjaficot is  nélkülözte. Érződött az SKC dobóteljesítményén, hogy eddig nem a jó dobóforma megszerzésén volt a hangsúly, szünetben 8 ponttal a 4 légióssal felálló ZTE vezetett. 

Szünet után is a vendégek játszottak pontosabban, a harmadik negyed derekára 10 pont fölé nőtt a különbség. Ezt követően kiegyenlített lett a játék, a hazaiak valamit javultak támadásban, de a ZTE-nek mindenre volt válasza. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu