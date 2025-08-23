Vereség az első edzőmeccsen

Sopron KC - ZTE 62-76 (17-21, 9-13, 16-20, 20-22)

Sopron, felkészülési mérkőzés, 300 néző. V.: Földesi Á., Földesi M., Kapusi.

SKC: Thompson 12/3, Meszlényi 5/3, Takács 12/6, Kovács B. 7/3, Struger 10. Cs.: Csendes 3/3, FLASÁR 5, Hajdu 4, Kucsera, Keller 4.

Jobban kezdett az SKC és a nyitó etap derekán még 3 ponttal vezetett. Ezt követően támadásban nagyon pontatlanná vált a hazai gárda, amely az angol válogatottal az Európa-bajnokságra készülő Nelson mellett a kisebb sérüléssel bajlódó bosnyák Mangjaficot is nélkülözte. Érződött az SKC dobóteljesítményén, hogy eddig nem a jó dobóforma megszerzésén volt a hangsúly, szünetben 8 ponttal a 4 légióssal felálló ZTE vezetett.

Szünet után is a vendégek játszottak pontosabban, a harmadik negyed derekára 10 pont fölé nőtt a különbség. Ezt követően kiegyenlített lett a játék, a hazaiak valamit javultak támadásban, de a ZTE-nek mindenre volt válasza.