Vendégsiker bokatöréssel Koroncón

Koroncó–Győrújfalu 2–3 (1–1)

Koroncó, 150 néző. V.: Móri.

Koroncó: Varga R. – Zámbó, Csete (Horváth D.), Sós L., Puska, Présinger, Bieder, Lampert, Benecz (Hajdu), Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.

Győrújfalu: Huszár M. – Varga M., Nádasi (Fekete Á.), Kutich, Tóth H. (Tóth L.), Nagy M. (Pusztai), Farkas T., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M. (Bartossik), Brandisz (Vingler Gy.). Edző: Horváth Rudolf.

Gsz.: Puska (16., 67.), ill. Lőrincz A. (18.), Tóth H. (62.), Tóth L. (122.).

Kiállítva: Sós L. (74.).

Kiegyenlített mérkőzésen a vendégcsapat jobban használta ki helyzetet, ami eldöntötte a három pont sorsát. Egy indítást követően a hazai csapat védőjátékosa túlzott brutalitással csúszott be, aminek bokatörés és hosszabbítás lett a vége. A súlyosan sérült játékost, Nádasi Istvánt mentő vitte el a pályáról.

Jók: senki, ill. mindenki.

Bieder Gábor: – Először is jobbulást kívánok a vendégcsapat játékosának. Sajnos nem azt az arcunkat mutattuk, mint múlt héten, nagyon sokat kell még dogoznunk, hogy egy jó csapat váljon belőlünk.

Horváth Rudolf: – Minden elvárásunkat felülmúlta a mai teljesítményünk, a győzelem pedig hab a tortán. Jobbulást a sérült játékosunknak, a csapat neki ajánlja a győzelmet.

Herold Kristóf