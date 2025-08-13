augusztus 13., szerda

Megyei foci

1 órája

Vendégsiker bokatöréssel Koroncón

Szerdán rendezték a vármegyei I. osztály 1. fordulójának zárómérkőzését. Bokáját törte a vendég Győrújfalu egyik játékosa, mentőt kellett hívni.

Vendégsiker bokatöréssel Koroncón

A felvétel illusztráció.

Koroncó–Győrújfalu 2–3 (1–1)
Koroncó, 150 néző. V.: Móri.
Koroncó: Varga R. – Zámbó, Csete (Horváth D.), Sós L., Puska, Présinger, Bieder, Lampert, Benecz (Hajdu), Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Győrújfalu: Huszár M. – Varga M., Nádasi (Fekete Á.), Kutich, Tóth H. (Tóth L.), Nagy M. (Pusztai), Farkas T., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M. (Bartossik), Brandisz (Vingler Gy.). Edző: Horváth Rudolf.
Gsz.: Puska (16., 67.), ill. Lőrincz A. (18.), Tóth H. (62.), Tóth L. (122.).
Kiállítva: Sós L. (74.).
Kiegyenlített mérkőzésen a vendégcsapat jobban használta ki helyzetet, ami eldöntötte a három pont sorsát. Egy indítást követően a hazai csapat védőjátékosa túlzott brutalitással csúszott be, aminek bokatörés és hosszabbítás lett a vége. A súlyosan sérült játékost, Nádasi Istvánt mentő vitte el a pályáról.
Jók: senki, ill. mindenki.
Bieder Gábor: – Először is jobbulást kívánok a vendégcsapat játékosának. Sajnos nem azt az arcunkat mutattuk, mint múlt héten, nagyon sokat kell még dogoznunk, hogy egy jó csapat váljon belőlünk.
Horváth Rudolf: – Minden elvárásunkat felülmúlta a mai teljesítményünk, a győzelem pedig hab a tortán. Jobbulást a sérült játékosunknak, a csapat neki ajánlja a győzelmet.
Herold Kristóf

 

