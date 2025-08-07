augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+30
+18
Balaton-átúszás

1 órája

Végre nem halasztják tovább a Balaton-átúszást

Címkék#Balaton#sup#obszervatórium#Budapest Sportiroda#Balaton-átúszás

A kedvezőtlen körülmények miatt már kétszer elhalasztották hazánk legnagyobb közösségi úszóeseményét. A hétvége időjárása ezúttal kedvezőnek ígérkezik, így augusztus 9-én, szombaton megtartják a 43. Lidl Balaton-átúszást.

Kisalföld.hu

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a Budapest Sportiroda (BSI) zöld utat kapott e hét szombatra a 43. Lidl Balaton-átúszás megtartására. 

A Balaton-átúszás klasszikus távját SUP-pal is lehet teljesíteni.
Forrás: Balaton-átúszás/Facebook

A szervezők közleményében az áll, hogy az időjárást egy épülő anticiklon határozza meg, emiatt a Balaton térségében jellemzően napos, gyengén szeles időre számítanak. A reggeli órákban gyenge, változó irányú légmozgás várható, ami a déli órákban kissé megélénkül, de jelentősebb hullámzással nem kell számolni. A hajnali, 21 fokos hőmérséklet gyorsan emelkedik majd, és napközben eléri a 33 fokot.

A tó vízhőmérséklete 23-24 fok körül alakul.

Az esemény az első meghirdetett időpontra teltházas volt, de a kétszeri módosítás miatt többen visszaléptek, így a szervezők lehetőséget biztosítottak az újbóli nevezésre. 

Végre! Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll! 

- mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda vezetője.

Kiemelt biztonság a Balaton-átúszáson

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a zökkenőmentes lebonyolításra és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az úszók biztonságban legyenek. Egy több mint 150 vitorlásból álló úszófolyosón teljesíthetik a résztvevők a távot, így 40-50 méterenként biztosítanak pihenési, frissítési és kapaszkodási lehetőséget. Emellett az 5,2 kilométeres szakaszon három kórházhajó, motorcsónakok, valamint 50 kajakos és SUP-os szolgálja a nevezők biztonságát.

Az úszók a teljes távra (5,2 kilométer), féltávra (2,6 kilométer) nevezhetnek péntekig, de SUP-pal is átkelhetnek a tavon.

