Végre nem halasztják tovább a Balaton-átúszást

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a Budapest Sportiroda (BSI) zöld utat kapott e hét szombatra a 43. Lidl Balaton-átúszás megtartására.

A Balaton-átúszás klasszikus távját SUP-pal is lehet teljesíteni.

Forrás: Balaton-átúszás/Facebook

A szervezők közleményében az áll, hogy az időjárást egy épülő anticiklon határozza meg, emiatt a Balaton térségében jellemzően napos, gyengén szeles időre számítanak. A reggeli órákban gyenge, változó irányú légmozgás várható, ami a déli órákban kissé megélénkül, de jelentősebb hullámzással nem kell számolni. A hajnali, 21 fokos hőmérséklet gyorsan emelkedik majd, és napközben eléri a 33 fokot.

A tó vízhőmérséklete 23-24 fok körül alakul.

Az esemény az első meghirdetett időpontra teltházas volt, de a kétszeri módosítás miatt többen visszaléptek, így a szervezők lehetőséget biztosítottak az újbóli nevezésre.

Végre! Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll!

- mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda vezetője.

Kiemelt biztonság a Balaton-átúszáson

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a zökkenőmentes lebonyolításra és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az úszók biztonságban legyenek. Egy több mint 150 vitorlásból álló úszófolyosón teljesíthetik a résztvevők a távot, így 40-50 méterenként biztosítanak pihenési, frissítési és kapaszkodási lehetőséget. Emellett az 5,2 kilométeres szakaszon három kórházhajó, motorcsónakok, valamint 50 kajakos és SUP-os szolgálja a nevezők biztonságát.

Az úszók a teljes távra (5,2 kilométer), féltávra (2,6 kilométer) nevezhetnek péntekig, de SUP-pal is átkelhetnek a tavon.