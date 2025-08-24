2 órája
Vasárnap is több száz szépkorú sportol Győrben - fotók
A sport versenyszámokkal folytatódik a Rejuniva Magyarországi Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál. Ma is több száz szépkorú vesz részt az eseményen.
Fotó: Molcsányi Máté
Tegnap közös örömtánccal kezdődött az ország egyik legnagyobb szenior sport eseménye. Ma futás, darts, sakk, tenisz, asztalitenisz, lövészet és kerékpár sportágakban mérték össze ügyességüket és fittségüket a résztvevők. Voltak, akik az ország túlfeléről érkeztek, hogy részt vegyenek az eseményen.
A két napos program amely sportversenyekből, rekreációs aktivitásokból és konferenciából áll azt tűzte ki célul, hogy megmutassa a jó erőnlét és a mozgás öröme nem csak a fiatalok kiváltsága.
