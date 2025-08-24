augusztus 24., vasárnap

Szenior Sportjátékok

2 órája

Vasárnap is több száz szépkorú sportol Győrben - fotók

A sport versenyszámokkal folytatódik a Rejuniva Magyarországi Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál. Ma is több száz szépkorú vesz részt az eseményen.

Kisalföld.hu
Fotó: Molcsányi Máté

Tegnap közös örömtánccal kezdődött az ország egyik legnagyobb szenior sport eseménye. Ma futás, darts, sakk, tenisz, asztalitenisz, lövészet és kerékpár sportágakban mérték össze ügyességüket és fittségüket a résztvevők.  Voltak, akik az ország túlfeléről érkeztek, hogy részt vegyenek az eseményen.
A két napos program amely sportversenyekből, rekreációs aktivitásokból és konferenciából áll azt tűzte ki célul, hogy megmutassa a jó erőnlét és a mozgás öröme nem csak a fiatalok kiváltsága.

Vasárnap is több száz szépkorú sportol Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

 

 

