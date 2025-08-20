augusztus 20., szerda

Válogatott lenne a Sopron KC fiatal játékosa

Kosaras családból származik és eddig Budapesten élt a Sopron KC fiatal új játékosa, a Bp. Honvédból érkező Hajdu Péter. A 21 éves, 199 centis játékos bár új fiú a soproni gárdában, nem került számára teljesen új, ismeretlen közegbe

Botar László

– Közismert, hogy kosaras családból származik. Nyilvánvaló volt, hogy ön is kosárlabdázó lesz? – kérdeztük Hajdut. 
–  Édesapám játékosként bajnok volt a Honvéddal. Édesapja, a nagypapám  pedig hosszú ideje dolgozik sportvezetőként a kosárlabdában. Kiskoromban rövid ideig fociztam is, majd apukám megkért, hogy döntsek a két sportág között. Mivel a családban minden a kosárlabda körül forgott, egyértelmű volt, hogy hogyan döntök. 
–  Bár Sopronba a Honvédtól igazolt, nem ott nevelkedett. Hol és hogyan indult a pályafutása? 
–  A Kőbányai Darazsaknál kezdtem kosarazni, az egyesületet a nagyapám vezeti, és az első edzőm édesapám volt, tizenhét éves koromig játszottam ott. Volt róla szó, hogy egy évvel korábban váltok, de szerettünk volna az U18-ban egy jó eredményt elérni a Darazsakkal. 
–  Sikerült?
–  Negyedikek lettünk, ami a kőbányai egyesület életében ugyan igen jó eredménynek mondható, de szerettük volna megnyerni. 
–  A Honvédban rögtön az első csapatba került? 
–  Nem. Az U20-as csapattal edzettem, s amellett, hogy ott játszottam, természetesen a saját korosztályom az U18 mérkőzésein is pályára léptem. Aztán nagyjából a  szezon közepén felkerültem az akkor még az NB I/B piros csoportjában szereplő felnőtt csapatba, a  döntőben pedig már a kezdő ötös tagja voltam. 

Hajdu Péter. Fotó: Sopron KC

 Akkor nem került ismeretlen közegbe, hiszen annak a csapatnak a szakvezetője most az SKC stábjában dolgozik.
–  Így van, és nem csak korábbi honvédos edzőmet, Baksa Szabolcsot ismerem régebbről. Csendes Petivel és Meszlényi Robival évek óta együtt játszottunk a különböző korosztályos válogatottakban. 
–  Ha már a korosztályos válogatottat említette, ott a szereplés nem mindig volt diadalmenet. Melyik torna volt önnek a legemlékezetesebb, és hogy látja, miben a legnagyobb a lemaradás utánpótlásszinten?
–  Kezdjük a végén. Úgy látom agresszivitás és sebesség az a két terület, amiben utánpótlásszinten sok riválisunk jobb. Az eredményektől függetlenül és persze  tudva, hogy a rendező jogán vehettünk részt, nekem a legnagyobb élmény a debreceni U19-es világbajnokság volt a korosztályos válogatott csapatokban. Egymástól nagyon eltérő stílusban játszó országok  legjobbjai ellen játszhattunk. A koreaiak és a japánok villámgyorsak, gyorsan járatták a labdát, szinte csak futottak és dobtak, a török válogatott viszont amellett, hogy nagyon képzett játékosokból állt, egy remek szerkezetű, nagyon fizikális csapat volt. 
–  A nyáron nem csak klubot, hanem, ha úgy tetszik életmódot is váltott, hiszen most először a szülőktől távol, önállóan él...
–  Így van, és nagyon élvezem. Persze szüleim már jártak itt, segítettek amikor beköltöztem, és amikor valamire szükségem van, természetesen bármikor, nyugodtan kérhetek tőlük telefonos segítséget
 Bő egy hete készül a soproni csapattal, hogy tetszik a munka?
–  Először is nagyon baráti, mondhatni családias a légkör. Dolgozzunk bármennyire keményen is, nagyon élvezem. 
–  Milyen reményekkel igazolt Sopronba, mi a cél egyéni és csapat szinten?
–  Csapat szinten még nem nagyon tudnék mit mondani. Egyrészt bő egy hete készülünk, másrészt még nincs együtt a teljes keret. Egyértelmű, hogy szeretnénk minél jobban szerepelni, de még az ellenfeleknél is alakul a keret. Ami az egyéni ambíciókat illeti, e tekintetben egyértelmű a célom: szeretnék felnőtt válogatott lenni, ennek érdekében dolgozom nap mint nap, és a cél eléréséhez jelenleg Sopronban, az SKC-ban látom a legjobb lehetőséget. 
–  Melyik a kedvenc posztja hol érzi magát a legjobban a pályán?
–  Bár eddig az NB I-ben többnyire négyest játszottam, leginkább hármas, azaz bedobó poszton szeretek játszani. 
–  És e pozícióban miben kell a legtöbbet fejlődnie céljai eléréséhez? 
–  Egyértelmű: minden játékelemben, és ha ez sikerül, akkor talán előre léphetek az egyik olyan dologban, amit mindenképpen kiemelnék: szeretnék folyamatosan megbízható, stabil, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. A másik, amiben nagyot kell előrelépjek az a mezőnyben való védekezés. 

 

