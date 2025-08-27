augusztus 27., szerda

Válogatott játékost igazolt a Gyirmót

Komoly erősítést jelentett be a jelenleg NB III-ban szereplő Gyirmót, amely leigazolta a 36-szoros válogatott Kalmár Zsoltot.

Kalmár Zsolt korábban az ETO FC, az RB Leipzig, az FSV Frankfurt, a Bröndby, a Dunaszerdahely és a Fehérvár FC gárdáiban szerepelt.
A ma már 30 éves játékos az ETO-ban 2013. május 19-én a Budapest Honvéd ellen mutatkozott be a magyar első osztályban. Győrben  aztán meghatározó labdarúgó lett, nem véletlenül figyeltek fel rá külföldön, s igazolta le a Lipcse. Később Dunaszerdahelyen is egyik vezéregyénisége lett csapatának,  több mint 120 alkalommal lépett pályára a szlovákiai magyar gárdában, ahol 42 gólt lőtt.

A magyar válogatott tagjaként 36 alkalommal húzhatta magára a címerest mezt. Épp egyiken szerzett súlyos sérülést, még 2021-ben az Andorra elleni vb-selejtezőn a bal térdében külső oldalszalag-szakadást szenvedett. Emiatt nem szerepelhetett a Európa-bajnokságon. 

Legutóbb Székesfehérváron játszott, de ismét meg kellett operálni. A tapasztalt középpályás műtétje után felépült, s immár hetek óta Gyirmóton készül, a szakmai stáb elégedett a munkájával, és társaival is remek viszonyt alakított ki  – adta hírül a gyirmotfc.hu

Horváth Áron ügyvezető (balra) és Horváth Cs. Attila sportigazgató között a gyirmótaik új szerzeménye, Kalmár Zsolt.
Fotó: gyirmotfc.hu

"Gyermekkorától kezdve ismerem Kázsét, aki tehetségével hamar kitűnt a társai közül. Fiatalon magyar bajnok lett az ETO-val, utána pedig remek külföldi csapatokban szerepelt, és a magyar válogatott stabil tagjává vált. Az elmúlt időszakban egy szerencsétlen sérüléshullám gátolta abban, hogy folyamatosan pályán lehessen, de remélhetően ennek a pechszériának vége lett! Kölcsönösen bízunk egymásban, korrekten átbeszéltük a lehetőségeinket, ha egészséges lesz, márpedig jelen állás szerint, szépen javul az állapota, hosszútávon számítunk rá. Kiváló labdarúgó, aki igazi vezére lehet csapatunknak!" – nyilatkozta a klub honlapján Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója. 

 

 

 

