UNI-Győri Úszó SE: Nem használná kifogásként a pókcsípést Fángli Henrietta

A román színekről tavaly magyarra váltó, marosvásárhelyi születésű, 24 éves Fángli Henrietta országos csúccsal robbant be. Az UNI-Győri Úszó SE versenyzőjének bemutatkozása nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen a 100 méteres mellúszás 10 éve érintetlen országos csúcsát döntötte meg a rövidpályás világbajnokságon Budapesten.

Élete versenyére készült az UNI-Győri Úszó SE versenyzője, Fángli Henrietta, de kórházban kötött ki.

Fotó: Mediaworks

Az úszó idén nagy reményekkel utazott Ázsiába. A szingapúri világbajnokságon a 19. helyen végzett a 100 méteres hátúszás előfutamában, a következő számtól azonban vissza kellett lépnie. A sportoló ugyanis a verseny reggelén fájdalomra ébredt.

„A száz méter mell előtti éjszaka megcsípett valami, amiről feltételezzük, hogy egy pók volt. Reggel vettem észre egy hatalmas csípést a vádlimon, amiből elindult egy csík is a térdhajlatom felé. Akkor még nem nyilvánítottam túl nagy figyelmet neki, csak viszketett és egy kicsit érzékeny volt, fájt.

Aznap estére már sokkal pirosabb és nagyobb lett a csípés helye, kedd reggelre pedig még jobban elkezdett fájni a lábam. Ekkor már nehezemre esett járni és úszni is. Így aznap elmentünk a rendezvény orvosi szobájába edzőmmel és a csapat orvosával, ahol megvizsgáltak, majd azt javasolták, hogy menjünk be a kórházba, ahol jobb kezekben leszek majd. A kórházban nagyon segítőkészek és kedvesek voltak velem. Megvizsgáltak, megállapították mi a gond, és kezelést ajánlottak rá, amit persze megbeszéltünk a csapatorvossal is, aki végig velem volt. Ezután elkezdtem szedni a gyógyszereket és a hotelben pihentem, amíg végre javulni kezdett az állapotom.”

- mesélte Fángli Henrietta.

Az úszónak a kezelés ellenére felerősödtek a fájdalmai, ezért ki kellett hagynia a 4x100-as mix vegyes váltót, a fájdalom mellett viszont az is kérdéses volt, mennyire veti vissza a teljesítményét a méreg és az erős gyógyszerek.

Nem tudhattuk, hogy ezek milyen hatást váltanak ki, milyen irányba viszik a gyulladást, ami akkor még aggasztóan festett. Néhány nappal később teljesen versenyképesnek éreztem magam annak ellenére is, hogy néhány nagyon stresszes és ijesztő napon voltam túl és gyomorfájdalmaim is voltak az antibiotikum miatt. Hogy ezek a napok mennyire befolyásolták a teljesítményemet, nem tudom. De talán nem is érdemes már ezzel foglalkozni. Nem szeretném, hogy ez a csípés kifogásként legyen emlegetve, én minden tőlem telhetőt megtettem, hogy a legjobbat hozzam ki magamból.

A történtek miatt egyáltalán nem csalódott Fángli Henrietta, sőt, úgy véli, hogy az 50 méteres mellúszáshoz már teher nélkül állhatott oda.