Távirányítóval a kézben

40 perce

Újra pályán az ETO FC, rangadó magyarokkal az angol első osztályban a hétvégi élő sportközvetítésekben

Címkék#tv#Élő sportközvetítések#Forma-1#Liverpool#ETO FC#labdarúgás

AZ ETO FC vasárnap már bajnokit játszik a Nyíregyháza ellen, Szoboszlaiékra rangadó vár a Premier League-ban, képernyőn a Real Madrid is, folytatatódik a Vuelta és a US Open is, Forma-1-es futam is lesz Hollandiában. A sportrajongók ezúttal sem panaszkodhatnak, rengeteg élő esemény lesz a csatornákon. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Újra pályán az ETO FC, rangadó magyarokkal az angol első osztályban a hétvégi élő sportközvetítésekben

Sokat nem pihenhetnek Bumbáék, a hétközi kupamérkőzés után vasárnap már a hazai bajnokságban lép pályára az ETO FC.

Fotó: Csapó Balázs

Augusztus 29., péntek

M4 Sport
12.25: Forma-1, Holland Nagydíj, 1. szabadedzés
13.00: Labdarúgás, az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszának sorsolása
16.00: Forma-1, Holland Nagydíj, 2. szabadedzés
18.00: Kézilabda, női NB I, Ferencváros-Esztergom
20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Kazincbarcika
Sport 1
14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok
Sport 2
18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen
Eurosport 1
18.45: Tenisz, US Open
11.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 7. szakasz
Eurosport 2
16.30: Tenisz, US Open
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztáy, Hertha BSC-Elversberg
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburger SV-St. Pauli
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-AC Milan

Augusztus 30., szombat

M4 Sport
11.30: Forma-1, Holland Nagydíj, 3. szabadedzés
14.30: Forma-1, Holland Nagydíj, időmérő edzés
16.40: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Puskás Akadémia
19.15: Labdarúgás, NB I, Újpest-MTK
M4 Sport+
13.00: Öttusa, világbajnokság, férfi döntő
14.45: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kisvárda
16.45: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Szlovénia
Sport 1
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-FC Porto
Sport 2
16.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Lulea-Bern
20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Rizespor
Eurosport 1
0.45 és 17.45: Tenisz, US Open
6.45: Triatlon, PTO Tour Frejus Saint-Raphael
11.55: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie
13.10: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie
15.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 8. szakasz
Eurosport 2
1.00 és 16.30: Tenisz, US Open
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Fulham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Burnley
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Newcastle United
Spíler 2
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Real Sociedad
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Mallorca
Arena 4
11.30: Kamion Európa-bajnokság, 5. versenyhétvége, 1. futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Heidenheim
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Bayern München
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Düsseldorf-Karlsruhe
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Middlesbrough-Sheffield United
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Bournemouth
18.00: Autósport, Nascar Truck Series
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Cagliari

Augusztus 31., vasárnap

M4 Sport
14.25: Forma-1, Holland Nagydíj, futam
17.15: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Nyíregyháza
19.45: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Ferencváros
M4 Sport+
14.45: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred-Ferencváros
16.30: Triatlon, vb-sorozat, Franciaország, férfi sprintverseny
Sport 1
2.30: Kosárlabda, WNBA, Golden State Valkyries-Washington Mystics
14.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-Bergischer HC
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Benfica
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-SC Braga
Sport 2
15.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Frölunda-Lausanne
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Genclerbirligi-Fenerbahce
Eurosport 1
0.45 és 17.45: Tenisz, US Open
11.40: Autósport, Porsche Szuperkupa, Hollandia, 1. futam
12.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie
14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 9. szakasz
Eurosport 2
1.00 és 16.30: Tenisz, US Open
14.45: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-West Ham United
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Arsenal
19.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Crystal Palace
Spíler 2
16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Villarreal
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Athletic Bilbao
21.20: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-FC Barcelona
Arena 4
1.30: Autósport, Nascar, Pacific Office Automation
13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Schalke
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Mainz
19.00: Darts, European Tour, Antwerpen
Match 4
13.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers FC-Celtic FC
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Manchester City
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Juventus
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Udinese

 

