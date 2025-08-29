Újra pályán az ETO FC, rangadó magyarokkal az angol első osztályban a hétvégi élő sportközvetítésekben

Augusztus 29., péntek

M4 Sport

12.25: Forma-1, Holland Nagydíj, 1. szabadedzés

13.00: Labdarúgás, az Európa-liga és a Konferencia-liga alapszakaszának sorsolása

16.00: Forma-1, Holland Nagydíj, 2. szabadedzés

18.00: Kézilabda, női NB I, Ferencváros-Esztergom

20.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Kazincbarcika

Sport 1

14.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights, Bangkok

Sport 2

18.45: Kézilabda, német férfibajnokság, MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen

Eurosport 1

18.45: Tenisz, US Open

11.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 7. szakasz

Eurosport 2

16.30: Tenisz, US Open

Arena 4

18.30: Labdarúgás, német másodosztáy, Hertha BSC-Elversberg

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburger SV-St. Pauli

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-AC Milan

Augusztus 30., szombat

M4 Sport

11.30: Forma-1, Holland Nagydíj, 3. szabadedzés

14.30: Forma-1, Holland Nagydíj, időmérő edzés

16.40: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Puskás Akadémia

19.15: Labdarúgás, NB I, Újpest-MTK

M4 Sport+

13.00: Öttusa, világbajnokság, férfi döntő

14.45: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kisvárda

16.45: Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör, Franciaország-Szlovénia

Sport 1

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting CP-FC Porto

Sport 2

16.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Lulea-Bern

20.30: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Rizespor

Eurosport 1

0.45 és 17.45: Tenisz, US Open

6.45: Triatlon, PTO Tour Frejus Saint-Raphael

11.55: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie

13.10: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie

15.00: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 8. szakasz

Eurosport 2

1.00 és 16.30: Tenisz, US Open

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Fulham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester United-Burnley

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Leeds United-Newcastle United

Spíler 2

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo Alavés-Atlético de Madrid

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Real Sociedad

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Mallorca

Arena 4

11.30: Kamion Európa-bajnokság, 5. versenyhétvége, 1. futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Heidenheim

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Bayern München

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Düsseldorf-Karlsruhe

Match 4

13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Middlesbrough-Sheffield United

16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Bournemouth

18.00: Autósport, Nascar Truck Series

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Cagliari

Augusztus 31., vasárnap

M4 Sport

14.25: Forma-1, Holland Nagydíj, futam

17.15: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Nyíregyháza

19.45: Labdarúgás, NB I, Debrecen-Ferencváros

M4 Sport+

14.45: Kézilabda, férfi NB I, Balatonfüred-Ferencváros

16.30: Triatlon, vb-sorozat, Franciaország, férfi sprintverseny

Sport 1

2.30: Kosárlabda, WNBA, Golden State Valkyries-Washington Mystics

14.45: Kézilabda, német bajnokság, Füchse Berlin-Bergischer HC

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Alverca-Benfica

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Rio Ave-SC Braga

Sport 2

15.00: Jégkorong, Bajnokok Ligája, Frölunda-Lausanne

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Genclerbirligi-Fenerbahce

Eurosport 1

0.45 és 17.45: Tenisz, US Open

11.40: Autósport, Porsche Szuperkupa, Hollandia, 1. futam

12.45: Hegyikerékpár, világkupa, nők, Haute-Savoie

14.45: Országúti kerékpár, Vuelta a Espana, 9. szakasz

Eurosport 2

1.00 és 16.30: Tenisz, US Open

14.45: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, Haute-Savoie

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-West Ham United

17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool-Arsenal

19.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Crystal Palace

Spíler 2

16.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Villarreal

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Athletic Bilbao

21.20: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-FC Barcelona

Arena 4

1.30: Autósport, Nascar, Pacific Office Automation

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Schalke

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Wolfsburg-Mainz

19.00: Darts, European Tour, Antwerpen

Match 4

13.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Rangers FC-Celtic FC

15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brighton-Manchester City

18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Juventus

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Udinese