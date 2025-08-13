Úgy érzik, verhető a Fradi - Az azeriek lebecsülik Vargáékat

A Ferencváros – a volt gyirmóti Varga Barnabás két találatának is köszönhetően – bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, mivel az idegenbeli döntetlen után a hazai, keddi visszavágón 3-0-ra nyert a bolgár Ludogorec ellen a harmadik körben. Az FTC ellenfele az azeri Qarabag lesz, amelyben két exfradista, Kady Borges és Samy Mmaee is szerepel. Róluk is beszélt az azeri vezetőedző, miközben a klubelnök a magyar bajnok elleni esélyt taglalta, szúrta ki a Magyar Nemzet.

A két gólt szerző Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa ünnepel a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A BL-selejtező rájátszásában az azeri Qarabag ellen játszik a Ludogorecet búcsúztató Ferencváros: jövő kedden 21.00-tól a Groupama Arénában, augusztus 27-én – magyar idő szerint – 18.45-től pedig Bakuban. A két csapatnak több szempontból is van közös múltja. Egyrészt a Bajnokok Ligája 2022–23-as kiírásának harmadik selejtezőkörében a Qarabag az azerbajdzsáni 1-1 után 3-1-re győzött az FTC otthonában, így továbbjutott. Másrészt játékosmozgás is van a felek között: 2025 elején éppen a következő riválistól érkezett a Fradihoz Julio Romao, míg a zöld-fehérek korábbi játékosai közül Samy Mmaee és Kady Borges is jelenleg az azerieket erősíti, ők kedden pályára is léptek.

A Qarabag elnöke szerint még sosem volt ekkora esély a BL-re

A Qarabag negyedik alkalommal került egy lépésre a BL-főtáblától. 2017-ben a dán Köbenhavn elleni párharc megnyerésével bejutott máig egyedüli módon a csoportkörbe, ám 2022-ben a cseh Viktoria Plzen, majd tavaly a horvát Dinamo Zagreb azonban túl nagy falatnak bizonyult.

A legutóbbi idényben aztán az azeriek az Európa-liga alapszakaszát az utolsó, 36. helyén zárták, miközben a Ferencváros 17.-ként továbbjutott.

Az elmúlt tizenkét évből tizenegyszer bajnok Qarabag elnöke, Tahir Gözel mégis úgy érzi, az ideinél jobb esélye még nem volt a csapatának a BL-főtáblára.