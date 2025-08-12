augusztus 12., kedd

Vitorlázás

9 órája

Trükkös rajt az ILCA Európa-bajnokságon

Trükkös rajt az ILCA Európa-bajnokságon

Fotó: sailinglens

Címvédőként a 20. helyen zárta az első napot Érdi Mária a svédországi Marstrandban zajló ILCA Európa-bajnokságon. Az MVM világ- és Európa-bajnok versenyzője bizakodó a folytatás előtt.

„Trükkös volt az első két futam, mindkettőben jól rajtoltam, de nem tudtam végigvinni a lendületet. A második futam ráadásul leálló szélben ért véget, így már nem tudtam visszakapaszkodni” – értékelt Érdi, aki szerint változatos hét vár a mezőnyre.

A folytatásban gyengébb szelet jósolnak, ami újabb taktikai kihívást jelenthet. 

„Ez az év legfontosabb versenye, és felkészülten vágtam neki. Az Eb előtt itt edzőtáboroztam, így bízom benne, hogy a következő napokon javítani tudok” – tette hozzá a címvédő.

 

 

