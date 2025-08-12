Triplázott az ETO volt csatára

Borsos Filip mesterhármasa ellenére a Békéscsaba 4-3-ra kikapott a Vasas FC otthonában az NB II harmadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A soproni születésű csatár az idény kezdete előtt került a viharsarki csapatba. Pályafutása egy jelentős részét Ausztriában töltötte, bemutatkozott az osztrák Bundesligában is.

A 25 éves támadó egy idényt töltött az ETO-ban, a 2022/23-as idényben az NB II-ben 24 meccsen játszott és 4 gólt szerzett.