augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sopronban is örültek a góloknak

12 órája

Triplázott az ETO volt csatára

Címkék#Ausztriában#Borsos Filip#ETO#Békéscsaba

Kisalföld.hu
Triplázott az ETO volt csatára

Borsos Filip. Fotó: Nemzeti Sport

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Borsos Filip mesterhármasa ellenére a Békéscsaba 4-3-ra kikapott a Vasas FC otthonában az NB II harmadik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A soproni születésű csatár az idény kezdete előtt került a viharsarki csapatba. Pályafutása egy jelentős részét Ausztriában töltötte, bemutatkozott az osztrák Bundesligában is.

A 25 éves támadó egy idényt töltött az ETO-ban, a 2022/23-as idényben az NB II-ben 24 meccsen játszott és 4 gólt szerzett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu