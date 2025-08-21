Nem csak kánikulában fontos a hőakklimatizáció a sportorvos szerint

A vezető orvos kiemelte: nem véletlen az, hogy nem csak az élvonalbeli, hanem minden korosztályos futballmérkőzésen is ivószünetet rendelnek el húszpercenként. Ez részben a mérkőzés, vagy verseny szervezőjének felelőssége, ahogyan az is, milyen további óvintézkedéseket tesz meg a sportolók biztonsága érdekében.

A bajt azonban nem mindig sikerül megelőzni. A hőguta jelei

a zavart viselkedés,

a dezorientáció

és az emlékezetkiesés.

A versenyző elvétheti az utat, nem tud egyenesen haladni, elesik, letér az útról, a végtagok mozgása láthatóan nem összerendezett.

Aki futóruhában van, nehéz ittasnak nézni, de nagyjából ehhez az állapothoz hasonló. Aki egészségesen elfárad, az kipirul és izzad. A hőgutában szenvedőnek azonban halvánnyá válik a bőre és verejtékezni sem tud. A hőgutát az okozza, hogy a testünkön belüli, normális harminchat-harminchét fok negyven fölé emelkedik és szó szerint megfőnek a fehérjéink. Ettől kell óvni a testünket

– fogalmazott a sportorvos, majd kiemelte: a hűtést azonnal meg kell kezdeni, hogy minél hamarabb lecsökkenjen a maghő, a beteget kórházba kell szállítani.

A szabadidős versenyeken az indulók saját felelősségükre vesznek részt. A sportesemény megrendezésről a szervező dönt, de dr. Kiss Marianna szerint ideális megoldás lenne tartalék napokat kijelölni, ahogyan azt megtették a Balaton-átúszás esetében is az emberélet megóvása érdekében. Számtalan példa volt már arra is, hogy az eredetileg meghirdetett időponthoz képest néhány órával korábbi időpontban rajtolt el a futóverseny mezőnye.

Miért látunk mégis sokszor profi sportolókat a hőguta tüneteivel? Ők bizonyosan rendesen felkészülnek az előttük álló megmérettetésre, ám mégis rosszul lesznek, mert hajlamosabbak a fizikai korlátaikat a végletekig feszegetni. Ezzel szemben a hobbisportoló képes „elengedni” a versenyt, belesétál, vagy akár fel is adja. A hőségben ugyan így érdemes megfontolni már a versenyen való indulást, hiszen sporteseményből találunk másikat, életünk viszont csak egy van.