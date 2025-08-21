augusztus 21., csütörtök

Nem csak kánikulában fontos a hőakklimatizáció a sportorvos szerint

Kánikula és hőségriasztás idején nem javasolt az extrém terhelés a sportorvos szerint. A közelmúltban több tragédia is történt különböző versenyeken, ami azt bizonyítja, hogy jól meg kell fontolni, vállaljuk-e az esetleges, akár súlyos következményeket.

Venesz Klaudia

Előfordulnak helyzetek, amikor kénytelenek vagyunk a kánikulában autóba ülni, vagy dolgozni, de egy verseny megtartásán már komolyan el kell gondolkodni a szervezőknek. Szükséges a vészforgatókönyvek alkalmazása annak érdekében, hogy ne történjen tragédia.

Embertelen hőség a székesfehérvári felkészülési tornán tragédia
Embertelen hőség volt a székesfehérvári kézilabda felkészülési tornán, többen rosszul lettek. A szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. 
Fotó: Sastinszky Dániel

„A World Athletics a nemzetközileg elfogadott WBGT indexet használja a nagyobb atlétikaversenyeken. Ezzel határozzák meg, hogy az adott hőmérsékleten milyen kockázattal jár a versenyzés. Az index segítségével jól lehet tájékozódni arról, hogy adott körülmények között kell-e számolni a hőguta kialakulásával” – fogalmazott dr. Kiss Marianna, az OSH vezető sportorvosa.

A WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) egy olyan hőmérsékleti index, amely a hőkibocsátásnak kitett emberekre gyakorolt hőstressz mértékét méri. A WBGT figyelembe veszi a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, a sugárzó hőt és a szél sebességét is, szemben a hőindexszel, ami csak a levegő hőmérsékletét és páratartalmát veszi figyelembe.

Több tragédia is történt a hőségben

Az elmúlt hétvégén haláleset történt egy futóversenyen. Nem adtak ki információt a tragédia okáról, de ahhoz feltételezhetően hozzájárult a hőség is.

Dr. Kiss Marianna meglátása szerint, ha akklimatizációval hozzászoktattuk a szervezetünket ahhoz, hogy hőségben eddzünk, jobban fogjuk azt bírni, de csak annak ajánlható a sportolás, aki ehhez már hozzászokott. Magyarországon nagyon változékony az időjárás, nyáron korán reggel még egészen ideális a hőmérséklet a sportolásra, de később hirtelen magasra tud emelkedni a hőmérséklet a páratartalommal együtt. A teljesítményt több tényező is befolyásolja: a kipihentség, a hidratáltság, vagy az általános egészségi állapot. A kulcs a hőakklimatizáció, ami átlagosan két hetet vesz igénybe. Dr. Kiss Marianna leszögezte: nem csak a forróságban alakulhat ki hőguta, előfordulhat túlzottan meleg ruházat okán télen is. Ugyanígy a tél utáni első melegebb, tavaszi napok is megterhelik a szervezetet. A sportorvos javaslata, hogy az indulók a várható versenykörülményekre próbáljanak meg felkészülni tudatos edzéssel. Ha tudjuk, hogy melegben kell versenyezni, feltétlenül szánjunk legalább két hetet a hőakklimatizációra.

A vezető orvos kiemelte: nem véletlen az, hogy nem csak az élvonalbeli, hanem minden korosztályos futballmérkőzésen is ivószünetet rendelnek el húszpercenként. Ez részben a mérkőzés, vagy verseny szervezőjének felelőssége, ahogyan az is, milyen további óvintézkedéseket tesz meg a sportolók biztonsága érdekében.

A bajt azonban nem mindig sikerül megelőzni. A hőguta jelei 

  • a zavart viselkedés, 
  • a dezorientáció 
  • és az emlékezetkiesés. 

A versenyző elvétheti az utat, nem tud egyenesen haladni, elesik, letér az útról, a végtagok mozgása láthatóan nem összerendezett.

Aki futóruhában van, nehéz ittasnak nézni, de nagyjából ehhez az állapothoz hasonló. Aki egészségesen elfárad, az kipirul és izzad. A hőgutában szenvedőnek azonban halvánnyá válik a bőre és verejtékezni sem tud. A hőgutát az okozza, hogy a testünkön belüli, normális harminchat-harminchét fok negyven fölé emelkedik és szó szerint megfőnek a fehérjéink. Ettől kell óvni a testünket 

– fogalmazott a sportorvos, majd kiemelte: a hűtést azonnal meg kell kezdeni, hogy minél hamarabb lecsökkenjen a maghő, a beteget kórházba kell szállítani.

A szabadidős versenyeken az indulók saját felelősségükre vesznek részt. A sportesemény megrendezésről a szervező dönt, de dr. Kiss Marianna szerint ideális megoldás lenne tartalék napokat kijelölni, ahogyan azt megtették a Balaton-átúszás esetében is az emberélet megóvása érdekében. Számtalan példa volt már arra is, hogy az eredetileg meghirdetett időponthoz képest néhány órával korábbi időpontban rajtolt el a futóverseny mezőnye.

Miért látunk mégis sokszor profi sportolókat a hőguta tüneteivel? Ők bizonyosan rendesen felkészülnek az előttük álló megmérettetésre, ám mégis rosszul lesznek, mert hajlamosabbak a fizikai korlátaikat a végletekig feszegetni. Ezzel szemben a hobbisportoló képes „elengedni” a versenyt, belesétál, vagy akár fel is adja. A hőségben ugyan így érdemes megfontolni már a versenyen való indulást, hiszen sporteseményből találunk másikat, életünk viszont csak egy van.

 

