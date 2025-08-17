augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

22°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

49 perce

Tizenegy találat Máriakálnokon - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - fotókkal

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Mutatjuk a hétvégi forduló eredményeit.

Vármegyei II. osztály Győri csoport

Győrasszonyfa–Győrújfalu 1–0 (1–0). Gsz.: Samu.
Vámosszabadi–Robo-Tech-Börcs 1–1 (0–1). Gsz.: Tóth M., ill. Veres.
Bőny–Győrszentiván 4–4 (3–2). Gsz.: Mógor, Szabó P., Pataki, Schultz, ill. Stefanits (2), Vadász, Imre.
Bácsa II–Téti Sokoró 0–2 (0–1). Gsz.: Dezső (2).
Kajárpéc-Herold Trans–Pannonhalma-Horn 1–1 (0–0). Gsz.: Kovács D. (öngól), ill. Tölgyesi-Gál.
Táp–Felpéc 4–0 (2–0). Gsz.: Lányi (2), Nagy Á. (2).
A DAC-UP–Nyúl mérkőzést november 9-én rendezik.

A bajnokság állása:

1.Győrasszonyfa22002 - 06
2.Börcs21107 - 14
3.Győrszentiván211010 - 54
4.Bőny21107 - 54
5.Pannonhalma21103 - 14
6.Kajárpéc21102 - 14
7.Győrújfalu II21015 - 13
8.Táp21014 - 23
9.Tét21012 - 13
10.Vámosszabadi20112 - 71
11.Nyúl10011 - 30
12.DAC-UP10010 - 50
13.Felpéc20020 - 50
14.Bácsa II20020 - 80

 

Vármegyei II. osztály Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Kunsziget 2–0 (0–0). Gsz.: Darázs, Marekker.
Rajka–Lébény 0–6 (0–3). Gsz.: Detrik (2), Kreitz (2), Tesch, ill. Hegyi (öngól).
Máriakálnok–Elektromoson-Levél 8–3 (4–1). Gsz.: Borsodi (2), Szigeti (2), Pandúr, Benkovich, Nagy B., Tamás, ill. Domonkos (2), Dankó.

Máriakálnok-Levél, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kerekes István

Duvenbeck-Hegyeshalom–Kimle 7–0 (4–0). Gsz.: Glaser (2), Éliás (2), Tölgyes, Kauschitz, Kónya.
Dunakiliti–Lipót Pékség 4–4 (3–1). Gsz.: Bedő (2), Szalai (2), ill. Androsch, Bella, Csutora, Rajky.
Mosonszentmiklós–Hincsics-Ásványráró 9–1 (4–1). Gsz.: Rómer (4), Szabó A. (3), Horváth Á., Vigh, ill. Béli-Jáger.
Jánossomorja–Foldana-Hédervár 5–1 (2–1). Gsz.: Dudás (2), Tóth K., Nagy B., Takács B., ill. Dániel.

A bajnokság állása:

1.Lébény22009 - 16
2.MITE22005 - 16
3.Dunakiliti211010 - 44
4.M.-szentmiklós210111 - 43
5.Hegyeshalom11007 - 03
6.Máriakálnok21019 - 63
7.Jánossomorja21016 - 33
8.Hédervár21015 - 63
9.Kunsziget21013 - 43
10.Ásványráró21013 - 103
11.Lipót20115 - 71
12.Levél10013 - 80
13.Rajka20021 - 100
14.Kimle20020 - 130

 

Vármegyei II. osztály Soproni csoport

Lövő–Nagycenk 4–1 (2–1). Gsz.: Friedrich, Kovács Z., Savanyó, Kovács M., ill. Varga B.
SFAC 1900–Rábaszentandrás 1–2 (0–0). Gsz.: Csekő, ill. Császár, Eőry.

Bár voltak helyzetei, nem szerzett pontot a SAFC.
Fotó: SFAC/Facebook/Németh Péter

Répcementi–MET-NA-Veszkény 3–2 (2–1). Gsz.: Simon, Németh P., Kis A., ill. Balogh E. (2).
Szany–Farád 2–1 (1–0). Gsz.: Stróber, Nagy Sz., ill. Soós.
Petőháza–Beled 1–2 (1–2). Gsz.: Verseczki, ill. Kiss Á., Kiss R.
Rábatamási–SVSE-GYSEV 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth R. (2), Varga Á.

A bajnokság állása:

1.Beled22008 - 36
2.R.-szentandrás22007 - 26
3.Répcementi11003 - 23
4.Veszkény21015 - 53
5.Farád21012 - 23
6.Lövő21015 - 63
7.Rábatamási21015 - 63
8.Nagycenk21014 - 53
9.Szany21013 - 43
10.SFAC20023 - 50
11.Petőháza20021 - 30
12.SVSE10010 - 30

 

Vármegyei III. osztály Győri A csoport

Sokorópátka–Veszprémvarsány 4–3 (2–1). 
Pér–Tényő 2–7 (0–6). Gsz.: Parcsami, Gombolai, ill. Kováts B. (3), Varga R. (2), Jurik (2).
Csikvánd–Töltéstava 5–1 (2–1). Gsz.: Schauer Á. (3), Ihász, Poós, ill. Bali.
A Bakonyszentlászló-Gyömöre bajnokit  november 16-án rendezik.

A bajnokság állása:

1.Sokorópátka220010 - 36
2.Tényő320111 - 76
3.Pér210114 - 123
4.Csikvánd21016 - 43
5.B.-szentlászló11003 - 13
6.Gyömöre10010 - 30
7.Töltéstava10010 - 60
8.V.-varsány20028 - 160

 

Vármegyei III. osztály Győri B csoport

Enese–Kóny 5–0 (3–0). Gsz.: Takács R., Nagy M., Kovács Á., Kiss M., Tejfel.
Győrsövényház–Rábaszentmihály 4–2 (2–2). Gsz.: Juhász E. (2), Szabó D. (2), ill. Bedő, Rebenek.
Győr Sharks–Győrság 3–1 (2–1). Gsz.: Váli Zs. (2), Ziegler, ill. Róth B.
Bajcs–Győrújbarát II 1–8 (0–5). Gsz.: Oross, ill. Tóth M. (5), Sallai (2), Csenkei.
Börcs II–Bágyogszovát 1–7 (0–4). Gsz.: Nagy D., ill. Szabó Zs. (3), Kovács R., Benszki K., Terdik, Benszki B.
Nagyszentjános–DAC 19712 2–10 (0–5). Gsz.: Molnár, Horváth M., ill. Perfetto (3), Rózsavölgyi (2), Besenyei (2), Madár, Makkos, Bata.
Pázmándfalu–Rábapatona 0–4 (0–2). Gsz.: László M., Meicz, Pápai, Varga M.

A bajnokság állása:

1.DAC 1912220026 - 26
2.Bágyogszovát220022 - 36
3.Enese22008 - 16
4.Győrsövényház22007 - 46
5.Abda II110010 - 03
6.Győrújbarát II11008 - 13
7.R.-szentmihály21017 - 43
8.Rábapatona21015 - 33
9.Győrság21013 - 43
10.Győr Sharks21013 - 63
11.Kóny20022 - 80
12.Bajcs20022 - 100
13.Börcs II20021 - 170
14.Pázmándfalu20020 - 200
15.Nagyszentjános20024 - 250

 

Vármegyei III. osztály Mosonmagyaróvári csoport

Mosonszentmiklós II–Öttevény 6–1 (3–0). Gsz.: Rómer (2), Molnár B., Varga I., Finta B., Szabó Z., ill. Nagy L.
Károlyháza–Solar CT-Mecsér 1–4 (0–2). Gsz.: Cseh, ill. Forgács (2), Csaplár (2).
Hotel Lajta Park–MITE II 7–2 (3–2). Gsz.: Újvári (2), Horváth R. (2), Bak, Kovács P., Molnár L., ill. Berta, Borbély.
Püski–Bódi Trans-Mosonszolnok 10–1 (7–1). Gsz.: Ásványi R. (3), Czafik K. (2), Czafik B. (2), Ásványi L., Zsebedics, Markó, ill. Glázer.
Győrzámoly–Bezenye 8–1 (4–1). Gsz.: Czetti (6), Beraxa, Ciuca, ill. Belovic.
Dunaszeg–Dunasziget 3–1 (2–0). Gsz.: Nyúl M. (2), Erdélyi, ill. Kónyi.
Dunaszentpál–Lajtaszig-Darnó-Zseli 3–0 (1–0). Gsz.: Szigethy A., Tóth F., Mashali.
Győrladamér–Halászi 0–8 (0–5). Gsz.: Fördős (5), Varga D. (3).

A bajnokság állása:

1.Püski220016 - 16
2.Győrzámoly220013 - 36
3.Mecsér220010 - 36
4.M.-miklós II22009 - 36
5.Dunaszeg22007 - 36
6.Halászi210110 - 43
7.Dunaszentpál21016 - 43
8.Hotel Lajta P.21019 - 83
9.Dunasziget21015 - 63
10.Győrladamér21014 - 113
11.Károlyháza10011 - 40
12.Darnó-Zseli10010 - 30
13.Bezenye20024 - 120
14.Öttevény20023 - 110
15.M.-szolnok20023 - 130
16.MITE II20022 - 130

 

Vármegyei III. osztály Soproni A csoport

Mihályi–Kisfalud 3–0 (0–0). Gsz.: Misák, Ács, Tóth B.
Osli–Csapod 3–0 (1–0). Gsz.: Kéri, Mészáros, Szarka.
Jobaháza–Ágfalva 2–0 (0–0). Gsz.: Heiner, Gálik.
Vág–Egyed 3–1 (2–0). Gsz.: Szabó B. (2), Pető, ill. Zsirai.
A Fertőrákos–Markotabödöge mérkőzést november 16-án rendezik.

A bajnokság állása:

1.Osli220010 - 16
2.Mihályi11003 - 03
3.Vág11003 - 13
4.Fertőrákos11005 - 43
5.Jobaháza21013 - 23
6.M.-bödöge11002 - 13
7.Csapod21012 - 43
8.Ágfalva10010 - 20
9.Egyed20025 - 80
10.Kisfalud20021 - 50
11.Egyházasfalu10011 - 70

 

Vármegyei III. osztály Soproni B csoport

Rábakecöl–FIT Fertpart-Hegykő 0–3 (0–3). Gsz.: Menyhárt (2), Kóczán.
Zsira–Rajczi Beton-Fertőszentmiklós II 2–3 (0–1). Gsz.: Szalai Á. (2), ill. Vágusz, Fekete, Tar.
Harka–Babót 3–4 (1–3). Gsz.: Turner, Vecsei, Horváth P., ill. Ács (2), Locsmándi, Horváth Á.
Nagylózs–Pusztacsalád 6–0 (4–0). Gsz.: Németh Cs. (3), Horváth K., Németh P., Tóth B.
Tercia-Fertőendréd–Fertőd 6–0 (3–0). Gsz.: Dunajski (4), Soós, Tóth B.
Répcevis–Himod 3–8 (1–3). Gsz.: Lukács M. (3), ill. Vellner (5), Tóth (2), Milkovics.
A Balf–Újkér találkozót november 30-án rendezik.

A bajnokság állása:

1.Nagylózs22009 - 06
2.Fertőendréd22008 - 16
3.Himod11008 - 33
4.Hegykő11003 - 03
5.Babót11004 - 33
6.F.-miklós II11003 - 23
7.Balf00000 - 00
8.Újkér00000 - 00
9.Harka10013 - 40
10.Zsira10012 - 30
11.Rábakecöl10010 - 30
12.S.-horpács10010 - 30
13.Répcevis10013 - 80
14.Fertőd10010 - 60
15.Pusztacsalád20021 - 80

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu