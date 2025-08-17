49 perce
Tizenegy találat Máriakálnokon - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - fotókkal
Mutatjuk a hétvégi forduló eredményeit.
Vármegyei II. osztály Győri csoport
Győrasszonyfa–Győrújfalu 1–0 (1–0). Gsz.: Samu.
Vámosszabadi–Robo-Tech-Börcs 1–1 (0–1). Gsz.: Tóth M., ill. Veres.
Bőny–Győrszentiván 4–4 (3–2). Gsz.: Mógor, Szabó P., Pataki, Schultz, ill. Stefanits (2), Vadász, Imre.
Bácsa II–Téti Sokoró 0–2 (0–1). Gsz.: Dezső (2).
Kajárpéc-Herold Trans–Pannonhalma-Horn 1–1 (0–0). Gsz.: Kovács D. (öngól), ill. Tölgyesi-Gál.
Táp–Felpéc 4–0 (2–0). Gsz.: Lányi (2), Nagy Á. (2).
A DAC-UP–Nyúl mérkőzést november 9-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrasszonyfa
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Börcs
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|3.
|Győrszentiván
|2
|1
|1
|0
|10 - 5
|4
|4.
|Bőny
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|5.
|Pannonhalma
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Kajárpéc
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Győrújfalu II
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|8.
|Táp
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Tét
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Vámosszabadi
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|11.
|Nyúl
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|DAC-UP
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|13.
|Felpéc
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|Bácsa II
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Vármegyei II. osztály Mosonmagyaróvári csoport
MITE–Kunsziget 2–0 (0–0). Gsz.: Darázs, Marekker.
Rajka–Lébény 0–6 (0–3). Gsz.: Detrik (2), Kreitz (2), Tesch, ill. Hegyi (öngól).
Máriakálnok–Elektromoson-Levél 8–3 (4–1). Gsz.: Borsodi (2), Szigeti (2), Pandúr, Benkovich, Nagy B., Tamás, ill. Domonkos (2), Dankó.
Máriakálnok-Levél, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Kerekes István
Duvenbeck-Hegyeshalom–Kimle 7–0 (4–0). Gsz.: Glaser (2), Éliás (2), Tölgyes, Kauschitz, Kónya.
Dunakiliti–Lipót Pékség 4–4 (3–1). Gsz.: Bedő (2), Szalai (2), ill. Androsch, Bella, Csutora, Rajky.
Mosonszentmiklós–Hincsics-Ásványráró 9–1 (4–1). Gsz.: Rómer (4), Szabó A. (3), Horváth Á., Vigh, ill. Béli-Jáger.
Jánossomorja–Foldana-Hédervár 5–1 (2–1). Gsz.: Dudás (2), Tóth K., Nagy B., Takács B., ill. Dániel.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|MITE
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Dunakiliti
|2
|1
|1
|0
|10 - 4
|4
|4.
|M.-szentmiklós
|2
|1
|0
|1
|11 - 4
|3
|5.
|Hegyeshalom
|1
|1
|0
|0
|7 - 0
|3
|6.
|Máriakálnok
|2
|1
|0
|1
|9 - 6
|3
|7.
|Jánossomorja
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|8.
|Hédervár
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Kunsziget
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Ásványráró
|2
|1
|0
|1
|3 - 10
|3
|11.
|Lipót
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|12.
|Levél
|1
|0
|0
|1
|3 - 8
|0
|13.
|Rajka
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
|14.
|Kimle
|2
|0
|0
|2
|0 - 13
|0
Vármegyei II. osztály Soproni csoport
Lövő–Nagycenk 4–1 (2–1). Gsz.: Friedrich, Kovács Z., Savanyó, Kovács M., ill. Varga B.
SFAC 1900–Rábaszentandrás 1–2 (0–0). Gsz.: Csekő, ill. Császár, Eőry.
Répcementi–MET-NA-Veszkény 3–2 (2–1). Gsz.: Simon, Németh P., Kis A., ill. Balogh E. (2).
Szany–Farád 2–1 (1–0). Gsz.: Stróber, Nagy Sz., ill. Soós.
Petőháza–Beled 1–2 (1–2). Gsz.: Verseczki, ill. Kiss Á., Kiss R.
Rábatamási–SVSE-GYSEV 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth R. (2), Varga Á.
A bajnokság állása:
|1.
|Beled
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|R.-szentandrás
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Répcementi
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Veszkény
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|5.
|Farád
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Lövő
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|Rábatamási
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Nagycenk
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Szany
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|SFAC
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|11.
|Petőháza
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|SVSE
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Vármegyei III. osztály Győri A csoport
Sokorópátka–Veszprémvarsány 4–3 (2–1).
Pér–Tényő 2–7 (0–6). Gsz.: Parcsami, Gombolai, ill. Kováts B. (3), Varga R. (2), Jurik (2).
Csikvánd–Töltéstava 5–1 (2–1). Gsz.: Schauer Á. (3), Ihász, Poós, ill. Bali.
A Bakonyszentlászló-Gyömöre bajnokit november 16-án rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Sokorópátka
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|2.
|Tényő
|3
|2
|0
|1
|11 - 7
|6
|3.
|Pér
|2
|1
|0
|1
|14 - 12
|3
|4.
|Csikvánd
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|5.
|B.-szentlászló
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Gyömöre
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|7.
|Töltéstava
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|8.
|V.-varsány
|2
|0
|0
|2
|8 - 16
|0
Vármegyei III. osztály Győri B csoport
Enese–Kóny 5–0 (3–0). Gsz.: Takács R., Nagy M., Kovács Á., Kiss M., Tejfel.
Győrsövényház–Rábaszentmihály 4–2 (2–2). Gsz.: Juhász E. (2), Szabó D. (2), ill. Bedő, Rebenek.
Győr Sharks–Győrság 3–1 (2–1). Gsz.: Váli Zs. (2), Ziegler, ill. Róth B.
Bajcs–Győrújbarát II 1–8 (0–5). Gsz.: Oross, ill. Tóth M. (5), Sallai (2), Csenkei.
Börcs II–Bágyogszovát 1–7 (0–4). Gsz.: Nagy D., ill. Szabó Zs. (3), Kovács R., Benszki K., Terdik, Benszki B.
Nagyszentjános–DAC 19712 2–10 (0–5). Gsz.: Molnár, Horváth M., ill. Perfetto (3), Rózsavölgyi (2), Besenyei (2), Madár, Makkos, Bata.
Pázmándfalu–Rábapatona 0–4 (0–2). Gsz.: László M., Meicz, Pápai, Varga M.
A bajnokság állása:
|1.
|DAC 1912
|2
|2
|0
|0
|26 - 2
|6
|2.
|Bágyogszovát
|2
|2
|0
|0
|22 - 3
|6
|3.
|Enese
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Győrsövényház
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|5.
|Abda II
|1
|1
|0
|0
|10 - 0
|3
|6.
|Győrújbarát II
|1
|1
|0
|0
|8 - 1
|3
|7.
|R.-szentmihály
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|8.
|Rábapatona
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Győrság
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Győr Sharks
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Kóny
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|12.
|Bajcs
|2
|0
|0
|2
|2 - 10
|0
|13.
|Börcs II
|2
|0
|0
|2
|1 - 17
|0
|14.
|Pázmándfalu
|2
|0
|0
|2
|0 - 20
|0
|15.
|Nagyszentjános
|2
|0
|0
|2
|4 - 25
|0
Vármegyei III. osztály Mosonmagyaróvári csoport
Mosonszentmiklós II–Öttevény 6–1 (3–0). Gsz.: Rómer (2), Molnár B., Varga I., Finta B., Szabó Z., ill. Nagy L.
Károlyháza–Solar CT-Mecsér 1–4 (0–2). Gsz.: Cseh, ill. Forgács (2), Csaplár (2).
Hotel Lajta Park–MITE II 7–2 (3–2). Gsz.: Újvári (2), Horváth R. (2), Bak, Kovács P., Molnár L., ill. Berta, Borbély.
Püski–Bódi Trans-Mosonszolnok 10–1 (7–1). Gsz.: Ásványi R. (3), Czafik K. (2), Czafik B. (2), Ásványi L., Zsebedics, Markó, ill. Glázer.
Győrzámoly–Bezenye 8–1 (4–1). Gsz.: Czetti (6), Beraxa, Ciuca, ill. Belovic.
Dunaszeg–Dunasziget 3–1 (2–0). Gsz.: Nyúl M. (2), Erdélyi, ill. Kónyi.
Dunaszentpál–Lajtaszig-Darnó-Zseli 3–0 (1–0). Gsz.: Szigethy A., Tóth F., Mashali.
Győrladamér–Halászi 0–8 (0–5). Gsz.: Fördős (5), Varga D. (3).
A bajnokság állása:
|1.
|Püski
|2
|2
|0
|0
|16 - 1
|6
|2.
|Győrzámoly
|2
|2
|0
|0
|13 - 3
|6
|3.
|Mecsér
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|4.
|M.-miklós II
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|5.
|Dunaszeg
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|Halászi
|2
|1
|0
|1
|10 - 4
|3
|7.
|Dunaszentpál
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Hotel Lajta P.
|2
|1
|0
|1
|9 - 8
|3
|9.
|Dunasziget
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Győrladamér
|2
|1
|0
|1
|4 - 11
|3
|11.
|Károlyháza
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|Darnó-Zseli
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Bezenye
|2
|0
|0
|2
|4 - 12
|0
|14.
|Öttevény
|2
|0
|0
|2
|3 - 11
|0
|15.
|M.-szolnok
|2
|0
|0
|2
|3 - 13
|0
|16.
|MITE II
|2
|0
|0
|2
|2 - 13
|0
Vármegyei III. osztály Soproni A csoport
Mihályi–Kisfalud 3–0 (0–0). Gsz.: Misák, Ács, Tóth B.
Osli–Csapod 3–0 (1–0). Gsz.: Kéri, Mészáros, Szarka.
Jobaháza–Ágfalva 2–0 (0–0). Gsz.: Heiner, Gálik.
Vág–Egyed 3–1 (2–0). Gsz.: Szabó B. (2), Pető, ill. Zsirai.
A Fertőrákos–Markotabödöge mérkőzést november 16-án rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Mihályi
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Vág
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Fertőrákos
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|5.
|Jobaháza
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|M.-bödöge
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Csapod
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Ágfalva
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Egyed
|2
|0
|0
|2
|5 - 8
|0
|10.
|Kisfalud
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|Egyházasfalu
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|0
Vármegyei III. osztály Soproni B csoport
Rábakecöl–FIT Fertpart-Hegykő 0–3 (0–3). Gsz.: Menyhárt (2), Kóczán.
Zsira–Rajczi Beton-Fertőszentmiklós II 2–3 (0–1). Gsz.: Szalai Á. (2), ill. Vágusz, Fekete, Tar.
Harka–Babót 3–4 (1–3). Gsz.: Turner, Vecsei, Horváth P., ill. Ács (2), Locsmándi, Horváth Á.
Nagylózs–Pusztacsalád 6–0 (4–0). Gsz.: Németh Cs. (3), Horváth K., Németh P., Tóth B.
Tercia-Fertőendréd–Fertőd 6–0 (3–0). Gsz.: Dunajski (4), Soós, Tóth B.
Répcevis–Himod 3–8 (1–3). Gsz.: Lukács M. (3), ill. Vellner (5), Tóth (2), Milkovics.
A Balf–Újkér találkozót november 30-án rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Nagylózs
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Fertőendréd
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Himod
|1
|1
|0
|0
|8 - 3
|3
|4.
|Hegykő
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Babót
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|F.-miklós II
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Balf
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Újkér
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Harka
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|10.
|Zsira
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Rábakecöl
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|S.-horpács
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Répcevis
|1
|0
|0
|1
|3 - 8
|0
|14.
|Fertőd
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|15.
|Pusztacsalád
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.